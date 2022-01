Bundesliga. BVB beklagt zweiten Coronafall

Borussia Dortmund muss auf Marius Wolf verzichten. Wie der BVB am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde der 26-Jährige als zweiter Spieler positiv auf Corona getestet.

Borussia Dortmund hat einen zweiten Coronafall zu beklagen. Nachdem bereits Dan-Axel Zagadou coronabedingt ausfällt, vermeldete der BVB am Dienstagnachmittag, dass auch Marius Wolf nach Ende seines Weihnachtsurlaubs positiv auf das Virus getestet worden sei. „Der 26-Jährige, der keinen Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden hatte, hat sich umgehend in häusliche Isolation begeben und ist aktuell symptomfrei“, hieß es in der Mitteilung.

Ohnehin beklagt der BVB derzeit Personalnot im Defensivbereich. Vor dem Rückrundenauftakt am 8. Januar (18.30 Uhr/Sky) in Frankfurt muss Trainer Marco Rose ohnehin schon die Abwehr umbauen. Denn neben Zagadou wird mit Manuel Akanji wohl ein weiterer Innenverteidiger ausfallen. Der Schweizer Fußball-Nationalspieler ist nach seiner Meniskusoperation Mitte Dezember noch nicht wieder voll belastbar und soll erst im Laufe des Januars wieder eine Option sein.

Reyna, Guerreiro und Moukoko waren beim Vorbereitungsstart dabei

Immerhin darf Rose auf das Comeback einstiger Problemfälle hoffen. So waren Giovanni Reyna, Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko beim Start in die Bundesliga-Rückrundenvorbereitung dabei. Ob sie wieder einsatzfähig sind, werden die am Montag durchgeführten Corona- und Leistungstests ergeben. Zuletzt hatte Rose Wolf bevorzugt auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt.

Ein Ende der Verletzungsmisere käme der Borussia sehr gelegen. Schließlich ist das Team gleich in den ersten Wochen mächtig gefordert. Der Tabellenzweite trifft auf Frankfurt, Freiburg, Hoffenheim sowie Leverkusen und damit ausschließlich auf Gegner aus den Top 6.