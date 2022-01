Kommentar: Corona-Rückrunde - Willkommen zur Fußball-Lotterie

Die neue Corona-Variante Omikron bestimmt das Geschehen. Auch im Fußball. Die Rückrunde wird zum Glücksspiel. Ein Kommentar.

Willkommen im Casino Bundesliga. Die Rückrunde wird - bis runter in den Amateurbereich - zum Glücksspiel. Schuld ist die neue Corona-Variante Omikron. Die ist ansteckender als alle vorherigen Varianten, daher werden immer mehr Menschen infiziert, natürlich auch im Fußball.

Und wie so oft sollte sich das Milliarden-Geschäft Fußball nicht zu wichtig nehmen, denn die Gesundheit jedes einzelnen Menschen steht im Vordergrund. Trotzdem geht es natürlich im Fußball um sehr viel.

Millionen stehen auf dem Spiel, je nachdem, ob ein Klub absteigt oder nicht. Erfolg ist planbar, zumindest etwas. Doch der Faktor Corona macht derzeit eine Planung unmöglich. Egal ob Mannschaften zu 100 Prozent geimpft sind oder nur zu 80 Prozent. Omikron kann alle treffen, geimpft, genesen, geboostert und natürlich vor allem die ungeimpften Menschen.

In England geht es schon turbulent zu: Spiele werden abgesagt, Teams müssen mit Rumpfkadern antreten. Auch in Deutschland wird das kommen, vielleicht nicht ganz so extrem, weil die Bundesregierung härtere Maßnahmen beschlossen hat als die Regierung in England. Trotzdem: Es scheint schon fast ein Wunder zu sein, wenn ein Klub am ersten Trainingstag keinen neuen Corona-Fall beklagen muss.

Wer aktuell zum Beispiel zum Start gegen Werder Bremen oder die Bayern ran muss, der hat deutlich bessere Chancen auf einen Erfolg als das vor wenigen Tagen vermutet worden wäre. Beide haben zahlreiche Corona-Fälle zu beklagen, beide werden zum Start der Restrunde arg dezimiert auflaufen müssen.

Das wird sich bis in den März hinziehen, vielleicht noch länger. Auch hier drohen Spielabsagen, viele Ausweichtermine stehen nicht zur Verfügung. Im Amateurbereich muss man daher schon wieder bangen, ob die Spielzeiten überhaupt beendet werden können. Immerhin haben die Verbände hier einen Puffer eingeplant, es sind weniger Spieltage zu bestreiten als in den letzten Jahren. Positiv: Die Saison im Amateurlager ist so weit vorgedrungen, es droht keine erneute Annullierung.

Ein kleiner Trost vor einer Rückrunde, die mehr einem Roulette-Spiel denn einem fairen Wettkampf ähnelt...