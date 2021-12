Augen zu und durch: Omikron-Welle rollt auf den Profisport zu

Die Absage der U20-WM im Eishockey zeigt, wie fragil der Weltsport in Pandemiezeiten ist. Doch Events wegen der Omikron-Variante zu verschieben, ist keine Option für die Veranstalter.

Für ein Abschiedsfoto kehrten die deutschen Eishockey-Junioren noch einmal in Leon Draisaitls „Wohnzimmer“ zurück - danach wollten sie nur noch nach Hause. Nach der Absage der U20-Weltmeisterschaft aufgrund gehäufter Coronafälle sollen die Teams mit Charterfliegern aus den kanadischen Städten Edmonton und Red Deer heimgebracht werden, der organisatorische Mehraufwand war aber nicht das einzige Problem. Die Sorge um die Gesundheit, die Trauer über die verpasste WM-Chance, der Frust auf den Weltverband IIHF - all das führte zu einer großen Verstimmung.

Das Beispiel zeigt, wie fragil Sportveranstaltungen in Pandemiezeiten wieder geworden sind. Die hochansteckende Omikron-Variante ist auch für andere Events eine Bedrohung. Dass beim Trainingsstart nach der Winterpause einige Fußballklubs in Deutschland und Spanien Coronafälle vermeldeten, ist ein Fingerzeig für die nahende Zukunft: Die schon jetzt besorgniserregend hohe Anzahl an coronainfizierten Sportlern wird in den ersten Monaten des neuen Jahres nochmal kräftig steigen - und dann?!

Sollten die örtlichen Behörden wie die in der kanadischen Provinz Alberta aufgrund der bedenklichen Gesundheitslage und des öffentlichen Drucks härter durchgreifen, dürfte auch der Profisport wieder verstärkt betroffen sein. Von selbst - so viel ist klar - wird er sich keine längere Auszeit verordnen.

Trotz zahlreicher positiver Tests, Spielabsagen und Kritik sogar aus den eigenen Reihen werden Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt mit aller Macht durchgezogen. Bei der Darts-WM fliegen die Pfeile, in der englischen Premier League rollt der Fußball, in Nordamerika flimmern Spiele der NHL, NBA und NFL über die Bildschirme. Dass der Wettbewerb dabei oft auf der Strecke bleibt, nehmen die Verantwortlichen in Kauf.

Darts-Profi Gerwyn Price brachte eine Verschiebung der aktuell laufenden WM im Corona-Hotspot London ins Spiel, doch das ist für die Veranstalter keine Option. Ähnlich wird es bei den Australian Open (17. bis 30. Januar) sein, auch wenn der Fall von Tennisprofi Anastassija Pawljutschenkowa, die bei der Ankunft in Australien positiv getestet wurde, zeigt: das Virus reist mit. Und das Virus spielt mit.

Auch deshalb stellen die europäischen Fußballklubs ihre Profis nur zähneknirschend für den umstrittenen Afrika Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) ab. Und für den Fall einer Einstufung als Virusvariantengebiet sind sofortige Rückholaktionen bereits getroffen, wie Manager Oliver Ruhnert von Union Berlin im Fall Taiwo Awoniyi verriet. Ein Problem sei, dass die Klubs „immer noch kein Hygienekonzept“ erhalten hätten, kritisierte Ruhnert.

Es drängt sich insgesamt der Verdacht auf, dass es die Veranstalter aufgrund der Vielzahl an geimpften Teilnehmern mit dem Hygienekonzept nicht mehr ganz so streng nehmen. Der bei der WM positiv getestete Topstar Michael van Gerwen hatte den Darts-Weltverband PDC beschuldigt, zu wenig kontrolliert zu haben. Bei der U20-WM im Eishockey gab es die noch im Vorjahr praktizierte „Blase“ im strengeren Sinn nicht. Manche Teams mussten sich mit der Öffentlichkeit ein Hotel teilen, in dem unter anderem eine Hochzeit gefeiert wurde. Darüber gab es großes Unverständnis.

Man habe alles versucht, damit die WM funktioniert, sagte jedoch IIHF-Präsident Luc Tardif: „Leider war es nicht genug.“ Ein Satz, der demnächst vielleicht noch öfter zu hören sein wird.