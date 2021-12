Insgesamt fünf Spieler hat der VfL Bochum im Sommer 2021 abgegeben. Zwei davon haben ihre sportliche Rolle bei ihren neuen Arbeitgebern verbessert.

Robert Zulj: In der Aufstiegssaison 2020/21 war Zulj mit 15 Toren und 15 Vorlagen ein wesentlicher Bestandteil der Zweitliga-Meistermannschaft. Dennoch entschied sich der offensive Mittelfeldspieler im Sommer zu einem Wechsel zu Ittihad Kalba. In den Vereinigten Arabischen Emiraten kommt er bisher jedoch nicht an seine Form aus Bochum heran. In neun Spielen schoss Zulj bisher ein Tor.

Patrick Drewes: In der Endphase der abgelaufenen Saison vertrat Drewes den verletzten Stammkeeper Manuel Riemann und zeigte, trotz zuvor weniger Einsatzzeiten, souveräne Leistungen. Der Lohn war ein Angebot des Zweitligisten SV Sandhausen, bei dem Drewes Stammtorhüter werden sollte. Das nahm der 28-Jährige an und steht seitdem beim SVS zwischen den Pfosten.

In der laufenden Saison absolvierte er 17 von 18 möglichen Spielen, kassierte dabei 33 Gegentore. Als Tabellensechzehnter stecken die Baden-Württemberger tief im Abstiegskampf.

Lars Holtkamp: In der vergangenen Saison wurde Holtkamp bereits an den Wuppertaler SV ausgeliehen, konnte dort verletzungsbedingt aber kaum auf sich aufmerksam machen. Zur laufenden Runde hat ihn der VfL an den Regionalligisten Bonner SC verkauft, besitzt aber eine Rückkaufoption.

In der ehemaligen Bundeshauptstadt läuft es für Holtkamp deutlich besser. Er stand schon 16 Mal auf dem Feld und erzielte bei der 1:3-Niederlage gegen den SV Straelen sein erstes Saisontor. Genau wie Drewes kämpft auch Holtkamp gegen den Abstieg. Bonn ist Sechzehnter.

Baris Ekincier: Ekincier, der nun beim Drittligisten Waldhof Mannheim spielt, bekommt nun etwas mehr Einsatzzeiten. In Bochum spielte er keine große Rolle, nun hat er immerhin schon acht Einwechslungen zu verzeichnen.

Thomas Eisfeld: Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat nach seinem Vertragsende im Sommer bisher noch keinen neuen Verein gefunden.