Comeback der Hinrunde: Anthony Modeste

Bloß weg. Fast egal wohin. Vor einem Jahr war das die beste, beinahe die einzige Lösung für Anthony Modeste und den 1. FC Köln.

Der einstige Held von Müngersdorf war nicht mehr der Stürmer, den man kannte. Die Leistung passte nicht zum großen Namen, und das wurde immer mehr zur Last für alle Beteiligten.

Also ließ Modeste sich notfallmäßig verleihen, doch auch in seiner französischen Heimat wurde es nicht besser. Im Sommer kam dann Steffen Baumgart und redete den Rückkehrer stark, von außen wirkte das wie ein netter Versuch - ohne Erfolgsaussicht.

Dann allerdings kam ein Treffer am ersten Spieltag und einer am zweiten, Modeste war plötzlich wieder Fixpunkt des Kölner Angriffs. Und machte einfach immer weiter. Insgesamt elf Tore in der Hinrunde, er spielt, trifft und lacht wieder wie vor fünf Jahren - als er den FC in die Europa League schoss.

Und wie war all das möglich? „Wir waren ehrlich zueinander“, sagt Modeste, „und das ist gut für mich.“