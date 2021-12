1. FC Köln: Modeste trifft für den verstorbenen Papa

Weil Anthony Modeste kurz vor Schluss für seinen verstorbenen Vater trifft, beendet der 1. FC Köln die Hinrunde auf Rang acht. Stuttgart rutscht auf den Relegationsplatz ab.

Anthony Modeste blickte mit feuchten Augen gen Himmel, dann fiel er Trainer Steffen Baumgart in die Arme. „Genau heute vor drei Jahren habe ich meinen Papa verloren. Ich denke, dass er bei dieser Aktion für mich da war“, sagte der Matchwinner des 1. FC Köln nach seinem Last-Minute-Treffer zum 1:0 (0:0) gegen den VfB Stuttgart bei DAZN. Dann nahm der Torjäger seine Kinder an die Hand und ging auf eine Ehrenrunde.

Modeste erzielte in der 88. Minute seinen bereits elften Saisontreffer, zum achten Mal war er per Kopf erfolgreich. Schon fünf Tage zuvor hatte er beim 3:2 in Wolfsburg in der 89. Minute das Siegtor markiert. Und nicht nur das: Mit seinem 55. Tor für den FC liegt er nun gleichauf mit dem Ur-Kölner Lukas Podolski.

„Das war heute etwas emotional für mich“, sagte Modeste und bedankte sich bei Coach Baumgart, der ihm zu Saisonbeginn wieder das Vertrauen geschenkt hatte. „Wir waren ehrlich zueinander. Das ist geil für mich. Jetzt dürfen wir Weihnachten genießen - ich denke, das haben wir verdient“, sagte Modeste.

Die Kölner, Fast-Absteiger der Vorsaison, kommen vor allem dank Modeste nach 17 Spieltagen auf 25 Punkte und haben an Weihnachten einen beruhigenden Abstand von acht Zählern auf die Abstiegszone. Die Schwaben (17) belegen Relegationsrang 16. „Unsere Niederlage war verdient. Wir haben ein ganz wildes und schlimmes Spiel gemacht“, sagte Torhüter Florian Müller.

Beide Mannschaften setzten von Anfang an auf ihr bewährtes Spiel und suchten den Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte, entsprechend schnell ging es hin und her. Modeste traf schon in der dritten Minute - allerdings hatte Florian Kainz den Ball zuvor mit der Hand gespielt. In der zehnten Minute jubelten die 15.000 Fans schon wieder, Louis Schaub traf fulminant aus spitzem Winkel. Dieses Mal erkannte der Videoassistent eine Abseitsstellung.

Nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Stuttgart wirkte zunächst etwas stärker, Baumgart stärkte mit der Hereinnahme von Mark Uth seine Offensive, in der Folge hatte der FC wieder ein Übergewicht - es blieb aber dabei: Torchancen gab es kaum.

Auch VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo wollte den Sieg, brachte unter anderem Silas Katompa Mvumpa. Dem Tor waren nun aber die Kölner näher, Modeste zielte zweimal (58./73.) zu ungenau. Kurz vor Schluss machte er es aber doch noch besser. „Tony macht, Tony tut“, sagte Baumgart und lobte: „Um den Kopfball genau so zu machen, muss man schon eine gewisse Qualität haben.“

SID wt er tl