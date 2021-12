Der VfL Bochum hat eine starke Bundesliga-Hinrunde auf Platz zwölf beendet und liegt sportlich mindestens im Soll. Doch im Kader gibt es auch Verlierer.

Armel Bella-Kotchap:

Der 20-Jährige ist nach wie vor einer der talentiertesten Nachwuchs-Innenverteidiger des Landes, fremdelt aber noch in der Bundesliga. Knackpunkt sind immer wieder grobe Schnitzer, die der gebürtige Pariser noch nicht aus seinem Spiel bekommen hat. Im ersten Pflichtspiel der Saison trat der VfL Bochum beim Wuppertaler SV an, wo Bella-Kotchap eine schwache Leistung ablieferte. Thomas Reis nahm ihn zur Pause raus und brachte ihn beim Bundesliga-Auftakt eine Woche später nicht mehr.

Stattdessen spielte Vasileios Lampropoulos, der zu den Gewinnern der Hinrunde zählt. Bella-Kotchap durfte am zweiten Spieltag (2:0 gegen den 1. FSV Mainz 05) den verletzten Maxim Leitsch ersetzen und machte das wiederum gut. Unter dem Strich blieb er aber zu unkonstant. Beim 1:3 gegen Hertha BSC leistete er sich einen kapitalen Fehler, zwei Wochen später hielt er gemeinsam mit Erhan Masovic die Null. Seit dem achten Spieltag kam Bella-Kotchap jedoch praktisch nicht mehr zum Einsatz. Aktuell ist er hinter Masovic, Leitsch und Lampropoulos nur noch Innenverteidiger Nummer vier.

Cristian Gamboa:

Der Costa-Ricaner war in der Aufstiegssaison als Rechtsverteidiger gesetzt und durfte auf dieser Position auch in der Bundesliga ran. Dann bremste ihn zunächst eine Armverletzung aus. Seit dem zwölften Spieltag hat ihm der offensiv stärkere Konstantinos Stafylidis den Rang abgelaufen. Seitdem blieb Gamboa viermal ohne Einsatz im Kader. Beim 0:2 gegen Arminia Bielefeld durfte er wieder über die volle Distanz ran, konnte jedoch, wie der Rest der Mannschaft, keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Robert Tesche:

In der vergangenen Saison bildete er, gemeinsam mit Anthony Losilla, die wohl beste Doppel-Sechs der Liga. In dieser Saison wird der 34-Jährige jedoch vom Pech verfolgt. Am ersten Spieltag flog er gleich nach vier Minuten für ein Handspiel vom Platz. Er wurde zwar nur für zwei Spiele gesperrt, bekam seinen Stammplatz aber nicht mehr zurück. Zu allem Überfluss bremsten ihn dann auch noch muskuläre Probleme aus. Im Dreier-Mittelfeld hat Losilla als alleiniger Sechser aktuell die Nase vorn. Davor sind Elvis Rexhbecaj und Eduard Löwen gesetzt.