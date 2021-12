Max Kruse hat sich nach dem 1:0 (1:0)-Sieg des 1. FC Union Berlin beim VfL Bochum via Instagram in Richtung einiger Fans zu Wort gemeldet. Die Hintergründe.

Auf dem Platz hatte Max Kruse die Partie zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Union Berlin (0:1) durch einen Geniestreich entschieden. Nach 13 Minuten verwertete er eine Kopfballablage von Grischa Prömel aus rund 16 Metern technisch anspruchsvoll. Manuel Riemann war gegen den Dropkick in den Winkel chancenlos. "Das war eine sensationelle Einzelaktion, bei der einfach Qualität dahintersteckt", musste auch VfL-Trainer Thomas Reis anerkennen.

Was ich noch sagen wollte: Der VfL Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, dass 80, 90 Prozent der Fans auch weiterhin sympathisch sind. Aber das war wieder so ein Tag, an dem sich alle Ruhrpottasis versammelt und gedacht haben: Heute gehen wir mal wieder ins Stadion. Max Kruse

Nach der Partie meldete sich Kruse dann noch via Instagram mit einer Botschaft in Richtung der VfL-Fans zu Wort. "Solche Siege schmecken einfach am besten", begann Kruse. Dann kam er zu seiner eigentlichen Botschaft: "Was ich noch sagen wollte: Der VfL Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, dass 80, 90 Prozent der Fans auch weiterhin sympathisch sind. Aber das war wieder so ein Tag, an dem sich alle Ruhrpottasis versammelt und gedacht haben: Heute gehen wir mal wieder ins Stadion." Der Clip endet süffisant mit einem: Aber, war wohl nix, meine Lieben. Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss"





Hintergrund: Das ganze Spiel über wurden Union-Profis immer wieder von VfL-Fans mit Bier beworfen. Kruse habe "selten so asoziale Fans gesehen", sagte er danach gegenüber WDR 2. „Die prügeln sich hier schon auf der Tribüne“, sagte Kruse auch. Schon beim Aufwärmen seien die Berliner beleidigt worden, was Kruse aber nicht jucke, so der Wortlaut.

„Auch wenn du auf der Bank sitzt, wirst du die ganze Zeit mit Bier beworfen. Ist halt leider so. Sind auf der Tribüne ganz groß und danach wieder ganz klein.“ Außerdem wurde Kruse, als er sich auf ein Interview vorbereitet hatte, von einigen VfL-Fans bepöbelt. Der Union-Angreifer hatte das mit einigen "Kuss-Gesten" beantwortet. Nun hat er via Instagram noch einmal nachgelegt.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Nachdem er beim Auswärtssieg in Mainz im Oktober ausgewechselt wurde, ging er, auf dem Weg zur Union-Bank, vor der Fankurve des 1. FSV Mainz 05 lang. Einige Anhänger bepöbelten ihn da ebenfalls, was Kruse einige verschmitzte Lächler abgerungen hat. Weil auch Bierbecher geflogen sind, mussten die Mainzer im Nachgang noch 8.000 Euro Strafe zahlen. Es bleibt abzuwarten, ob auch der VfL Bochum eine Strafe erhält.