Der VfL Bochum hat nach dem 0:1 (0:1) gegen Union Berlin 20 Punkte auf dem Konto. Eine gute Zwischenbilanz, findet Sebastian Polter. Andreas Luthe feierte eine emotionale Rückkehr.

Am Ende war es eine bittere 0:1-Niederlage, die der VfL Bochum gegen Union Berlin einstecken musste. Dabei gab es auf beiden Seiten Spieler, die eine besondere Beziehung zum jeweiligen Gegner pflegen. VfL-Stürmer Sebastian Polter war zwischen 2014 und 2015 an die Köpenicker ausgeliehen und von 2017 bis 2020 fest verpflichtet. Er wird den Fans für sein Siegtor im ersten Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC ewig in Erinnerung bleiben.

Am Samstagnachmittag wollte er nun gegen den alten Arbeitgeber treffen, was ihm jedoch nicht gelang. "Es war eine emotionale Partie, die für uns leider einen schlechten Ausgang genommen hat. Dennoch glaube ich, dass wir nach einer Hinrunde mit 20 Punkten ein positives Fazit ziehen können. Wir dürfen uns jetzt nicht runterziehen lassen, das ist ganz wichtig. Es geht schnell weiter und wir müssen schauen, dass wir super in die Rückrunde starten", erklärte er am Sky-Mikrofon.

Vielmehr würden die Niederlagen gegen Arminia Bielefeld (0:2) und nun eben gegen Union zeigen, dass der VfL sich seine Punkte weiterhin verdienen müsse. Das hat er gegen die Köpenicker eigentlich getan, doch Milos Pantovic (59., 80.) ließ die besten von einigen Ausgleichschancen liegen.

Das freute auf der anderen Seite Andreas Luthe, der im Berliner Kasten an alter Wirkungsstätte die Null halten konnte. "Es war ein ganz spezielles Spiel. Für mich fühlt es sich an, wie nach Hause kommen. Ich kam rein und kannte eigentlich noch 95 Prozent der Leute", berichtete Luthe, der sich 15 Tickets für seinen Anhang sichern konnte. Ebensoviele Jahre hatte er für den VfL gespielt.





Das auszublenden sei in den 90 Minuten schwierig gewesen, gestand er. "Ich bin 34 Jahre alt und habe in meiner Karriere viel erlebt. Da war an diesem Nachmittag mehr Kribbeln da, als sonst."

Union Berlin steht dank des Dreiers nun auf Rang sechs und damit wieder auf den internationalen Plätzen. "Wir reiten diese Welle einfach weiter", sagte Luthe, der die vergangene Saison mit den Köpenickern bereits auf Platz sieben beendet hatte. Der VfL Bochum ist derweil Zwölfter.