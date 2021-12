Kult Fan: VfL-Jesus stürmt Spitze der O-Ton-Charts

In Bochum ist "VfL-Jesus" ohnehin Kult. Nun hat er mit einem Gruß an Hermann Gerland die "1LIVE" O-Ton-Charts gestürmt.

Auch, wenn der VfL Bochum seine letzten beiden Spiele in der Hinrunde verloren hat, hat er eine tolle Vorrunde in der Bundesliga gespielt. Der Aufsteiger überwintert im unteren Mittelfeld der Tabelle. Ganz nach vorne hat es dagegen Kult-Fan „VfL-Jesus“ in den "1LIVE" O-Ton-Charts gebracht.

In der vergangenen Woche stürmte Thomas Dragunski mit einer Szene aus der WDR-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ als Neuvorstellung direkt an die Spitze. Dort grüßt er den ehemaligen VfL-Spieler Hermann Gerland, der in der Sendung Ende November bei Moderator Arnd Zeigler zu Gast war. In seinem unnachahmlichen Ruhrpott-Deutsch wurde er bei "1LIVE" vorgestellt und direkt auf den ersten Platz gewählt.

„Hallo lieber Hermann, oder wat? Also ich habe dich stets als Spieler und Trainer sehr geschätzt, oder wat? Und auch teilweise geliebt, oder wat? Du hast immer alles gezeigt und gegeben, oder wat? Dass du von Bochum weggegangen warst, hat zwar weh getan, oder wat? Aber ich habe dich nie aus dem Kopf verloren, oder wat? Und immer an dich gedacht oder wat? Und Alles Gute für dich, oder wat?“ sagte Drgunski in dem im Radio ausgesendeten Einspieler in die Kamera.

Zuvor erklärte er noch, wie Gerlands Spitznamen „Tiger“ zu Stande gekommen sei. „Ich habe ihn auf dem Spielplatz erlebt, oder wat? Als Spieler für den VfL, oder wat? Da hat er auch mehr oder weniger wie so ein Tiger reagiert oder agiert, oder wat? Und als Trainer war das Klischee auch gleichbleibend, oder wat? Auch da, muss ich sagen, war er der Tiger, oder wat?“, meinte VfL-Jesus.

Dragunski arbeitet an der Ruhr-Universität in Bochum im hauswirtschaftlichen Dienst. Die unverkennbare Kutte und die langen, blonden Haare verhalfen ihm zu seinem Spitznamen VfL-Jesus. Der Kult-Fan, der nach eigenen Angaben seit 41 Jahren Fan des VfL Bochum ist, wurde einst durch den Film "Pottoriginale" von Gerrit Starczewski bekannt und war nicht zum ersten Mal zu Gast bei Arnd Zeigler.

Seinen ersten Platz in den O-Ton-Charts konnte er mit seinem Gruß an Hermann Gerland übrigens in dieser Woche erfolgreich verteidigen. Persönllich kennengelernt haben sie sich aber noch nicht.