VfL Bochum: Asano-Aus - Reis bangt um zwei weitere Leistungsträger

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt der VfL Bochum den 1. FC Union Berlin zum letzten Bundesliga-Spiel im Jahr 2021.

Wenn der VfL Bochum seine Heimstärke aus dem Jahr 2021 noch einmal ausspielen kann, dann steht einem erfolgreichen Abschluss des Jahres nichts im Wege.

Doch Vorsicht: Mit Union Berlin stellt sich ein lange unterschätztes Team im Ruhrstadion vor. Die Köpenicker sind eine der Überraschungen der Spielzeit. Nach der Qualifikation für die Conference League bestechen sie auch in der laufenden Runde durch Konstanz.

Der Lohn: Platz acht und vier Punkte mehr auf dem Konto als der VfL Bochum. Es waren mal mehr, aber in den letzten Wochen schwächelten auch die Berliner ein wenig. Drei der vergangenen vier Partien wurden nicht gewonnen.

Die Chance für den VfL, der allerdings auch sein Päckchen zu tragen hat. Zum einen haben die beiden Partien gegen den BVB (1:1) und in Bielefeld (0:2) viel Kraft gekostet.

Daher muss gegen die Berliner, die in der Auswärtstabelle mit einem Sieg, drei Remis und drei Niederlagen auf Platz zehn liegen, noch einmal ein Kraftakt her. Allerdings kann VfL-Trainer Thomas Reis nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben Simon Zoller, Danny Bum und Eduard Löwen fehlt auch Takuma Asano. Zudem sind Gerrit Holtmann und Danilo Soares fraglich. Reis betont: "Die Hoffnung besteht, dass wir sie einsatzfähig bekommen. Danilo Soares ist unheimlich zweikampfstark. Wir wollten das Risiko in seinem Spiel etwas minimieren, ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Ich hoffe, dass er am Samstag auflaufen wird."

Was das Thema Kraft angeht, wird es von Reis keine Ausreden geben. Er erklärt vor den letzten 90 Minuten des Jahres: "Die Frische ist da. Wir haben ein Heimspiel, wollen nochmal ein anderes Gesicht zeigen und unbedingt einen positiven Jahresausklang feiern. Das Bielefeld-Spiel ist aufgearbeitet."