Der VfL Bochum hat sein Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld verdient mit 0:2 (0:0) verloren. Vor allem die linke Abwehrseite bekam Bochum an diesem Abend nicht zu.

Nach dem hart erkämpften 1:1 gegen Borussia Dortmund ging es für den VfL Bochum auf der Bielefelder Alm nun wieder darum, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf Distanz zu halten. Dabei gab Thomas Reis Konstantinos Stafylidis zunächst eine Pause und bot stattdessen Cristian Gamboa als Rechtsverteidiger auf. Auch Maxim Leitsch nahm zunächst auf der Bank Platz. An seiner Stelle startete Vasileios Lampropoulos.

Wie zu erwarten verlief die Anfangsphase zunächst zäh. Torraumszenen gab es kaum, stattdessen viele Zweikämpfe im Mittelfeld. VfL-Kapitän Anthony Losilla war es schließlich, der mit seinem Fehlpass die erste gute Chance für Arminia Bielefeld einleitete. Alessandro Schöpf scheiterte jedoch am gut reagierenden Manuel Riemann (21.).

Bielefeld drängte Bochum fortan mehr in die Defensive. Nur kurz nach Losillas Bock lud Erhan Masovic Kevin Wimmer ein, dessen Schuss jedoch noch geblockt wurde (23.). Bochum versuchte sich zu wehren, Milos Pantovic zu heftig. Er rauschte mit gestrecktem Bein in Amos Pieper hinein und konnte durchaus froh sein, nicht schon nach 26 Minuten duschen zu müssen. Er kam mit Gelb davon.

Arminia Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Wimmer (79. Kunze), Prietl, Schöpf (de Medina) - Okugawa (Hack) - Serra (61. Klos), Krüger (61. Lasme). - Trainer: Kramer VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Soares (46. Stafylidis) - Losilla - Pantovic (72. Novothny), Rexhbecaj (81. Osterhage) - Antwi-Adjei (57. Bockhorn), Holtmann, Polter (57. Ganvoula). - Trainer: Reis Tore: 1:0 Okugawa (51.), 2:0 Wimmer (69.) Schiedsrichter: Benjamin Brand (Unterspiesheim) Zuschauer: 13.750

Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, ehe sich Bochum erstmals ernsthaft bei Stefan Ortega anmeldete. Dann aber gleich richtig. Gerrit Holtmann war frei durch, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins am gut reagierenden Arminia-Schlussmann (37.). Unter dem Strich blieb die Arminia etwas zwingender, schaffte es aber nicht mehr, Riemann ernsthaft in Bedrängnis zubringen. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Bielefeld schlägt doppelt zu und meldet sich im Abstiegskampf zurück

Für den zweiten Durchgang ersetzte Thomas Reis Danilos Soares durch Stafylidis, um die an diesem Tag anfällige linke Seite zu stabilisieren. Doch ausgerechnet dort kam nur sechs Minuten nach Wiederbeginn Wimmer zum Flanken. Rund sechs Meter vor dem Tor fand er Masaya Okugawa, der sich im Kopfballduell durchsetzte und das 1:0 erzielte (51.).

Das Tor gab den Ostwestfalen sichtlich Auftrieb. Bielefeld drückte in den Minuten danach auf das 2:0 und wollte den so wichtigen zweiten Saisonsieg früh klarmachen. Gerade. als das Spiel wieder verflachte, kam der an diesem Tag überragende Wimmer halblinks im Sechzehner zum Schuss. Die Volleyabnahme rutschte Riemann durch die Handschuhe und schlug zum an diesem Abend vorentscheidenden 2:0 ins lange Eck ein (69.).





Es war unter dem Strich einfach zu wenig, was der VfL gegen giftige Ostwestfalen anbot. Joker Herbert Bockhorn hatte nach 71 Minuten noch die beste Chance zum Anschluss, scheiterte aber an Ortega. Damit verlor der VfL Bochum nach drei Punktgewinnen in Serie erstmals wieder. Die Arminen holten dagegen den zweiten Saisonsieg und sendeten im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen.