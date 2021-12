Ansgar Brinkmann vor VfL: "Limitiert! Arabi muss handeln oder 2. Liga planen"

Am Dienstagabend trifft Arminia Bielefeld auf den VfL Bochum. Ansgar Brinkmann, ein Idol auf der Alm, findet vor dem Duell deutliche Worte zur Bielefelder Lage.

Ein Sieg, sieben Remis, sieben Niederlagen, sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer: das sind die Zahlen von Arminia Bielefeld nach 15 Spielen in der Bundesliga-Saison 2021/2022. Für Ex-Profi Ansgar Brinkmann eine desaströse Situation. Er findet vor dem Spiel gegen den VfL Bochum im RevierSport-Interview deutliche Worte.

Ansgar Brinkmann, machen Sie sich Sorgen um Ihre Arminia?

Ansgar Brinkmann: "Klar! Ich bin jedes Heimspiel im Stadion und sehe einfach, dass wir sehr limitiert sind. Und das drücke ich noch nett aus. Wir wussten schon vor der Saison, dass wir Probleme bekommen werden. Ich hätte aber nicht gedacht, dass diese so groß sein würden. Sieben Punkte Rückstand nach 15 Spielen, das ist schon ein Brett."

Wo sehen Sie die Gründe für die Arminia-Krise?

"Allen voran in der Transferpolitik. Wir haben mit Stefan Ortega, der uns schon in der letzten Saison 12, 13 Punkte alleine geholt hat, einen sensationellen Torwart, eine gute Abwehr und auch das Mittelfeld ist in Ordnung. Aber wir haben niemanden auf den Flügeln. Es ist gut, dass Fabian Klos da ist. Aber was soll er ausrichten? Er kann nur Torgefahr ausstrahlen, wenn im Spiel auch einige Freistöße herausgeholt, Flanken geschlagen werden. Doch seit dem Abgang von Ritsu Doan, der in der vergangenen Saison richtig stark war und Spaß gemacht hat, haben wir niemanden mehr, der auf den Flügeln flitzt und für Gefahr sorgt. Da ist im Sommer auf dem Transfermarkt nichts passiert."

Ansgar Brinkmann (52) bestritt in seiner Karriere 316 Zweitligaspiele (34 Tore) und 59 Bundesligapartien (3 Treffer). Er stand bei folgenden Klubs unter Vertrag: Preußen Münster, LR Ahlen, Dynamo Dresden, FC Kärnten, Arminia Bielefeld, TeBe Berlin, VfL Osnabrück, Eintracht Frankfurt, BV Cloppenburg, SC Verl, FC Gütersloh, FSV Mainz 05 und KFC Uerdingen.

Der Trainer hat nur einen Sieg aus 15 Spielen geholt. Ist Frank Kramer noch der richtige Mann?

"Ich finde schon. Er ist ein guter Mann, der auch emotional ist. Aber wie gesagt: aus dieser limitierten Mannschaft ist es verdammt schwierig, etwas herauszuholen. Ich würde da gar nicht den Trainer, sondern vielmehr den Sportchef hinterfragen. Samir Arabi ist in Bielefeld nämlich ein Allein-Unterhalter, der schalten und walten darf, wie er nur will. Ihm scheint niemand so richtig auf die Finger zu schauen. Mir fehlen hier einfach die sportlichen Kompetenzen im Verein. Die Leute im Hintergrund sind gute Geschäftsleute, aber sportlich fehlt es an klugen Köpfen. Arabi alleine schafft das meiner Meinung nach nicht."

Was muss Samir Arabi denn im Winter machen?

"Er muss schleunigst neue Spieler nach Ostwestfalen lotsen. Falls ihm das nicht gelingt, kann er eigentlich schon im Januar die 2. Bundesliga planen. Aktuell fehlt mir wirklich die Fantasie, wie Arminia Bielefeld zwei, drei, vier Spiele in Folge gewinnen kann. Denn so eine Serie wird nötig sein, um noch eine Chance zu haben."

Ist ein Sieg gegen den VfL Bochum Pflicht?

"Auf jeden Fall! Wenn man das Ding verliert, dann war es das schon fast. Der Rückstand auf Bochum wäre zu diesem Zeitpunkt 13 Punkte - Wahnsinn."

Was macht denn der VfL so viel besser als der DSC Arminia?

"Die Bochumer sind nach über zehn Jahren wieder in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Sie leben natürlich auch von ihrer Aufstiegseuphorie - vor allem in den Heimspielen. Das macht schon Spaß, dem VfL zuzuschauen. Ich gönne es ihnen auch. Der VfL Bochum ist ein cooler Klub. Und sie haben mit Jungs wie Christopher Antwi-Adjei oder Gerrit Holtmann auch super Flügelspieler, die Sebastian Polter in Szene setzen können. Solche Spielertypen sehe ich in Bielefeld nicht. Einen Antwi-Adjei, der in Paderborn um die Ecke gespielt hat, hätte man sicherlich auch nach Bielefeld locken können. Da haben die Bochumer einen guten Riecher gehabt. Da sind wir wieder bei dem Thema fehlende sportliche Kompetenz in Bielefeld."