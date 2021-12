VfL Bochum vor BVB: "Wir sind eine Heimmacht!"

Samstag, 15.30 Uhr, Castroper Straße: Das Revierderby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund steht in der Bundesliga auf dem Programm. Wir haben mit Elvis Rexhbecaj gesprochen.

Auch wenn Borussia Dortmund unter der Woche in der Champions League Besiktas Istanbul mit 5:0 besiegte und sich für das Revierderby beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr) warmschoss, ist dem Aufsteiger vor dem Duell mit dem zukünftigen Europa-League-Teilnehmer überhaupt nicht mulmig. Im Gegenteil: Der VfL Bochum, der auf einer Euphoriewelle schwimmt, strotzt vor Selbstvertrauen.

RevierSport hat mit Elvis Rexhbecaj (24), der Leihgabe vom VfL Wolfsburg, gesprochen. Der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler ist heiß auf das Revierderby Blauweiß gegen Schwarzgelb.

Elvis Rexhbecaj über...

... die Trainingswoche: "Die war nach dem Augsburg-Spiel natürlich gut. Wir haben uns vorgenommen, dass wir aus Augsburg drei Punkte holen. Da waren wir natürlich zufrieden. Aber es gab auch einiges zu besprechen. Wir haben 3:0 geführt und am Ende 3:2 gespielt. Der Sieg ist das Wichtigste. Aber wir mussten auch Dinge aufarbeiten."

... die Besonderheit eines Derby: "Als ich beim VfL Wolfsburg war, habe ich mich immer auf die Spiele gegen Bremen, Hannover, Braunschweig oder Hamburg gefreut. Nachbarschaftliche Vergleiche sind immer schön. Schade, dass am Samstag so viele nicht ins Stadion dürfen. Ein Hexenkessel wäre geil gewesen. Aber auch so ist die Vorfreude groß."

... das Pfund eines Heimspiels: "Wir sind eine Heimmacht! Mit unseren Fans im Rücken ist alles möglich. Wir wollen eklig, griffig sein, uns Torchancen erspielen. Wir wollen den Derbysieg."

... der Traum vom Derbyhelden: "Wenn ich wie in Köln einen Doppelpack erziele und wir gewinnen, würde ich mich freuen. Falls ich kein Tor mache und wir gewinnen, dann freue ich mich auch. Hauptsache ist, dass wir den BVB besiegen." wozi/gp