Corona-Ticker: Schalke-Verteidiger mit positivem Schnelltest

Corona ist weiter ein bestimmendes Thema. Wir behalten die Entwicklung im Fußball im Blick.

08.01. - Schalke-Verteidiger mit positivem Schnelltest

Wie der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 am Samstagmorgen bekanntgab, hat sich Abwehrspieler Marcin Kaminski möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert. Bei dem Polen läge ein positiver Schnelltest vor, der nun per PCR-Test überprüft werden müsse. Ansonsten habe es bei der Testreihe keine Auffälligkeiten gegeben.

08.01. - Zwei weitere Corona-Fälle bei Fortuna Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat zwei weitere Corona-Fälle gemeldet. Wie der Club mitteilte, wurden Tim Oberdorf und Florian Hartherz bei einer PCR-Testreihe positiv getestet. Die beiden Defensivspieler sind von der Mannschaft isoliert und in häuslicher Quarantäne. Zuvor wurden bereits die beiden Stürmer Emmanuel Iyoha und Felix Klaus positiv getestet. Sie befinden sich ebenfalls in Quarantäne.

07.01 - Personalsorgen bei Frankfurt vor Topspiel gegen BVB

Eintracht Frankfurt startet nach zwei weiteren Corona-Fällen im Profikader mit Personalsorgen am Samstag gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Im Duell des hessischen Tabellensechsten mit dem Liga-Zweiten werden nach positiven Corona-Tests Danny da Costa und Jesper Lindström fehlen. Der dänische Angreifer hatte in der Endphase der Hinrunde wesentlich zum Aufschwung der Eintracht beigetragen. Für ihn könnte Goncalo Paciencia oder Ragnar Ache in die Startelf kommen. Im Hinspiel hatten die Frankfurter, die zuletzt drei Bundesligasiege in Serie feierten, mit 2:5 beim BVB verloren. (dpa)

07.01 - Drei positive Corona-Tests beim SC Freiburg - Schmid vor Comeback

Drei Spieler des SC Freiburg haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hätten die PCR-Tests zum Trainingsstart am Anfang der Woche ergeben, teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Die Namen der Betroffenen nannte der Verein nicht. Christian Streich „hatte es erwartet“, wie er auf einer Pressekonferenz sagte, und gab sich gelassen. „Wenn es sieben oder acht gewesen wären, wäre es etwas anderes gewesen“, so der Coach einen Tag vor dem Freiburger Rückrundenstart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld. Außerdem mache er sich wenig Sorgen um die Gesundheit der Spieler, da sie geimpft oder sogar schon geboostert seien. Allen gehe es gut.

Die Corona-Maßnahmen innerhalb des Teams seien vor dem Start in die zweite Saisonhälfte noch mal verschärft worden, berichtete Streich - unter anderem mit getrennten Kabinen, zudem hätten die Spieler zu Hause geduscht. Auch wenn der SC-Coach nicht verraten wollte, wer im ersten Heimspiel des Jahres ausfällt, bestätigte er zumindest, dass der Ende August schwer an Covid-19 erkrankte Außenverteidiger Jonathan Schmid gegen Bielefeld wieder ein Kandidat für den Kader ist.

07.01 - Belfodil auch positiv

Hertha-Manager Fredi Bobic hat mit Verwunderung auf die sehr unterschiedliche Anzahl an positiven Corona-Fällen in der Fußball-Bundesliga reagiert. „Es gibt Vereine, die Null haben. Das kann ich gar nicht glauben“, sagte der Geschäftsführer der Berliner bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln. Unterschwellig unterstellte Bobic, dass andere Clubs nicht in der gleichen Häufigkeit testen würden. Bei der Hertha werden alle Profis - auch die mehrfach geimpften - täglich getestet. „Wenn man es einmal drin hat, kriegt man es nicht mehr raus“, sagte Bobic über das Virus.

Bei Stürmer Ishak Belfodil wurde nun auch eine Corona-Infektion festgestellt. Er ist der siebte Hertha-Akteur mit einem positiven Test seit dem Trainingsbeginn nach Weihnachten. Nur beim FC Bayern München gab es bis Freitag mehr Fälle. Belfodil fehlt wie die Dedryck Boyata, Deyovaisio Zeefuik und Neuzugang Fredrik André Bjørkan gegen Köln. Alle drei sind frei getestet, aber noch nicht einsatzbereit. Linus Gechter ist noch in Isolation. Ob Santiago Ascacibar und Lucas Tousart bis Sonntag spielfähig sind, war noch unklar. Zudem fehlt Trainer Tayfun Korkut in Stevan Jovetic (Wade) ein weiterer Stammspieler, der zuletzt mit Belfodil im Sturm harmonierte.

07.01 - Weiterer Fall bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat einen weiteren positiven Test gemeldet. Nach Felix Klaus ist nun auch Emmanuel Iyoha in Quarantäne.

07.01 - 13 Corona-Fälle: Erstliga-Spiel in Frankreich verschoben

Das Spiel der französischen Ligue 1 des HSC Montpellier gegen den ESTAC Troyes wird wegen zahlreicher Ansteckungen mit dem Coronavirus verschoben. Mehrere Spieler von Troyes fielen nach einem positiven PCR-Test für das Spiel am Sonntag sicher aus, hieß es von der französischen Fußballliga am Freitag. Ein neues Datum für das Match gab der Verband noch nicht bekannt.

ESTAC Troyes hatte zuvor um eine Verschiebung der Partie gebeten. Man habe im Profiteam bei 13 der 30 Spieler eine Corona-Infektion festgestellt, hieß es. Wegen weiterer Corona-Fälle hatte die französische Fußballliga bereits das Samstagsspiel des OSC Lille gegen den FC Lorient verlegt.

07.01 - Ajax Amsterdam hält Quarantäne-Regeln nicht ein

Ajax Amsterdam hat gegen die offiziell in den Niederlanden geltenden Corona-Quarantäne-Regeln verstoßen. Vier im Trainingslager in Portugal positiv getestete Spieler hat der Klub mit einem Privatflugzeug zurück in die Niederlande fliegen lassen.

Die niederländischen Regeln verbieten allerdings, mit Corona infizierten Personen Flugreisen zu unternehmen. Sie müssen sich an dem Ort, wo der positive Test stattgefunden hat, in Quarantäne begeben. Erst nach einem negativen PCR-Test dürfen sie die Heimreise antreten.

Ajax hat am Donnerstag nach Bekanntgabe der positiven Tests sein Trainingslager in Quinta do Lago in Portugal abgebrochen. Die Namen der vier auf Corona positiv getesteten Spieler wurden nicht genannt. Unter ihnen sollen sich aber zwei Spieler der Startelf befinden.

Auch Vitesse Arnheim hat sein Trainingslager in Portugal nach positiven Coronatests einer unbekannten Anzahl Spieler abgebrochen. Das Team des deutschen Trainers Thomas Letsch kehrte ohne die infizierten Spieler nach Arnheim zurück. Sie treten entsprechend den Quarantäne-Regeln ihre Rückreisen erst nach negativen Tests an.

06.01. - Draxler positiv auf Corona getestet - auch di Maria infiziert

Fußball-Nationalspieler Julian Draxler vom französischem Topklub Paris St. Germain ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Verein am Donnerstagabend bekannt. Neben Draxler hat sich auch der argentinische Stürmer Angel di Maria mit COVID-19 infiziert, beide befinden sich in Quarantäne.

Weiterer Corona-Fall bei Fortuna Düsseldorf

Fußball-Profi Emmanuel Iyoha vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Fortuna am Donnerstag mit. Der 24-Jährige sei nun in Quarantäne und weise bislang keine Symptome auf, hieß es.

06.01. - Eintracht-Profis Lindström und da Costa positiv getestet

Eintracht Frankfurt muss im Bundesligaspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund wegen positiver Corona-Tests auf die Fußballprofis Jesper Lindström und Danny da Costa verzichten. Beide befinden sich in häuslicher Isolation, teilte der Verein am Donnerstag mit.

05.01. - Leipzig-Boss Mintzlaff beklagt Corona-Verluste von 60 Millionen Euro

In der Coronavirus-Pandemie musste RB Leipzig enorme Mindereinnahmen verkraften. „Insgesamt fehlen uns bisher 60 Millionen Euro, das aktuelle Jahr und die fehlenden Zuschauereinnahmen nicht eingerechnet. Das sind dramatische Verluste“, sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff der „Leipziger Volkszeitung“ (Donnerstag). Das entspricht der bereits Anfang März vergangenen Jahres von Mintzlaff aufgestellten Kalkulation für die Saison 2020/21. Für die laufende Spielzeit hat RB mit einer Stadionauslastung von 30 Prozent geplant, muss allerdings seit Ende November vor leeren Rängen spielen.

05.01. - Bremens Ex-Trainer Markus Anfang räumt Impfpass-Fälschung ein

Bremens Ex-Trainer Markus Anfang hat die Nutzung eines gefälschten Impfpasses zugegeben. Das bestätigte der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft, Frank Passade, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochnachmittag. Zuvor hatten die „Deichstube“ und die „Bild“ darüber berichtet.

05.01. - Union-Stürmer Becker in häuslicher Isolation

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga auf die Dienste von Sheraldo Becker verzichten. Der 26 Jahre alte Stürmer wurde positiv auf eine Corona-Infektion getestet, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der in Amsterdam geborene und für Surinam auflaufende Nationalspieler befinde sich in häuslicher Isolation und es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

05.01. - Corona-Lage bei der Eintracht entspannt sich

Die Corona-Lage beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich entspannt. Die zuletzt infizierten Profis Jens Grahl, Kristijan Jakic und Goncalo Paciencia sind am Mittwoch wieder ins Training zurückgekehrt. Alle drei Spieler wurden negativ getestet und erfreuen sich laut Klub „bester Gesundheit“.

05.01. - Nächster Corona-Fall beim FC Bayern: Auch Davies positiv getestet

Der FC Bayern München meldet einen neuen Corona-Fall in seinem Bundesliga-Team. Der kanadische Fußball-Nationalspieler Alphonso Davies wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte. „Es geht ihm gut, er befindet sich in häuslicher Isolation“, berichtete der Rekordmeister. Davies fällt damit ebenfalls für den Bundesliga-Rückrundenauftakt des FC Bayern an diesem Freitag gegen Borussia Mönchengladbach aus. Offen ist, ob der positive Test von Davies Quarantäne-Auswirkungen auf das Team haben könnte. Der Abwehrspieler hatte nach dem Weihnachtsurlaub seit Wochenbeginn mit seinen Kollegen in München trainiert. Damit steht die Partie Bayern gegen Gladbach endgültig auf der Kippe.

05.01. - Mainzer Kapitän Niakhaté positiv auf Corona-Virus getestet

Kapitän Moussa Niakhaté vom 1. FSV Mainz 05 ist nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, fehlte der Verteidiger bereits am Dienstag im Training. Er sei bisher symptomfrei. Die Mainzer spielen am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky). Der Trainingsbetrieb der Nullfünfer werde laut Mitteilung unter Wahrung der bestehenden Hygieneregeln und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden fortgesetzt. Der gesamte Profibereich der Rheinhessen mit Spielern, Trainerteam, Betreuerstab und den Verantwortlichen habe 2G-Status.

05.01. - Wieder zwei Fälle beim VfL Wolfsburg

Trainer Florian Kohfeldt (39) vom VfL Wolfsburg muss in den nächsten Tagen auf Mittelfeldspieler Aster Vranckx (19) und Angreifer Daniel Ginczek verzichten. Vranckx, der zuletzt wegen Rückenproblemen nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, wurde positiv auf Corona getestet, Ginczek muss ebenfalls in Quarantäne - der 30-Jährige gilt aufgrund einer COVID-19-Erkrankung im häuslichen Umfeld als Kontaktperson, wie der Tabellen-13. am Mittwoch mitteilte.

05.01. - Zwei neue Fälle bei Hertha BSC

Gute und schlechte Nachrichten für die Fans von Hertha BSC. Vor dem SPiel gegen den 1. FC Köln wurden Dedryck Boyata und Deyo Zeefuik freigetestet und können nach den noch ausstehenden kardiologischen Untersuchungen wieder ins individuelle Training einsteigen. Santi Ascacíbar und Lucas Tousart wurden allerdings positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Isolation.

05.01. - Neuer Fall bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf vermeldet einen positiven Corona-Fall. Der Schnelltest von Felix Klaus war positiv. Er hat sich unmittelbar in häusliche Isolation begeben. Der Klub teilte mit: Für weitere Schritte wird das Ergebnis des PCR-Tests abgewartet.

04.01. - FC Liverpool beantragt Spielverlegung

Der FC Liverpool hat eine Verlegung des für Donnerstag angesetzten Halbfinal-Hinspiels gegen den FC Arsenal im englischen Fußball-Ligapokal beantragt. Grund seien weitere Corona-Verdachtsfälle, wie die Reds am Dienstagabend mitteilten. Das Training der ersten Mannschaft wurde am Dienstag abgesagt, nachdem weitere positive Tests bei Spielern und Mitarbeitern festgestellt worden waren.

Neben Trainer Jürgen Klopp hatten bereits am Sonntag im Duell beim FC Chelsea (2:2) die Stammspieler Roberto Firmino, Joel Matip und Torwart Alisson wegen des Verdachts einer Corona-Infektion gefehlt.

Liverpool erklärte nun, dass andere Faktoren wie Verletzungen und die Abstellung von Spielern wie Sadio Mane, Mohamed Salah und Naby Keita zum Afrika Cup die Verfügbarkeit der Spieler für das Hinspiel im Emirates Stadium beeinflussen würden.

„Da keine Aussicht besteht, dass sich die aktuelle Situation vor dem Spiel am Donnerstag verbessert und sich möglicherweise noch verschlimmert, hält es der Verein für klug und vernünftig, eine Verlegung des Spiels zu beantragen“, teilte Liverpool mit.

Die englische Fußballliga erklärte, sie werde „so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen, sobald die Umstände vollständig geprüft worden sind.“

04.01. - Neapel-Trainer Spalletti und zwei Spieler mit Coronavirus infiziert

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel hat mehrere Corona-Fälle vermeldet. Neben Trainer Luciano Spalletti seien am Dienstag auch die Tests bei den Spielern Mario Rui und Emiliano Boffelli, einem Techniker und einem weiteren Angestellten positiv ausgefallen, teilte der Verein mit. Alle seien asymptomatisch und in Isolation, hieß es weiter.

04.01. - Neun Spieler bei Ribery-Klub positiv getestet

US Salernitana, der italienische Fußball-Serie-A-Klub von Bayern Münchens Ex-Star Franck Ribery, wird von einer Corona-Infektionswelle heimgesucht. Die Zahl der Teammitglieder, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, ist auf elf gestiegen. Zu ihnen zählen neun Spieler, teilte der Verein auf seiner offiziellen Website mit.

Das am Donnerstag vorgesehene Meisterschaftsspiel gegen den FC Venedig, dem neuen Klub von Ex-Bayern-Spieler Michael Cuisance, könnte verschoben werden.

Auch die Ligakonkurrenten Hellas Verona und Udinese Calcio wurden schwer getroffen. Bei Hellas sind acht Spieler und zwei Mitarbeiter infiziert, Udinese zählt neun Fälle.

04.01. - Dortmunds Wolf positiv getestet

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat seinen zweiten Coronafall nach der kurzen Winterpause vermeldet. Wie der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf (26) bei einem vorsorglichen PCR-Test nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv getestet.

Der vielseitig einsetzbare Wolf habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben und sei „aktuell symptomfrei“. Kontakt zu den Mannschaftskameraden habe nicht bestanden.

04.01. - Auch Donnarumma bei PSG mit Corona infiziert

Nächster Coronafall bei Paris St. Germain: Nach Superstar Lionel Messi (34) und Mittelfeldspieler Danilo (30) ist am Dienstag laut Klubangaben auch der italienische EM-Torhüter Gianluigi Donnarumma (22) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Montagabend stand Donnarumma noch im Pokal beim Viertligisten Vannes OC (4:0) auf dem Platz.

Neben Messi waren am Sonntag bereits die PSG-Spieler Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala positiv getestet worden. Bernat konnte die Quarantäne nach zwei negativen Tests aber bereits wieder verlassen. Danilos positiver Test folgte am Montag.

04.01. - Meppen muss auf vier Spieler mit Corona verzichten

Mit vier Corona-Ausfällen startet der Fußball-Drittligist SV Meppen in die Vorbereitung nach der Winterpause. „Nach Testungen im Dezember und der letzten PCR-Testung am Montag wurden in Summe vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich aktuell in häuslicher Isolation“, teilte der Verein am Dienstag mit. Zwei andere Spieler konnte ihre Quarantäne-Zeit hinter sich lassen. Nach ärztlicher Untersuchung entscheide sich, ob sie wieder ins Training einsteigen.

04.01. - Fünf Infizierte: Corona-Ausbruch beim FCK

Wie zahlreiche andere Profiklubs ist auch Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern von einem Corona-Ausbruch betroffen. Der viermalige deutsche Meister meldet fünf Fälle. Betroffen sind laut Klub „Spieler und Mitarbeiter des Funktionsteams, die sich umgehend in eine häusliche Quarantäne begeben haben“. Die Infizierten würden bisher „keine bis leichte Symptome“ aufweisen. (SID)

04.01. - Nächster Corona-Fall bei Hertha

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss zum Start in die Rückrunde auf den nächsten Abwehrspieler verzichten. Wie die Berliner am Dienstag per Twitter und auf ihrer Webseite mitteilten, wurde Linus Gechter positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich bereits in Quarantäne. Der 17-Jährige hatte am Montag den Trainingsauftakt für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) verpasst. (dpa)

04.01. - Terodde zurück auf dem Trainingsplatz

Erfreuliche Nachrichten für Schalke 04: Stürmerstar Simon Terodde hat seine Corona-Infektion überstanden. Ein kurzes Vereinsvideo zeigt, wie der Torjäger wieder auf dem Trainingsplatz steht.





03.01. - Barca-Neuzugang Torres und Pedri positiv auf Corona getestet

Der gerade erst für geschätzte 55 Millionen Euro verpflichtete Stürmer Ferrán Torres wird dem FC Barcelona erst einmal fehlen. Der 21-Jährige wurde genauso wie Teamkollege Pedri positiv auf Corona getestet. Beide Spieler befinden sich in gesundheitlich guter Verfassung und hätten sich daheim in Isolation begeben, wie der Club am Montag mitteilte.

Ungeachtet horrender Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro hatte Barça vor einigen Tagen den Torres-Deal perfekt gemacht. Für den Nationalstürmer werden die Katalanen nach Medienberichten 55 Millionen Euro - zuzüglich erfolgsabhängiger Boni von bis zu zehn Millionen Euro - an Manchester City überweisen.

03.01 - Fünf Profis von Holstein Kiel in Isolation

Holstein Kiel ist dezimiert in die Vorbereitung auf den Rest der Rückrunde gestartet. Fünf Profis befinden sich in Quarantäne. Phil Neumann und Fabian Reese haben sich mit dem Virus infiziert, teilte der Verein am Montag mit. Sie sind für 14 Tage isoliert worden. Zudem sind Jonas Sterner, Noah Awuku und Holmbert Fridjonsson als Kontaktpersonen ersten Grades zu einem Covid-19-Erkrankten in häuslicher Isolation. Sie werden voraussichtlich in der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen. Am Montagabend lagen aber noch nicht sämtliche Ergebnisse der PCR-Tests im Team vor.

Die KSV Holstein hatte sich schon vor mehreren Wochen gegen ein Trainingslager im Ausland entschieden und absolviert die Vorbereitung ausschließlich auf dem heimischen Gelände in Kiel-Projensdorf.

03.01 - Mindestens zwei weitere Corona-Fälle beim FC Bayern

Bundesliga-Herbstmeister FC Bayern München hat zum Trainingsstart im neuen Jahr zwei weitere Corona-Fälle in seinem Spielerkader vermeldet. Betroffen sind Weltmeister Lucas Hernández und dessen französischer Landsmann Tanguy Nianzou. Damit erhöht sich die Zahl der aktuell infizierten Profis um Kapitän Manuel Neuer auf insgesamt sechs. Beim deutschen Nationalspieler Leroy Sané und den Abwehrkräften Dayot Upamecano und Josip Stanisic sei „die Diagnostik noch nicht abgeschlossen“, teilte der Rekordmeister außerdem mit. Am Morgen waren alle Spieler und Betreuer nochmals PCR-getestet worden.

Hernández, der auf den Malediven im Weihnachtsurlaub war, und Nianzou geht es nach Vereinsangaben gut. Sie befänden sich in häuslicher Isolation. Am Neujahrstag hatte der Rekordmeister bekanntgegeben, dass sich Nationaltorwart Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards und dazu Co-Trainer Dino Toppmöller im Weihnachtsurlaub mit dem Coronavirus infiziert haben.

03.01. - Leverkusen erwartet Hincapie zurück

Verteidiger Piero Hincapie vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen darf die Corona-Quarantäne in seiner Heimat Ecuador verlassen und nach Deutschland zurückkehren. Der 19-Jährige wurde laut Vereinsmitteilung von Montag negativ getestet.

„Wir sind froh, dass Piero jetzt zurückkommen darf und wir dadurch wieder einen Spieler mehr zur Verfügung haben“, sagte Trainer Gerardo Seoane: „Ich hoffe, dass er vor dem Spiel am Samstag noch zwei, drei Tage mit dem Ball arbeiten kann.“ Die Tendenz, sagte Seoane, gehe zu einem Kaderplatz für das erste Rückrundenspiel gegen Union Berlin.

03.01. - Wolfsburg-Profi Mbabu trainiert wieder nach Corona-Infektion

Nach überstandener Corona-Infektion kann Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wieder auf Kevin Mbabu zählen. Der Rechtsverteidiger kehrte am Montag schneller als gedacht auf dem Trainingsplatz zurück, wie das Portal „Sportbuzzer“ berichtete. Der VfL hatte beim Trainingsauftakt in der vergangenen Woche auf den Schweizer Nationalspieler verzichten müssen. Der 26-Jährige wurde nach dem Sommer 2020 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet und befand sich deshalb in seinem Urlaubsort Dubai in Quarantäne.

03.01 - Union: Khedira nach Corona-Infektion freigetestet

Rani Khedira kann beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin wieder trainieren. Der 27-Jährige hat sich nach einer Corona-Infektion freigetestet, im weiteren Verlauf der Woche soll er wieder das volle Pensum erreichen. Sein Einsatz im ersten Rückrundenspiel bei Bayer Leverkusen am Samstag ist offen.

03.01. - Zwei positive Fälle beim KFC Uerdingen

Der KFC Uerdingen muss in der Vorbereitung auf Connor Klossek und Justin Ospelt verzichten, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und sich in Quarantäne begeben mussten.

03.01. - Schalkes Büskens in Quarantäne

Der FC Schalke vermeldete, dass Co-Trainer Mike Büskens in Quarantäne muss. Er war Kontaktperson einer positiv getesteten Person. Er selbst wurde aber negativ getestet.

03.01. - Ein positiver Corona-Test bei Zweitligist Darmstadt 98

Ohne Morten Behrens hat der SV Darmstadt 98 die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga aufgenommen. Bei dem Ersatztorwart wurde im Urlaub ein positiver Corona-Befund festgestellt, weshalb sich der 24-Jährige derzeit in häuslicher Quarantäne befindet. Die Testungen aller beim Trainingsauftakt anwesenden Profis fielen am Montag negativ aus, wie der Verein mitteilte.

03.01. - RB: Silva, Nkunku und Bonnah positiv getestet - Drei Verdachtsfälle

Fußball-Bundesligist RB Leipzig meldet zum Trainingsstart vor dem Rückrundenauftakt drei Corona-Infektionen bei Spielern sowie drei Verdachtsfälle. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wurden André Silva und Christopher Nkunku während ihres Heimaturlaubes in Portugal und Frankreich positiv getestet und begaben sich dort in häusliche Quarantäne. Diese endet in dieser Woche, so dass beide nach Leipzig zurückkehren können und dort wieder getestet werden. Vor dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining erfolgen weitere medizinische Untersuchungen. Bei den obligatorischen Tests am Sonntag wurde zudem der zum Profi-Kader gehörende Nachwuchsspieler Solomon Bonnah positiv getestet und in Quarantäne geschickt. RB bestreitet am Samstag den Rückrundenauftakt daheim gegen den FSV Mainz 05. Bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo gab es am Sonntag unklare Testergebnisse, so dass sie am Montag erneut untersucht wurden. Bis zur Feststellung der Ergebnisse befinden sich auch diese drei Spieler in häuslicher Isolation.

03.01. - Nächster Corona-Fall beim VfB Stuttgart: Auch Faghir positiv

Der VfB Stuttgart hat den fünften Corona-Fall in der Winterpause. Auch Offensivtalent Wahid Faghir sei infiziert, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Montag mit. Nach einem nicht eindeutigen Schnelltest ist der PCR-Test bei dem 18 Jahre alten Dänen positiv ausgefallen. Faghir zog sich damit vor dem Rückrunden-Auftakt in die häusliche Isolation zurück. Vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag gehen Trainer Pellegrino Matarazzo die Alternativen aus. In den vergangenen Tagen waren auch Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada sowie Konstantinos Mavropanos und Mateo Klimowicz positiv getestet worden. Der im Urlaub positiv getestete Verteidiger Mavropanos soll zeitnah aus Griechenland zurück nach Stuttgart kommen, Offensivspieler Klimowicz soll voraussichtlich am Freitag die Rückreise antreten.

03.01. - Keeper von Fortuna Düsseldorf positiv getestet

Raphael Wolf, Torhüter von Fortuna Düsseldorf, wurde positiv auf das Coronavirus getestet und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Der 33-Jährige ist aktuell symptomfrei und dreifach gegen Covid-19 geimpft.

02.01. - 3. Liga: Corona-Ausbruch beim VfL Osnabrück

Die jüngste Corona-Testreihe beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück hat fünf Fälle in der Mannschaft bzw. im Funktionsteam ergeben. Das teilte der Tabellenneunte am Sonntag mit. Alle anderen Spieler wurden negativ getestet. Der zweite Teil der Saison beginnt für den VfL am 15. Januar mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken.

Schalke: Alle Tests negativ Gute Nachrichten für Schalke 04: Wie der Zweitligist am Sonntag mitteilte, waren die Coronatests aller Anwesenden bei der ersten Testreihe des Jahres 2022 negativ. Zum Schutz aller Beteiligten möchte der Klub nun tägliche Testungen durchführen.





02.01. - BVB-Star Zagadou positiv getestet

Wie der BVB am Sonntag bekannt gab, wurde Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou (22) während seines Weihnachtsurlaubs in Dubai positiv auf das Virus getestet und wird für das erste Spiel des neuen Jahres bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) ausfallen.

02.01. - Superstar Messi positiv auf Corona getestet

Fußball-Superstar Lionel Messi hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der französische Topklub Paris St. Germain am Sonntag bekannt. Der 34 Jahre alte Argentinier befindet sich nach Klubangaben wie die ebenfalls positiv getesteten Teamkollegen Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala in Isolation.

01.01. - Chiellini positiv auf Corona getestet

Fußball-Europameister Giorgio Chiellini ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte sein Verein Juventus Turin am Samstagabend mit. Der italienische Innenverteidiger befand sich bereits einige Tage in häuslicher Quarantäne, nachdem er Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Am Freitag waren bereits Ersatzkeeper Carlo Pinsoglio and Arthur Melo beim italienischen Rekordmeister positiv getestet worden. Juventus startet am Donnerstag gegen die SSC Neapel ins neue Jahr.

01.01. - Fünf positive Corona-Tests bei Paris Saint-Germain

Corona-Tests vor Wiederaufnahme des Trainings nach der Weihnachtspause haben bei französischen Top-Team Paris Saint-Germain insgesamt fünf positive Ergebnisse erbracht. Wie das Team aus der Ligue 1 am Samstag via Twitter mitteilte, wurde vier positive Fälle bei den Profis und einer beim Betreuungspersonal registriert. Die Namen der betroffenen Spieler nannte der Verein nicht. Die betroffenen Personen müssen sich nun entsprechend der geltenden Covid-Protokolle in Quarantäne begeben.

01.01. - Xavi schimpft über Spielansetzung trotz Corona-Schwächung von Barça

Trainer Xavi Hernández schimpfte und sprach von „Wettbewerbsverzerrung“. Der Coach des FC Barcelona bezeichnete es am Samstag als „verrückt“, dass das Liga-Spiel seiner Mannschaft am Sonntag beim RCD Mallorca nicht verlegt wurde, obwohl bei Barça zehn Profis wegen einer Corona-Infektion außer Gefecht sind und bis zu acht weitere wegen Verletzungen oder Sperren zuschauen müssen.

„Das ist doch eine Grenzsituation (...) Man müsste das Spiel verlegen. Andernfalls macht man sich der Wettbewerbsverzerrung schuldig“, sagte der 41 Jahre alte frühere Clubprofi am Samstag, rund 24 Stunden vor dem Spiel des Teams um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen auf der Mittelmeer-Insel (20.00 Uhr).

Der Weltmeister von 2010 legte Wert auf die Feststellung, es gehe ihm nicht nur um sein Team. Auch der (morgige) Gegner habe eine Spielverlegung beantragt. Spiele seien in Spanien bereits aus weit geringfügigeren Gründen verlegt worden. „Es geht einfach um den gesunden Menschenverstand. Auch die Basketball-Liga hat jetzt Spiele (wegen Corona) abgesagt“. Man werde antreten, „wenn uns die Liga dazu zwingt“. Die Lage sei aber „chaotisch“.

01.01 - Positive Corona-Tests: Vorbereitungsspiel auf Afrika-Cup abgesagt

Ein geplantes Testspiel zwischen Titelverteidiger Algerien und Gambia in Vorbereitung auf den Afrika-Cup ist am Samstag in Doha abgesagt worden. Mehrere gambische Fußballspieler waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie Katars Fußball-Verband als Gastgeber der Partie mitteilte. Beide Teams werden beim Afrika-Cup antreten, der am 9. Januar in Kamerun beginnt.

Gambia hatte am Samstag mitgeteilt, dass insgesamt 16 Spieler und damit mehr als die Hälfte des Kaders für das Spiel nicht zur Verfügung steht und auch kein Torhüter spielbereit ist. Der Fußballverband Gambias erwähnte das Virus nicht, sondern teilte nur mit, dass die Profis aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ nicht spielen könnten. Die Organisatoren aus Katar erklärten hingegen, dass das Spiel aufgrund „positiver Fälle von Covid-19 im Gambia-Lager“ abgesagt wurde.

Zunächst war unklar, wie viele Spieler dem Team Gambias aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen im ersten Spiel am 12. Januar gegen Mauretanien nicht zur Verfügung stehen. Schon vor Beginn des Afrika-Cups waren Forderungen laut geworden, das Turnier wegen des Virus und seiner Omikron-Variante abzusagen oder in ein Land außerhalb des Kontinents zu verlegen. Europäische Spitzenclubs hatten ihre Besorgnis über die Abstellung ihrer afrikanischen Spieler geäußert. Der Afrikanische Fußball-Verband hielt aber an der Austragung fest, nachdem das Turnier wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben worden war.

01.01. - Neuer und drei weitere Bayern-Spieler mit dem Coronavirus infiziert

Nationaltorhüter Manuel Neuer und drei weitere Spieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab der Herbstmeister am Samstagabend bekannt. Neben Neuer wurden auch Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards sowie Co-Trainer Dino Toppmöller positiv getestet. Sie befinden sich alle in häuslicher Isolation.

01.01 - Klopp nach positivem Coronatest in Quarantäne

Jürgen Klopp hat sich mit dem Coronavirus infiziert und wird seinen FC Liverpool im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Chelsea nicht betreuen können. Wie die Reds am Neujahrstag mitteilten, hat sich Klopp nach einem positiven Testergebnis in Quarantäne begeben. Der 54-Jährige habe „milde Symptome“ und wird beim Chelsea-Spiel von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.

Klopp hatte in den vergangenen Wochen vehement auf die Gefahren des Coronavirus hingewiesen und Kritik an den Offiziellen der Liga geäußert. Erst am Freitag hatte Liverpool drei weitere Coronafälle innerhalb der Mannschaft bekannt gegeben. Die Namen der Betroffenen nannte Klopp nicht.

„Es ist wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf das Ergebnis wartet. Es ist im Moment nicht so cool“, hatte Klopp gesagt. Auch Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel äußerte sich mehrfach kritisch.

01.01. - Sieben Coronafälle beim AS Monaco

Sieben Spieler des französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Spielern gehe es gut, ihr Gesundheitszustand bereite keine Sorgen, hieß es in einer Mitteilung des Clubs vom Freitagabend. Die Spieler befänden sich in Isolation und würden von medizinischem Personal begleitet. Die Namen der betroffenen Spieler aus der Mannschaft um den deutschen Nationalstürmer Kevin Volland und den vom FC Bayern ausgeliehenen Torhüter Alexander Nübel nannte der Verein nicht.

31.12 - Neue Corona-Verdachtsfälle bei Liverpool - Weiteres Spiel abgesagt

Trainer Jürgen Klopp hat im Profi-Team des FC Liverpool drei weitere Corona-Verdachtsfälle zu verzeichnen. Zudem gebe es im Betreuerstab ebenfalls neue positive Tests, sagte der deutsche Fußball-Coach des Tabellendritten der englischen Premier League am Freitag. „Es ist nicht so cool im Moment.“

Auf die Frage, ob der Club anstrebe, das Liga-Spitzenspiel am Sonntag beim FC Chelsea zu verlegen, sagte Klopp: „Bislang nicht, aber man weiß nie. Wir hatten bislang keinen Ausbruch mit zehn, 15, 20 Spielern, aber es ist jeden Tag ein weiterer.“ Es fühle sich jeden Morgen wie eine Lotterie an, bei der man auf das Ergebnis wartet. Die Namen der positiven Profis nannte Klopp nicht, da erst noch PCR-Tests anstehen. In den vergangenen Wochen waren bei Liverpool mehrere Spieler wie Virgil van Dijk positiv getestet worden.

In der Premier League wurde wegen der Coronavirus-Pandemie unterdessen bereits das 18. Spiel in den vergangenen drei Wochen abgesagt. Die Partie zwischen dem FC Southampton und Newcastle United kann nicht wie geplant am Sonntag stattfinden und muss auf Antrag der Gäste verlegt werden, wie die Liga mitteilte. Newcastle hat wegen zahlreicher Corona-Fälle und Verletzungen nicht die notwendigen Profis - 13 Feldspieler und einen Torhüter - zur Verfügung. Zuvor war auch die Partie von Newcastle United beim FC Everton am vergangenen Donnerstag abgesagt worden. (dpa)

31.12 - Zwei weitere Corona-Fälle beim VfB

Der VfB Stuttgart hat in Silas Katompa Mvumpa und Naouirou Ahamada zwei weitere Corona-Fälle. Die PCR-Tests bei den beiden Fußballprofis fielen positiv aus, wie der schwäbische Bundesligist am Freitag mitteilte. Der Flügelspieler und der Mittelfeldspieler befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Tests innerhalb des Kaders sowie des Trainerstabes hätten keine auffälligen Ergebnisse ergeben.

Silas hatte aufgrund eines nicht eindeutigen Ergebnisses bei seinem Corona-Schnelltest den Trainingsauftakt des VfB nach der Winterpause verpasst. Der Kongolese war nach dem letzten Hinrunden-Spiel beim 1. FC Köln am 19. Dezember nach Kinshasa gereist.

Erst am Mittwoch hatten die Stuttgarter über positive Tests bei Verteidiger Konstantinos Mavropanos und Offensivspieler Mateo Klimowicz informiert. Die beiden Profis sind in ihren jeweiligen Heimatländern Griechenland und Argentinien in Isolation. (dpa)

31.12 - Dritter Coronafall bei Hertha BSC

Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gibt es den dritten Coronafall. Nachdem bereits Kapitän Dedryck Boyata und Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik positiv getestet wurden, erwischte es nun auch Neuzugang Fredrik Andre Björkan. Der norwegische Nationalspieler, der wegen einer Fersenverletzung bisher nur individuell trainieren konnte, wird die nächsten Tage in häuslicher Quarantäne verbringen. (sid)

30.12 - Schalke: Trainingslager abgesagt, auch zwei Corona-Fälle

Der FC Schalke 04 hat kurzfristig sein Trainingslager in der Türkei abgesagt. Zudem gibt es zwei Corona-Fälle im Team der Königsblauen.

Zur Meldung

30.12 - Zum Trainingsstart: Drei Corona-Fälle bei der Eintracht

Die zunehmenden Corona-Sorgen belasten nun auch Eintracht Frankfurt. Der Fußball-Bundesligist musste beim Trainingsauftakt nach dem Weihnachtsurlaub am Donnerstag auf drei infizierte Profis verzichten. Nach Angaben der Hessen wurden der Kroate Kristijan Jakic, der Portugiese Goncalo Paciencia und Ersatztorhüter Jens Grahl bereits vor ihrer Rückkehr nach Frankfurt positiv getestet. Alle weiteren Ergebnisse der am Mittwoch durchgeführten PCR-Tests seien negativ gewesen.

30.12 - Wolfsburg: Nach Mbabu auch Lukebakio mit Coronavirus infiziert

Zwei Tage nach Abwehrspieler Kevin Mbabu hat sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auch Stürmer Dodi Lukebakio mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag ohne weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 24-Jährigen mit. Die beiden Profis befinden sich in Quarantäne und werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Rückrundenstart der Norddeutschen am 9. Januar (17.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen.

30.12 - Corona-Fall Koubek fehlt in Augsburg

Ohne Corona-Fall Tomas Koubek und nur mit einem Rumpfkader hat der FC Augsburg die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Neben dem positiv auf das Coronavirus getesteten tschechischen Ersatztorwart fehlten am Donnerstag auch Reece Oxford, Niklas Dorsch und Daniel Klein. Bei dem Trio waren Testergebnisse nicht eindeutig ausgefallen. Trainer Markus Weinzierl musste bei der ersten Einheit auch auf die Südamerikaner Iago, Carlos Gruezo und Sergio Cordova verzichten. Sie steigen erst am Montag ins Training ein. 30.12 - Weiterer Coronafall bei Hertha BSC

Bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC gibt es einen weiteren Coronafall. Nachdem bereits Kapitän Dedryck Boyata vor seiner Rückkehr nach Berlin positiv getestet worden war und sich in häusliche Quarantäne begeben hatte, wurde auch bei Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik das Virus nachgewiesen. Der 23 Jahre alte Niederländer hatte beim Trainingsstart am Mittwoch offiziell wegen einer Erkältung gefehlt.

29.12 - Positiver Coronatest: Leverkusen vorerst ohne Hincapie

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist ohne Piero Hincapie in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Wie der Tabellenvierte am Mittwoch mitteilte, wurde der 19 Jahre alte Abwehrspieler an Weihnachten in seinem Heimatland Ecuador positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb verbleibt er vorerst in Quarantäne. „Erst nach einem negativen PCR-Test und in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden vor Ort kann der Werkself-Profi nach Deutschland fliegen“, hieß es in der Mitteilung.

29.12 - VfB-Duo positiv auf Corona getestet

Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos und Offensivmann Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Duo befinde sich bis auf Weiteres in häuslicher Isolation, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Die beiden Profis, die sich aktuell in ihren jeweiligen Heimatländern aufhalten, werden beim Trainingsauftakt des VfB am Donnerstag somit fehlen - genau wie Stürmer Omar Marmoush, der sich mit der ägyptischen Nationalmannschaft in den kommenden Tagen auf den Afrika-Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) vorbereiten wird.

29.12 - Arsenal: Teammanager Arteta positiv getestet

Die englische Premier League bekommt das Coronaproblem nicht in den Griff. Am Mittwoch verkündete der FC Arsenal, dass sein spanischer Teammanager Mikel Artete positiv getestet worden sei. Der 39-Jährige habe sich in Quarantäne begeben und werde zumindest das Spiel gegen Manchester City am Neujahrstag verpassen.

Trotz zahlreicher Fälle und einiger Spielabsagen versucht die Liga, ihren Plan durchzuziehen. Die deutschen Teammanager Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) reagierten mit scharfer Kritik.

28.12. - Mbabu in Quarantäne

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bei seinem Trainingsauftakt am Mittwochnachmittag auf den Schweizer Nationalspieler Kevin Mbabu verzichten. Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger wurde nach dem Sommer 2020 zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich deshalb in seinem Urlaubsort in Quarantäne. Die Wolfsburger bestätigten am Dienstag eine entsprechende Meldung des „Sportbuzzers“. Mbabu hatte in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken immer wieder Fotos aus Dubai gepostet. Die erste Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde beginnt am Mittwoch in Wolfsburg um 16.30 Uhr.

28.12. - Jordi Alba von Barcelona positiv getestet

Der sportlich und finanziell schwer angeschlagene spanische Fußballclub FC Barcelona wird nun auch vom Coronavirus geschwächt. Nach zwei jüngsten Infektionsfällen wurde vor dem Liga-Spiel am Sonntag bei RCD Mallorca auch Nationalspieler Jordi Alba positiv getestet. Der 32 Jahre alte Außenverteidiger und Clubkollege von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen habe sich zu Hause in Quarantäne begeben, teilte der Club mit. Ihm gehe es aber gut.

Vor Alba waren zuletzt auch der Brasilianer Dani Alves (38) und der Franzose Clément Lenglet (26) positiv getestet worden. Sie alle verpassen wohl neben der Begegnung auf Mallorca auch noch mindestens das Pokalspiel am Mittwoch nächster Woche bei Deportivo Linares. Trainer Xavi Hernández muss außerdem auf fünf verletzte Leistungsträger (Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Martin Braithwaite und Sergi Roberto) sowie auf die gesperrten Sergio Busquets und Gavi verzichten.

27.12. - Premier League: 103 Coronafälle innerhalb einer Woche

Die Corona-Pandemie hält die englische Premier League weiter fest im Griff. Am Montag gab die Liga bekannt, dass im Zeitraum vom 20. bis 26. Dezember 103 Spieler und Offizielle positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dies ist der höchste Wert an Infektionen innerhalb von sieben Tagen, zuvor hatte der „Rekord“ bei 90 positiven Tests in der Woche vom 13. bis 19. Dezember gelegen.

In der aktuellen Woche waren 15.185 Tests durchgeführt worden. Wegen zahlreicher Fälle bei verschiedenen Klubs hatte es in den vergangenen Wochen bereits 15 Spielabsagen gegeben.

Die deutschen Teammanager Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Thomas Tuchel (FC Chelsea) üben seit Wochen Kritik am Umgang der Liga mit der Pandemie. „Wir sind besorgt, ich bin super besorgt“, sagte Tuchel zuletzt. Auch zahlreiche weitere Teammanager pflichteten den Deutschen bei.

27.12. - Positiver Test: Bochumer Trainingsstart ohne Stafylidis

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat die Rückrundenvorbereitung als Frühstarter ohne Kostas Stafylidis aufgenommen. Der griechische Linksverteidiger wurde im Heimaturlaub positiv auf das Coronavirus getestet und verbleibt in Quarantäne. Laut VfL-Mitteilung von Montag wird Stafylidis (28) Anfang des neuen Jahres nach Bochum zurückkehren, sein Einsatz im ersten Spiel gegen den VfL Wolfsburg am 9. Januar (17.30 Uhr/DAZN) ist ungewiss.

27.12. - Positiver Coronatest: Weiser verpasst Werder-Trainingslager

Fußball-Profi Mitchell Weiser von Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird deshalb die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga größtenteils verpassen. „Mitch hat seit ein paar Tagen Symptome und wird zunächst 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Daher ist klar, dass er nicht mit ins Trainingslager fahren wird“, sagte Werders Leiter Scouting und Profifußball Clemens Fritz am Montag. Der 27 Jahre alte Weiser wurde im Sommer von Bayer Leverkusen ausgeliehen und musste bereits mehrfach als Kontaktperson in Quarantäne.

26.12. - Gerrard verpasst Spiele wegen Covid-Erkrankung

Steven Gerrard verpasst das Aufeinandertreffen mit seinem deutschen Trainerkollegen Thomas Tuchel. Der Trainer von Aston Villa ist an Covid-19 erkrankt und wird somit sowohl im Spiel gegen den FC Chelsea an diesem Sonntag (18.30 Uhr) als auch bei Leeds United am Dienstag (18.30 Uhr) fehlen. Das teilte sein Club mit. Das Spiel des Vereins aus Birmingham gegen Burnley am vergangenen Spieltag war wegen einer Vielzahl an positiven Corona-Tests abgesagt worden. Gerrard, seit Mitte November Trainer von Villa, hatte sich schon im August bei seinem Ex-Club Glasgow Rangers nach einem Corona-Ausbruch in Quarantäne begeben müssen.

24.12 - Nächster Ausfall am Boxing Day: Burnley - Everton abgesagt

In der englischen Premier League ist auch wegen Corona-Fällen die nächste Partie am traditionellen Spieltag am Boxing Day abgesagt worden. Die Liga strich am Freitag das für den zweiten Weihnachtsfeiertag am Sonntag geplante Spiel zwischen dem FC Burnley und dem FC Everton. Bereits am Donnerstag abgesetzt worden waren die Begegnungen zwischen dem FC Liverpool und Leeds United sowie zwischen den Wolverhampton Wanderers und dem FC Watford.

Everton habe um die Absage gebeten, hieß es in der Mitteilung der Premier League am Heiligabend. Da es in der von Corona-Fällen betroffenen Mannschaft zusätzlich noch weitere verletzte Spieler gebe, stünden für das Spiel in Burnley nicht mehr genügend einsatzfähige Profis zur Verfügung.

Am vergangenen Spieltag der Premier League am vorigen Wochenende konnten nur vier der zehn angesetzten Begegnungen stattfinden, auch die Spiele von Burnley und Everton waren ausgefallen. Auf einem Treffen am Montag hatten sich alle Clubs trotzdem darauf verständigt, keine Pause über Weihnachten einzulegen. Am Sonntag sollen nun noch sechs Spiele stattfinden. (dpa)

23.12 - Zweite italienische Liga setzt Spieltage wegen Corona-Fällen aus

Wegen vieler Corona-Fälle in den Fußball-Teams hat die zweite italienische Liga die Spieltage am 26. und 29. Dezember verlegt. Damit werde die Meisterschaft am 15. Januar 2022 mit dem nun ausgesetzten 19. Spieltag fortgesetzt, teilte die Serie B am Donnerstag nach einer Verbandssitzung mit einem Regierungsvertreter und den Clubs mit. Im Februar würden dafür zwei Spieltage unter der Woche ausgetragen. „Leider hatten wir ein Problem mit Omikron beziehungsweise mit dem Virus, das einige Vereine erfasste“, sagte Liga-Präsident Mauro Balata im Sender Sky Sport. In der Serie B spielt unter anderem Torhüterlegende Gianluigi Buffon vom FC Parma.

23.12 - Nach Corona-Ausbruch fast alle United-Spieler wieder da

Trainer Ralf Rangnick stehen nach etlichen Corona-Fällen bei Manchester United inzwischen wieder fast alle Spieler zur Verfügung. Wie der deutsche Coach des englischen Fußball-Rekordmeisters am Donnerstag berichtete, habe er bis auf den verletzten französischen Weltmeister Paul Pogba alle Akteure zur Verfügung gehabt und mit 25 Spielern trainiert. „Sie sind alle in guter Verfassung“, sagte Rangnick auf der Pressekonferenz zum Spiel am Montag bei Newcastle United.

21.12. - Nächstes Krisentreffen in der Premier League

Die Trainer und Fußball-Profis in der englischen Premier League halten am Donnerstag ein weiteres Krisentreffen ab. Grund der Versammlung ist die hohe Belastung durch den engen Kalender, die durch mehrere coronabedingte Spielverlegungen noch steigen wird. Neun der jüngsten 20 Premier-League-Spiele mussten wegen positiver Fälle bei den Klubs verschoben werden. Am Montag hatte die Liga dennoch beschlossen, an den Terminen über die Feiertage mit dem traditionellen Boxing Day (26. Dezember) festzuhalten. Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool warb am Mittwochabend erneut dafür, den Kalender auszudünnen. „Ich bin absolut der Meinung, dass ein Spiel reichen würde, aber was ich sage, ist ja nicht wichtig“, meinte er sarkastisch über das Halbfinale im Ligapokal gegen den FC Arsenal, das am 3. und 10. Januar in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden soll. Liverpool hatte die Vorschlussrunde durch ein 5:4 i.E. gegen Leicester City erreicht. Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel setzte sich beim FC Brentford (2:0) durch und trifft im Halbfinale auf Tottenham Hotspur. Das Endspiel findet am 27. Februar statt.

21.12. - Nationalspieler Kehrer positiv auf Corona getestet

Nationalspieler Thilo Kehrer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sein Klub Paris St. Germain am Mittwoch mitteilte, sei der 25-Jährige wie auch Teamkollege Eric Junior Dina-Ebimbe ins angepasste COVID-Protokoll aufgenommen worden. Zudem begab sich der Argentinier Leandro Paredes vorsichtshalber in Isolation. Alle drei Spieler standen am Sonntag beim Pokalsieg gegen den unterklassigen Gegner Entente Feignies-Aulnoye FC (3:0) in Valenciennes auf dem Platz. Die Austragung der Ligapartie beim FC Lorient am Mittwochabend sei nicht gefährdet, hieß es. In der französischen Ligue 1 war in dieser Woche ein Corona-Ausbruch bei Girondins Bordeaux festgestellt worden. Betroffen waren insgesamt 15 Personen, darunter neun Spieler.

21.12. - DFL mit Verständnis für neue Corona-Maßnahmen

Die Deutsche Fußball Liga zeigt Verständnis für die Entscheidung von Bund und Ländern, wegen der sich verschärfenden Corona-Lage wieder vor leeren Rängen spielen zu müssen. Die Einschränkungen seien „bedauerlich, aber nachvollziehbar“, hieß es von der DFL. Am Dienstag hatten die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten entschieden, dass überregionale Großveranstaltungen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Publikum stattfinden dürfen.

„Selbstverständlich haben der allgemeine Gesundheitsschutz und die Entlastung der Gesundheitssysteme oberste Priorität, erst recht angesichts der aktuellen Einschätzungen der Bundesregierung und ihrer Expertinnen und Experten zur möglichen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus“, teilte die DFL mit und rief dazu auf, sich impfen beziehungsweise die Impfung auffrischen zu lassen.

Die Fußball-Bundesliga macht Pause bis zum 7. Januar, die 2. Bundesliga und die 3. Liga bis zum 14. Januar. Die Basketball-Bundesliga und die Deutsche Eishockey Liga DEL haben auch über die Festtage und den Jahreswechsel Spiele angesetzt. Die Handball-Bundesliga der Männer geht nach dem 28. Dezember in die EM-Pause bis Anfang Februar.

21.12. - Ab der Rückrunde: Wieder Geisterspiele im Profisport

Der Profisport in Deutschland muss sich wieder mit flächendeckenden Geisterspielen arrangieren. Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik am Dienstag wie erwartet entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember komplett auszuschließen.

Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Die ersten Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga dürften aber betroffen sein. Zuletzt durften Stadien und Hallen in einigen Bundesländern zumindest teilweise Zuschauerränge belegt werden.

21.12 - Wegen Corona-Fällen: Partie von Salernitana in Udine in Gefahr

Der italienische Fußball-Erstligist US Salernitana 1919 um Ex-Bayern-Star Franck Ribéry muss wegen positiver Corona-Fälle im Team seinen Betrieb zunächst einstellen. Die Gesundheitsbehörde im süditalienischen Salerno, dem Sitz des Vereins, habe dem Serie-A-Club zudem die Teilnahme an „sportlichen Veranstaltungen“ verboten, teilte das aktuelle Tabellenschlusslicht am Dienstag mit. Am Montag gab der Aufsteiger bekannt, dass sich ein Spieler der Mannschaft mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Die Gesundheitsbehörde habe deshalb einen Linienflug nach Udine in Norditalien untersagt. Dort war für Dienstagabend (18.30 Uhr) die Begegnung zwischen Udinese Calcio und Salernitana angesetzt. Salernitana wollte stattdessen die Mannschaft durchtesten und im Falle negativer Ergebnisse per Privatflug nach Udine reisen, wie es am Montag weiter hieß. „Die Partie ist im Moment weiter für 18.30 Uhr geplant“, teilte die Liga am Dienstagvormittag auf Nachfrage mit.

Salernitana droht zudem der Ausschluss aus der Serie A, weil Treuhänder bislang keinen Käufer für den Club gefunden hatten. Durch seinen Aufstieg in die Serie A verstieß der Verein mit dem Seepferdchen im Logo gegen die Auflagen des Fußballverbandes FIGC, weil sein damaliger Mitbesitzer Claudio Lotito gleichzeitig Präsident von Lazio Rom war. Dem Reglement zufolge darf eine Person nicht in leitender Funktion zweier Clubs in derselben Liga sein.

21.12 - Medien: Immobile in Isolation nach positivem Corona-Test

Der ehemalige Dortmunder Fußball-Bundesligaprofi und Stürmer von Lazio Rom, Ciro Immobile, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 31 Jahre alte italienische Nationalspieler befindet sich in Isolation und wird das nächste Serie-A-Spiel seines Klubs gegen Venedig am Mittwoch versäumen.

Der Stürmer sei symptomfrei. Immobile hatte sich bereits im November 2020 mit Corona infiziert.

21.12 - Impf-Appell von BVB-Star Bellingham Der englische Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat in der BBC eindringlich an seine Profikollegen und seine Landsleute appelliert, sich gegen Corona impfen zu lassen. Er sei doppelt geimpft und habe auch die Booster-Impfung, meinte der 18-Jährige. „Ich möchte sicher sein“, betonte Bellingham, „ich möchte niemanden in der Familie anstecken und durch eine Erkrankung Spiele verpassen“.

Es gehe nicht nur ihm, „aber jeder sollte sich impfen lassen. Es ist die persönliche Entscheidung, aber ich möchte, dass alle sicher sind. So gebe ich den Ratschlag, sich den Piks zu holen“.

Großbritannien wird derzeit von rasant schnell steigenden Coronazahlen aufgrund der Omikron-Variante förmlich überrollt. Etliche Spiele in der Premier League mussten bereits aufgrund von Corona-Ausbrüchen in unterschiedlichen Klubs abgesagt werden

20.12. - Premier League hält an engem Spielplan fest

Die Fußball-Klubs der englischen Premier League halten trotz der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante an ihrem engen Spielplan rund um Weihnachten fest. Das ist das Ergebnis eines kurzfristig einberufenen Treffens der 20 Vereine, nachdem am Wochenende sechs der zehn Partien inmitten der Corona-Welle abgesagt worden waren. Zur Diskussion stand unter anderem die Verschiebung eines kompletten Spieltags.

Somit bleiben sowohl der traditionelle Spieltag am 26./27. Dezember im Programm als auch die unmittelbar folgende Runde vom 28. bis 30. Dezember. Laut BBC gehörte der FC Liverpool zu den Klubs, die für die Absage eines kompletten Spieltags waren.

Teammanager Jürgen Klopp hatte bereits am Sonntag den engen Zeitplan kritisiert. „Wir spielen am Mittwoch, am Sonntag und am Dienstag. Das ist unmöglich. Wir haben nicht die Spieler dafür“, sagte Klopp: „Wir können das nicht alles einfach durchdrücken.“

Laut BBC soll es zumindest in der dritten und vierten Runde des FA Cups (8. Januar/5. Februar) im Falle eines Unentschiedens kein Wiederholungsspiel geben. Zudem sollen die Halbfinals im Ligapokal im Januar nur in einer Partie ausgetragen werden statt wie geplant in Hin- und Rückspiel. Genau das hatte Klopp am Sonntag vorgeschlagen: „Ein Spiel reicht, wo auch immer das stattfindet, mir egal“.

19.12. - Omikron: Watzke warnt vor „Symbolpolitik“ gegen den Fußball

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wünscht sich im Angesicht der drohenden Omikronwelle ausgewogene Maßnahmen - und zwar nicht im Fußball. „Wir sollten nicht in Symbolpolitik verfallen. Der Profifußball in Deutschland hat als Freiluftveranstaltung mit schon jetzt deutlich reduzierten Zuschauerkapazitäten ein bewährtes, schlüssiges Konzept“, sagte Watzke dem SID am Montag. Dennoch sei es „natürlich wichtig, dass wir alle miteinander vorsichtig und gewappnet sind und noch mehr über die Omikron-Variante lernen“, sagte Watzke. Unmittelbare Auswirkungen auf den Fußball sieht er selbst im Falle von Kontaktbeschränkungen seitens der Regierung jedoch nicht. „Wer mit den Gesundheitsämtern spricht und sich Datensatz-Auswertungen anschaut, sieht, dass nur extrem wenige Ansteckungsfälle in den vergangenen Monaten auf Bundesligaspiele und deren Umfelder zurückzuführen waren“, sagte er. Selbst das An- und Abreiseverhalten „hat sich vor dem Hintergrund der Pandemie verändert, die Menschen setzen längst verstärkt auf eine individuelle Anreise“.

19.12. - Knäbel nicht mehr in Isolation

Sportvorstand Peter Knäbel (55) vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 befindet sich nach einem negativen PCR-Test nicht mehr in häuslicher Isolation. Dies gaben die Schalker am Sonntag bekannt.

Auch Cheftrainer Dimitrios Grammozis hatte sich wie Knäbel Anfang Dezember mit dem Coronavirus infiziert, steht den Königsblauen aber inzwischen wieder an der Seitenlinie zur Verfügung. Am Samstag hatte Schalke ein 1:1 beim Hamburger SV erzielt.

18.12. - Weiteres Spiel der Premier League wegen Corona abgesagt Die Corona-Pandemie in Großbritannien bringt die Premier League immer mehr in Bedrängnis. Am Samstag wurde kurzfristig das für den Nachmittag angesetzte Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Burnley abgesagt, weil weitere am Vortag vorgenommene Corona-Tests positiv ausgefallen sind. Damit stünden dem Fußball-Team von Trainer Steven Gerrard nicht mehr genug Spieler zur Verfügung, teilte die Premier League mit.

Damit finden an diesem Wochenende nur vier der zehn angesetzten Partien des 18. Spieltages statt: Leeds United gegen den FC Arsenal, Wolverhampton Wanderers gegen FC Chelsea, Newcastle United gegen Manchester City und Tottenham Hotspur gegen FC Liverpool. Bereits am vorangegangenen Spieltag waren drei Begegnungen abgesagt worden.

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus kommen die Trainer der englischen Premier League am Montag zu einem Krisentreffen zusammen. Die Manager wollen die sich zuspitzende Situation erörtern. „Es gibt viele Sorgen und unbeantwortete Fragen“, sagte Gerrard.

16.12. - Schon sechs Corona-Fälle bei Real Madrid: Liga-Spiele fraglich

Beim spanischen Tabellenführer Real Madrid fallen wegen eines massiven Corona-Ausbruchs vier weitere Fußball-Profis aus. Es handele sich um Marco Asensio, Gareth Bale, Andrij Lunin und Rodrygo, die positiv getestet worden seien, teilte der Club am Donnerstag mit. Auch der Co-Trainer und Sohn von Coach Carlo Ancelotti, Davide, habe sich angesteckt. Damit stieg die Zahl der Spieler, die im Team um Nationalspieler Toni Kroos wegen Corona ausfallen, bereits auf sechs. Am Vortag waren bereits Luka Modric und Marcelo positiv getestet worden.

Angesichts dieses Corona-Ausbruchs stünden die Liga-Spiele der Königlichen kommenden Sonntag gegen FC Cádiz vor heimischem Publikum und Mittwoch nächster Woche gegen Athletic Bilbao auf der Kippe, schrieb die Zeitung „Mundo Deportivo“. Eine offizielle Mitteilung des Clubs oder der Liga zu diesen Spielen gab es zunächst nicht.

16.12. - Weitere Absagen in der Premier League

Corona-Ausbrüche beeinträchtigen den Spielbetrieb in der englischen Premier League enorm. Das für Donnerstagabend (20.30 Uhr) angesetzte Heimspiel von Leicester City gegen Tottenham Hotspur und die Begegnung zwischen Manchester United und Brighton Hove and Albion am Samstag wurden wegen zahlreicher Fälle verschoben. Das teilten Klubs und Liga mit.

Für die Spurs, die selbst mit der Virus-Verbreitung zu kämpfen haben, ist es die dritte Spielabsage in Folge. Bereits das Conference-League-Duell gegen Stade Rennes und das Ligaspiel in Brighton waren vom Spielplan genommen worden, ebenso das Duell von United beim FC Brentford und die Begegnung zwischen dem FC Burnley und dem FC Watford.

Brentfords Teammanager Thomas Frank hat bereits eine Absage des gesamten Spieltags gefordert. „Die Omikron-Variante breitet sich aus wie ein Lauffeuer, und wir sollten alles tun, um uns zu schützen und sie zu vermeiden“, sagte er.

16.12. - Schwedens Fußballer sagen Trainingslager wegen Pandemie-Lage ab

Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Europa hat der schwedische Fußballverband (SvFF) seine für Januar geplanten Trainingslager abgesagt. Die Herren-Nationalmannschaft werde damit nicht wie geplant nach Portugal reisen, teilte der Verband am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Auch das Wintercamp für die Jugend-Nationalmannschaften sei betroffen. „Es ist natürlich traurig, dass wir die Januar-Tour absagen müssen, aber nach Rücksprache mit unserem eigenen medizinischen Team, dem medizinischen Komitee des SvFF und dem finnischen Fußballverband sind wir bei der Absage des diesjährigen Camps gelandet“, sagte Nationalmannschafts-Manager Stefan Pettersson. Die Schweden hätten während des Camps in einem Trainingsspiel gegen Finnland antreten sollen.

16.12. - Nagelsmann sieht Winterpause als guten Zeitpunkt für Booster-Impfung

Julian Nagelsmann sieht die Winterpause als guten Zeitpunkt für eine Auffrischungsimpfung seiner Fußball-Stars an. „Das Impfthema ist wie immer ein persönliches. Das Angebot für die Bevölkerung, sich boostern zu lassen, gibt es auch für die Spieler. Sie haben die Option, sich boostern zu lassen und sicherlich bietet sich da so eine Pause an“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Donnerstag. Im Falle einer Impfreaktion habe man dann etwas Luft. „Wer das wie annimmt, weiß ich nicht zu 100 Prozent“, sagte Nagelsmann.

Rund um den Bundesliga-Spitzenreiter gab es in der Vorrunde viel Wirbel um die Impfthematik, allen voran durch das öffentlich gemachte Impfzögern von Nationalspieler Joshua Kimmich. Der Mittelfeldchef, der erst im neuen Jahr wieder spielen kann, kündigte zuletzt aber an, sich impfen lassen zu wollen. Auch von Impfungen bei den Nationalspielern Jamal Musiala und Serge Gnabry war berichtet worden. Kimmich fehlt auch im letzten Spiel des Jahres für die Münchner am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg.

14.12. - Parallelen zum Fall Kimmich: Ungeimpfter Knorr verpasst Handball-EM

Juri Knorr will nicht. Selbst die Aussicht auf die ganz große Bühne bei der anstehenden EM kann den Hoffnungsträger des deutschen Handballs nicht umstimmen - eine Impfung gegen das Coronavirus kommt für Knorr momentan nicht infrage. Bundestrainer Alfred Gislason muss beim Turnier in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) ohne sein Spielmacher-Juwel auskommen. Sollte er nominiert werden, sagte Knorr dem Mannheimer Morgen wenige Tage vor der Bekanntgabe des EM-Aufgebots, „werde ich nicht an der Europameisterschaft teilnehmen können. Ich bedaure das sehr.“ Bei der EM gilt die 2G-Plus-Regelung, der 21 Jahre alte Rückraumspieler von den Rhein-Neckar Löwen hatte sich im November 2020 zwar mit Corona infiziert, er ist allerdings weder geimpft noch hat er den Status als „Genesener“, der offiziell nach sechs Monaten endet.

„Wir müssen seine Einstellung akzeptieren und werden das nicht weiter bewerten“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID. Knorr werde bei der Nominierung am Dienstag durch Gislason nicht berücksichtigt werden. „Wir haben da keinen Handlungsspielraum. Die Chance, dass das Hygieneprotokoll der EHF eine Teilnahme Juris noch zulässt, geht gegen Null“, so Kromer. Beim DHB setzt man auf die Kraft der Argumente - und sieht Parallelen zum Fall des Fußballers Joshua Kimmich. „Auch Juri gilt als Hoffnungsträger seines Sports. Ich hoffe, dass die Voraussetzungen sehr bald geschaffen werden, damit er sich motivieren lässt, seine Entscheidung zu überdenken“, sagte Kromer: „Auch Joshua Kimmich hat sich vom Sinn einer Impfung überzeugen lassen.“

14.12. - Geimpfter Hannover-Profi Hinterseer corona-positiv

Fußball-Profi Lukas Hinterseer vom Zweitligisten Hannover 96 ist trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Hinterseer hat leichte Symptome“, teilte Hannover am Mittwoch mit. Der letzte Kontakt des 30 Jahre alten Österreichers mit anderen Spielern aus dem 96-Profikader sei am Samstag gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter.

14.12. - Aue-Sportchef Dotchev an Corona erkrankt

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue wird wie geplant die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg aufnehmen. Nachdem am Montag das Training abgesagt und durch PCR-Tests ersetzt wurde, teilte Aue am Dienstag mit, dass alle Spieler negativ getestet wurden. Da am Dienstag sowieso ein trainingsfreier Tag eingeplant war, bittet Teamchef Marc Hensel seine Spieler am Mittwoch zur ersten Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt gegen die Franken am Samstag (13.30 Uhr/Sky).

Während die Spieler negativ getestet wurden, fiel Sportchef Pavel Dotchev positiv auf. Der 56-Jährige, der bereits gegen das Coronavirus geimpft ist, weist keine Symptome auf und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

14.12. - St. Pauli: Sportdirektor Bornemann mit positivem Coronatest

Der Trainer ist gerade erst zurück aus der Quarantäne, nun hat es den Sportchef erwischt: Das Coronavirus setzt Fußball-Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli weiter zu. Am Dienstag vermeldeten die Kiezkicker ein positives Testergebnis von Andreas Bornemann, der sich seit dem Montagabend in häuslicher Isolation befinde.

Bornemann sei vollständig geimpft und zeige keine Symptome, teilte der Klub mit. Am Montagabend habe ein PCR-Test den Befund gebracht, nachdem zuvor alle regelmäßigen Tests negativ ausgefallen waren. Der 50-Jährige habe zuletzt am Samstag beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf einen direkten Kontakt zur Mannschaft gehabt.

Erst am Freitag hatte Coach Timo Schultz nach der unfreiwilligen Pause wieder seine Arbeit aufgenommen.

12.12 - Sportdirektor Mann spricht über schweren Corona-Fall bei Hannover 96

Beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 hat es in der Vergangenheit einen Spieler mit schweren Folgen nach einer Corona-Infektion gegeben. „Wir hatten auch einen Fall, der etwas schwerwiegender war, jetzt nicht dramatisch, aber schwerwiegender und der hat dann auch ein bisschen gebraucht, um wieder zurückzukommen“, sagte Sportdirektor Marcus Mann im „Sportclub“ des NDR am Sonntag, ohne den Namen des betroffenen Spielers zu nennen. „Ich glaube, das war das letzte Signal in der Mannschaft, dass es an der Impfung kein Vorbei gibt“, sagte er weiter. Hannover 96 hat nach eigenen Angaben eine hundertprozentige Impfquote. „Wir hatten auch den einen oder anderen Fall, den wir überzeugen mussten“, berichtete er.

12.12 - Nagelsmann bestätigt: Musiala geimpft

Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann hatte am Samstag bekannt gegeben, dass Nationalspieler Jamal Musiala nach längerem Zögern inzwischen gegen Corona geimpft ist. „Ich freue mich, dass er geimpft ist und wir damit in der Rückrunde hoffentlich keine Probleme mehr haben werden“, sagte der Coach nach dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 und betonte: „Das wünsche ich mir auch für die gesamte Gesellschaft.“

12.12 - Joshua Kimmich will sich impfen lassen

Der gerade erst von Corona genesene Joshua Kimmich bedauert in einem ZDF-Gespräch, dass er sich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. „Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte er. Kimmich äußert sich erstmals zu seiner gesundheitlichen Situation. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Genesenen die Verabreichung einer Impfstoffdosis. Allerdings soll die Impfung erst sechs Monate nach der Erkrankung erfolgen, sofern die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde.

Frühestens soll vier Wochen nach dem Ende der Symptome geimpft werden. Wurde die Infektion durch den Nachweis in einer Blutprobe bestätigt, soll die Impfung bereits ab vier Wochen nach der Diagnose folgen.

Kimmich hatte nach seiner Infektion Lungenprobleme. Die Lage sei jedoch „nicht so dramatisch, dass man Folgeschäden erwarten kann“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Wegen der Folgen kann der Mittelfeldspieler aber erst im Januar wieder einsteigen. Insgesamt wird er dann wegen Quarantäne und Erkrankung mindestens acht Spiele der Münchner verpasst haben

11.12. - Corona-Fall beim SV Meppen

Ein Spieler des Fußball-Drittligisten SV Meppen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer der regelmäßigen Untersuchungen sei der positive Test festgestellt worden, teilte der Verein aus dem Emsland am Samstag mit. Der Spieler sei geimpft und befinde sich in Quarantäne, ebenso wie zwei weitere Teamkollegen als Kontaktpersonen. Namen nannte der SV Meppen nicht.

Die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam werden seit mehreren Wochen freiwillig getestet. Am Sonntag (13.00 Uhr) treten die Meppener zum Punktspiel gegen Viktoria Berlin an.

11.12. - UEFA sagt Partie zwischen Tottenham und Rennes endgültig ab

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat das Gruppenspiel der Europa-Conference-League zwischen Tottenham Hotspur und Stade Rennes endgültig abgesagt. Dies teilte der Verband mit dem Hinweis auf die bereits für Montag vorgesehene Auslosung der nächsten Runde mit.

Die Partie musste am Donnerstag zunächst vorläufig vom Spielplan genommen werden, nachdem acht Spieler und fünf Betreuer des Londoner Traditionsklubs positiv getestet worden waren. Mittlerweile wurde auch das Spiel der Spurs in der Premier League am Sonntag bei Brighton and Hove Albion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Unabhängig vom letzten noch ausstehenden Vorrundenspiel der Gruppe G standen die Franzosen bereits als Gruppensieger und damit als Teilnehmer an der Zwischenrunde fest. Das drittplatzierte Tottenham hätte mit einem Sieg noch am Tabellenzweiten Vitesse Arnheim vorbeiziehen können.

Gemäß den UEFA-Statuten ist damit zu rechnen, dass die Partie in Kürze mit 3:0 für Rennes gewertet wird. Damit wären die Spurs aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

10.12. - Stadt Wolfsburg lässt keine Kölner Fußballfans ins Stadion

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel am 14. Dezember (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg auf die Unterstützung mitgereister Fans verzichten. Dies beschloss die Stadt Wolfsburg am Freitag mit Bezug auf die pandemische Lage. Insgesamt sind 13.000 Zuschauer in der 30.000 Besucher fassenden Volkswagen-Arena zugelassen.

10.12. - Preußen Münster: Jetzt schon vier Corona-Fälle

In der Regionalliga West sind noch zwei Spieltage zu spielen. Vier Spieler von Preußen Münster werden diese nicht bestreiten können. Denn der Traditionsverein musste in den letzten Tagen vier Corona-Fälle vermelden. Hier der ganze Artikel.

10.12. - St. Pauli: Schultz gesund aus Quarantäne zurück

Trainer Timo Schultz kehrt beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli aus der Corona-Quarantäne an die Seitenlinie zurück. „Mir geht es sehr gut, ich habe so viel geschlafen wie seit 16 Jahren nicht mehr, seit der Geburt meiner ersten Tochter. Wo ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht“, sagte Schultz am Freitag am Trainingsgelände. Er habe „wirklich komplett einkaserniert“ in seinem Zimmer gelebt. „Ich habe natürlich unsere Spiele verfolgt, will das aber nicht noch mal haben. Es war wirklich furchtbar, tatenlos zugucken zu müssen. Ich habe geschwitzt ohne Ende, was aber nicht an der Krankheit lang, sondern am Mitfiebern.“ Die Erkrankung sei für ihn mental schwieriger gewesen als gesundheitlich. „Ich hatte zwei, drei Tage Schnupfen, aufgrund der Impfung waren die Symptome nur sehr, sehr leicht“, berichtete Schultz: „Ich bin froh, dass es nun vorbei ist und ich wieder raus darf. Zum Glück hat es auch meine Familie gut überstanden, meine Kinder waren erst auch in Quarantäne.“

9.12. - Corona-Ausbruch bei den Spurs: Auch Spiel gegen Brighton abgesagt

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tottenham Hotspur ist auch das für Sonntag geplante Premier-League-Spiel der Londoner bei Brighton & Hove Albion abgesagt worden. Wie die Spurs am Donnerstag mitteilten, wurde die Entscheidung auf Anraten medizinischer Berater getroffen. Bereits das für Donnerstag angesetzte Conference-League-Spiel der Londoner musste in Folge der Coronafälle kurzfristig abgesagt werden.

Acht Spieler und fünf Betreuer des englischen Klubs waren laut Teammanager Antonio Conte positiv getestet worden. „Die Zahl wächst jeden Tag, es ist ein ernsthaftes Problem“, hatte Conte am Mittwoch gesagt.

9.12. - Intensivmediziner zu Bayerns Kimmich: Höchstleistung nicht möglich

Nach der Corona-Erkrankung vom Bayern-Profi Joshua Kimmich könnten dessen Lungenprobleme einem Experten zufolge im ungünstigen Fall lange anhalten. „Wir kennen bei Corona Fälle, die sich schnell zurückbilden und wir kennen Fälle, die wirklich lange brauchen, bis sie sich zurückbilden, selbst bei initial leichten Verläufen“, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ihm seien Patienten bekannt, die bis zu ein Jahr lang mit den Folgen der Erkrankung in der Lunge zu kämpfen hatten.

Kimmich fällt sicher bis Jahresende aus, hatte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zuvor mitgeteilt. Er war ungeimpft und hatte sich vor mehr als zwei Wochen mit Corona infiziert. Wegen leichten Infiltrationen in der Lunge könne er aktuell noch nicht voll trainieren, äußerte sich der 26-Jährige in einer Mitteilung des FC Bayern. Unter einer leichten Infiltration der Lunge versteht der Intensivmediziner, dass die Bronchien oder die Lungenbläschen von dem Virus betroffen seien, aber die Einschränkungen der Lungenfunktion eher geringer ausfallen.

Karagiannidis betonte die Wichtigkeit der Impfung besonders für Profisportler. „Selbst wenn sich nur so ein bisschen ein längerer Verlauf einstellt, ist die Höchstleistung nicht möglich und das ist halt das, was Profisportler brauchen. Deswegen ist es eigentlich gerade die Gruppe unter Jüngeren, für die die Impfung mit am wichtigsten ist, um ihre Leistungsfähigkeit auf dem hohen Niveau auch wirklich gut zu erhalten“, sagte der Arzt.

9.12. - Eberl: Gefälschte Impfpässe „kein Problem des Fußballs“

Auch Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl will sich nicht zu den Hintergründen der Trennung von einem Physiotherapeuten äußern. „Wir haben einen Mitarbeiter entlassen. Der Rest ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, sagte Eberl am Donnerstag. Zuvor war ein Ermittlungsverfahren der Polizei gegen den Mitarbeiter der Borussia bekanntgeworden.

Die „Sport Bild“ hatte berichtet, dass sich der Club von dem Physiotherapeuten getrennt habe und dass dieser verdächtigt werde, einen gefälschten Impf-Ausweis zu haben. Die Borussia hatte schon am Mittwoch ohne Angaben von Gründen nur die Trennung bestätigt.

Die Polizei hatte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigt, dass wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt werde. Vor mehr als zwei Wochen war Cheftrainer Markus Anfang beim Zweitligisten Werder Bremen zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein gefälschtes Impfzertifikat aufgenommen hatte.

Unabhängig vom Fall bei der Borussia, wie Eberl betonte, sprach der Sportchef der Gladbacher bei gefälschten Impfzertifikaten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie von einem „generellen Problem“ in Deutschland. „Das ist kein Problem des Fußballs. Im Gegenteil. Das Problem haben wir alle zusammen, und das können wir auch nur alle gemeinsam lösen“, sagte Eberl.

9.12. - Augsburgs Uduokhai positiv getestet

Mit großen Personalsorgen reist der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. FCA-Trainer Markus Weinzierl berichtete am Donnerstag, dass in Felix Uduokhai der nächste Innenverteidiger ausfallen wird. Der 24-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. „Das ist bitter für uns, wir könnten ihn gut gebrauchen auf unserer Problemposition“, sagte Weinzierl vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Köln.

9.12. - Nach Corona-Infektion: Kein Kimmich-Comeback vor Weihnachten

Der FC Bayern München muss auch die englische Woche zum Jahresausklang in der Fußball-Bundesliga ohne Nationalspieler Joshua Kimmich bestreiten. Das teilte der Tabellenführer am Donnerstag mit. Der Impfzauderer hatte sich zuvor nach einer Corona-Infektion freitesten können. Nach insgesamt einem Monat in Quarantäne - zunächst als Kontaktperson, dann als Infizierter - wollte er ursprünglich an diesem Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback im Team des Rekordmeisters feiern. „Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren“, äußerte der 26-jährige Kimmich in einer Mitteilung des FC Bayern. Es gibt verschiedene Formen einer Infiltration. Dabei handelt es sich um das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in biologisches Gewebe.

9.12. - Spiel Tottenham gegen Rennes abgesagt

Das Conference-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes an diesem Donnerstagabend ist wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern abgesagt worden. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Weitere Details sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zuvor hatte Tottenham am Mittwochabend gemeldet, dass das Team nicht antreten wird.

8.12. - Löwen vom VfL Bochum positiv getestet

Auch der VfL Bochum hat einen Corona-Fall. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Eduard Löwen ist bei einer regelmäßigen Kontrolle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle weiteren Tests fielen negativ aus. Löwen kann daher in diesem Jahr kein Spiel mehr für den VfL bestreiten. Der Klub teilte mit: "Nach einer gründlichen Aufarbeitung entschied das örtliche Gesundheitsamt, dass sich zwei weitere Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne begeben müssen."

8.12. - Makienok von St. Pauli positiv getestet

Nächster Coronafall beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli: Angreifer Simon Makienok (31) ist positiv getestet worden und befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Beim vollständig geimpften Dänen waren Krankheitssymptome aufgetreten, ein durchgeführter PCR-Test bestätigte dann den COVID-19-Befund, wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten. Zuletzt hatte sich auch Trainer Timo Schultz mit dem Coronavirus infiziert.

7.12. - Erneute Absage: Auch 2021 kein Biathlon „auf Schalke“

Die 20. Auflage des Biathlon-Wettkampfes in der Arena des FC Schalke 04 muss erneut verlegt werden. Die für den 28. Dezember vorgesehene World Team Challenge im Stadion des Fußball-Zweitligisten könne auf Grund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Unklar ist allerdings, ob es wie schon 2021 stattdessen am 28. Dezember eine Ersatzveranstaltung im bayrischen Ruhpolding geben wird. Die 20. Auflage der World Team Challenge „auf Schalke“ soll 2022 zwischen Weihnachten und Neujahr nachgeholt werden.

7.12. - Münster fehlt der Kapitän

Aufgrund einer Corona-Erkrankung muss Preußen Münster vorerst auf Kapitän Julian Schauerte verzichten.

7.12. - Marco Kehl-Gomez auch in Quarantäne

Marco Kehl-Gomez, Mittelfeldspieler von Türkgücü München, ist nun auch positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in der Quarantäne. Das teilte der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen via Facebook mit.

6.12. - Weiterer Fall bei Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden ist erneut von einem Corona-Fall betroffen. Nach Emanuel Taffertshofer sei ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußball-Drittligist am Montag wenige Stunden vor dem Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim mit. Der betroffene Akteur, dessen Name nicht bekanntgegeben wurde, hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und steht den Hessen vorerst nicht zur Verfügung. Alle anderen Testergebnisse innerhalb der Mannschaft sowie dem Trainer- und Funktionsteam sind nach Angaben des Vereins negativ ausgefallen.

5.12. - Positiver Corona-Test bei Preußen Münster

Beim SC Preußen Münster gab es einen positiven Corona-Test. Das bestätigte der Verein. Ein PCR-Test soll im Laufe des Montags das Schnelltest-Ergebnis bestätigen oder widerlegen. Da der Spieler am Samstag auch beim 1. FC Köln im Aufgebot stand, wurden alle Spieler, Trainer und Betreuer umgehend einem Schnelltest unterzogen. Alle Ergebnisse waren negativ. „Wir haben ein sehr gut funktionierendes Hygienekonzept und für diese Fälle bestens geschulte Mitarbeiter, die umgehen alle erforderlichen Schritte eingeleitet haben. Wir werden nun das Ergebnis des PCR-Tests abwarten und uns frühzeitig mit den zuständigen Ämtern in Verbindung setzen“, bestätigt Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer den Verdachtsfall. Die erste Mannschaft des Adlerclubs sowie alle Trainer, Betreuer und Verantwortliche sind vollständig geimpft. Dies gilt natürlich auch für den zweifach geimpften Spieler.