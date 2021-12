Corona-Ticker: Joshua Kimmich will sich impfen lassen

Corona ist weiter ein bestimmendes Thema. Wir behalten die Entwicklung im Fußball im Blick.

12.12 - Nagelsmann bestätigt: Musiala geimpft

Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann hatte am Samstag bekannt gegeben, dass Nationalspieler Jamal Musiala nach längerem Zögern inzwischen gegen Corona geimpft ist. „Ich freue mich, dass er geimpft ist und wir damit in der Rückrunde hoffentlich keine Probleme mehr haben werden“, sagte der Coach nach dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 und betonte: „Das wünsche ich mir auch für die gesamte Gesellschaft.“

12.12 - Joshua Kimmich will sich impfen lassen

Der gerade erst von Corona genesene Joshua Kimmich bedauert in einem ZDF-Gespräch, dass er sich nicht früher zu diesem Schritt entschlossen habe. „Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, sagte er. Kimmich äußert sich erstmals zu seiner gesundheitlichen Situation. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Genesenen die Verabreichung einer Impfstoffdosis. Allerdings soll die Impfung erst sechs Monate nach der Erkrankung erfolgen, sofern die Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde.

Frühestens soll vier Wochen nach dem Ende der Symptome geimpft werden. Wurde die Infektion durch den Nachweis in einer Blutprobe bestätigt, soll die Impfung bereits ab vier Wochen nach der Diagnose folgen.

Kimmich hatte nach seiner Infektion Lungenprobleme. Die Lage sei jedoch „nicht so dramatisch, dass man Folgeschäden erwarten kann“, sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Wegen der Folgen kann der Mittelfeldspieler aber erst im Januar wieder einsteigen. Insgesamt wird er dann wegen Quarantäne und Erkrankung mindestens acht Spiele der Münchner verpasst haben

11.12. - Corona-Fall beim SV Meppen

Ein Spieler des Fußball-Drittligisten SV Meppen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer der regelmäßigen Untersuchungen sei der positive Test festgestellt worden, teilte der Verein aus dem Emsland am Samstag mit. Der Spieler sei geimpft und befinde sich in Quarantäne, ebenso wie zwei weitere Teamkollegen als Kontaktpersonen. Namen nannte der SV Meppen nicht.

Die gesamte Mannschaft und das Betreuerteam werden seit mehreren Wochen freiwillig getestet. Am Sonntag (13.00 Uhr) treten die Meppener zum Punktspiel gegen Viktoria Berlin an.

11.12. - UEFA sagt Partie zwischen Tottenham und Rennes endgültig ab

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat das Gruppenspiel der Europa-Conference-League zwischen Tottenham Hotspur und Stade Rennes endgültig abgesagt. Dies teilte der Verband mit dem Hinweis auf die bereits für Montag vorgesehene Auslosung der nächsten Runde mit.

Die Partie musste am Donnerstag zunächst vorläufig vom Spielplan genommen werden, nachdem acht Spieler und fünf Betreuer des Londoner Traditionsklubs positiv getestet worden waren. Mittlerweile wurde auch das Spiel der Spurs in der Premier League am Sonntag bei Brighton and Hove Albion auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Unabhängig vom letzten noch ausstehenden Vorrundenspiel der Gruppe G standen die Franzosen bereits als Gruppensieger und damit als Teilnehmer an der Zwischenrunde fest. Das drittplatzierte Tottenham hätte mit einem Sieg noch am Tabellenzweiten Vitesse Arnheim vorbeiziehen können.

Gemäß den UEFA-Statuten ist damit zu rechnen, dass die Partie in Kürze mit 3:0 für Rennes gewertet wird. Damit wären die Spurs aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

10.12. - Stadt Wolfsburg lässt keine Kölner Fußballfans ins Stadion

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss beim Auswärtsspiel am 14. Dezember (20.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg auf die Unterstützung mitgereister Fans verzichten. Dies beschloss die Stadt Wolfsburg am Freitag mit Bezug auf die pandemische Lage. Insgesamt sind 13.000 Zuschauer in der 30.000 Besucher fassenden Volkswagen-Arena zugelassen.

10.12. - Preußen Münster: Jetzt schon vier Corona-Fälle

In der Regionalliga West sind noch zwei Spieltage zu spielen. Vier Spieler von Preußen Münster werden diese nicht bestreiten können. Denn der Traditionsverein musste in den letzten Tagen vier Corona-Fälle vermelden. Hier der ganze Artikel.

10.12. - St. Pauli: Schultz gesund aus Quarantäne zurück

Trainer Timo Schultz kehrt beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli aus der Corona-Quarantäne an die Seitenlinie zurück. „Mir geht es sehr gut, ich habe so viel geschlafen wie seit 16 Jahren nicht mehr, seit der Geburt meiner ersten Tochter. Wo ich mich angesteckt habe, weiß ich nicht“, sagte Schultz am Freitag am Trainingsgelände. Er habe „wirklich komplett einkaserniert“ in seinem Zimmer gelebt. „Ich habe natürlich unsere Spiele verfolgt, will das aber nicht noch mal haben. Es war wirklich furchtbar, tatenlos zugucken zu müssen. Ich habe geschwitzt ohne Ende, was aber nicht an der Krankheit lang, sondern am Mitfiebern.“ Die Erkrankung sei für ihn mental schwieriger gewesen als gesundheitlich. „Ich hatte zwei, drei Tage Schnupfen, aufgrund der Impfung waren die Symptome nur sehr, sehr leicht“, berichtete Schultz: „Ich bin froh, dass es nun vorbei ist und ich wieder raus darf. Zum Glück hat es auch meine Familie gut überstanden, meine Kinder waren erst auch in Quarantäne.“

9.12. - Corona-Ausbruch bei den Spurs: Auch Spiel gegen Brighton abgesagt

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tottenham Hotspur ist auch das für Sonntag geplante Premier-League-Spiel der Londoner bei Brighton & Hove Albion abgesagt worden. Wie die Spurs am Donnerstag mitteilten, wurde die Entscheidung auf Anraten medizinischer Berater getroffen. Bereits das für Donnerstag angesetzte Conference-League-Spiel der Londoner musste in Folge der Coronafälle kurzfristig abgesagt werden.

Acht Spieler und fünf Betreuer des englischen Klubs waren laut Teammanager Antonio Conte positiv getestet worden. „Die Zahl wächst jeden Tag, es ist ein ernsthaftes Problem“, hatte Conte am Mittwoch gesagt.

9.12. - Intensivmediziner zu Bayerns Kimmich: Höchstleistung nicht möglich

Nach der Corona-Erkrankung vom Bayern-Profi Joshua Kimmich könnten dessen Lungenprobleme einem Experten zufolge im ungünstigen Fall lange anhalten. „Wir kennen bei Corona Fälle, die sich schnell zurückbilden und wir kennen Fälle, die wirklich lange brauchen, bis sie sich zurückbilden, selbst bei initial leichten Verläufen“, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Ihm seien Patienten bekannt, die bis zu ein Jahr lang mit den Folgen der Erkrankung in der Lunge zu kämpfen hatten.

Kimmich fällt sicher bis Jahresende aus, hatte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga zuvor mitgeteilt. Er war ungeimpft und hatte sich vor mehr als zwei Wochen mit Corona infiziert. Wegen leichten Infiltrationen in der Lunge könne er aktuell noch nicht voll trainieren, äußerte sich der 26-Jährige in einer Mitteilung des FC Bayern. Unter einer leichten Infiltration der Lunge versteht der Intensivmediziner, dass die Bronchien oder die Lungenbläschen von dem Virus betroffen seien, aber die Einschränkungen der Lungenfunktion eher geringer ausfallen.

Karagiannidis betonte die Wichtigkeit der Impfung besonders für Profisportler. „Selbst wenn sich nur so ein bisschen ein längerer Verlauf einstellt, ist die Höchstleistung nicht möglich und das ist halt das, was Profisportler brauchen. Deswegen ist es eigentlich gerade die Gruppe unter Jüngeren, für die die Impfung mit am wichtigsten ist, um ihre Leistungsfähigkeit auf dem hohen Niveau auch wirklich gut zu erhalten“, sagte der Arzt.

9.12. - Eberl: Gefälschte Impfpässe „kein Problem des Fußballs“

Auch Borussia Mönchengladbachs Sportchef Max Eberl will sich nicht zu den Hintergründen der Trennung von einem Physiotherapeuten äußern. „Wir haben einen Mitarbeiter entlassen. Der Rest ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer“, sagte Eberl am Donnerstag. Zuvor war ein Ermittlungsverfahren der Polizei gegen den Mitarbeiter der Borussia bekanntgeworden.

Die „Sport Bild“ hatte berichtet, dass sich der Club von dem Physiotherapeuten getrennt habe und dass dieser verdächtigt werde, einen gefälschten Impf-Ausweis zu haben. Die Borussia hatte schon am Mittwoch ohne Angaben von Gründen nur die Trennung bestätigt.

Die Polizei hatte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigt, dass wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt werde. Vor mehr als zwei Wochen war Cheftrainer Markus Anfang beim Zweitligisten Werder Bremen zurückgetreten, weil die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein gefälschtes Impfzertifikat aufgenommen hatte.

Unabhängig vom Fall bei der Borussia, wie Eberl betonte, sprach der Sportchef der Gladbacher bei gefälschten Impfzertifikaten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie von einem „generellen Problem“ in Deutschland. „Das ist kein Problem des Fußballs. Im Gegenteil. Das Problem haben wir alle zusammen, und das können wir auch nur alle gemeinsam lösen“, sagte Eberl.

9.12. - Augsburgs Uduokhai positiv getestet

Mit großen Personalsorgen reist der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FC Augsburg zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. FCA-Trainer Markus Weinzierl berichtete am Donnerstag, dass in Felix Uduokhai der nächste Innenverteidiger ausfallen wird. Der 24-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in Quarantäne. „Das ist bitter für uns, wir könnten ihn gut gebrauchen auf unserer Problemposition“, sagte Weinzierl vor dem Duell am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Köln.

9.12. - Nach Corona-Infektion: Kein Kimmich-Comeback vor Weihnachten

Der FC Bayern München muss auch die englische Woche zum Jahresausklang in der Fußball-Bundesliga ohne Nationalspieler Joshua Kimmich bestreiten. Das teilte der Tabellenführer am Donnerstag mit. Der Impfzauderer hatte sich zuvor nach einer Corona-Infektion freitesten können. Nach insgesamt einem Monat in Quarantäne - zunächst als Kontaktperson, dann als Infizierter - wollte er ursprünglich an diesem Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sein Comeback im Team des Rekordmeisters feiern. „Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren“, äußerte der 26-jährige Kimmich in einer Mitteilung des FC Bayern. Es gibt verschiedene Formen einer Infiltration. Dabei handelt es sich um das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in biologisches Gewebe.

9.12. - Spiel Tottenham gegen Rennes abgesagt

Das Conference-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Stades Rennes an diesem Donnerstagabend ist wegen des Corona-Ausbruchs bei den Engländern abgesagt worden. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag auf dpa-Anfrage. Weitere Details sollten zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Zuvor hatte Tottenham am Mittwochabend gemeldet, dass das Team nicht antreten wird.

8.12. - Löwen vom VfL Bochum positiv getestet

Auch der VfL Bochum hat einen Corona-Fall. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Eduard Löwen ist bei einer regelmäßigen Kontrolle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle weiteren Tests fielen negativ aus. Löwen kann daher in diesem Jahr kein Spiel mehr für den VfL bestreiten. Der Klub teilte mit: "Nach einer gründlichen Aufarbeitung entschied das örtliche Gesundheitsamt, dass sich zwei weitere Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne begeben müssen."

8.12. - Makienok von St. Pauli positiv getestet

Nächster Coronafall beim Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli: Angreifer Simon Makienok (31) ist positiv getestet worden und befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Beim vollständig geimpften Dänen waren Krankheitssymptome aufgetreten, ein durchgeführter PCR-Test bestätigte dann den COVID-19-Befund, wie die Hamburger am Mittwoch mitteilten. Zuletzt hatte sich auch Trainer Timo Schultz mit dem Coronavirus infiziert.

7.12. - Erneute Absage: Auch 2021 kein Biathlon „auf Schalke“

Die 20. Auflage des Biathlon-Wettkampfes in der Arena des FC Schalke 04 muss erneut verlegt werden. Die für den 28. Dezember vorgesehene World Team Challenge im Stadion des Fußball-Zweitligisten könne auf Grund der aktuellen Corona-Lage nicht stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Unklar ist allerdings, ob es wie schon 2021 stattdessen am 28. Dezember eine Ersatzveranstaltung im bayrischen Ruhpolding geben wird. Die 20. Auflage der World Team Challenge „auf Schalke“ soll 2022 zwischen Weihnachten und Neujahr nachgeholt werden.

7.12. - Münster fehlt der Kapitän

Aufgrund einer Corona-Erkrankung muss Preußen Münster vorerst auf Kapitän Julian Schauerte verzichten.

7.12. - Marco Kehl-Gomez auch in Quarantäne

Marco Kehl-Gomez, Mittelfeldspieler von Türkgücü München, ist nun auch positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in der Quarantäne. Das teilte der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen via Facebook mit.

6.12. - Weiterer Fall bei Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden ist erneut von einem Corona-Fall betroffen. Nach Emanuel Taffertshofer sei ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Fußball-Drittligist am Montag wenige Stunden vor dem Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim mit. Der betroffene Akteur, dessen Name nicht bekanntgegeben wurde, hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und steht den Hessen vorerst nicht zur Verfügung. Alle anderen Testergebnisse innerhalb der Mannschaft sowie dem Trainer- und Funktionsteam sind nach Angaben des Vereins negativ ausgefallen.

5.12. - Positiver Corona-Test bei Preußen Münster

Beim SC Preußen Münster gab es einen positiven Corona-Test. Das bestätigte der Verein. Ein PCR-Test soll im Laufe des Montags das Schnelltest-Ergebnis bestätigen oder widerlegen. Da der Spieler am Samstag auch beim 1. FC Köln im Aufgebot stand, wurden alle Spieler, Trainer und Betreuer umgehend einem Schnelltest unterzogen. Alle Ergebnisse waren negativ. „Wir haben ein sehr gut funktionierendes Hygienekonzept und für diese Fälle bestens geschulte Mitarbeiter, die umgehen alle erforderlichen Schritte eingeleitet haben. Wir werden nun das Ergebnis des PCR-Tests abwarten und uns frühzeitig mit den zuständigen Ämtern in Verbindung setzen“, bestätigt Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer den Verdachtsfall. Die erste Mannschaft des Adlerclubs sowie alle Trainer, Betreuer und Verantwortliche sind vollständig geimpft. Dies gilt natürlich auch für den zweifach geimpften Spieler.