Transferticker: FC Bayern verpflichtet 18 Jahre altes Torwarttalent aus China

Wir berichten von den Transferaktivitäten, inklusive Gerüchten, von der Bundesliga bis in den Amateurbereich. Dieser Text startet hier neu am 8. Dezember 2021 und wird immer aktualisiert.

15.12. - FC Bayern verpflichtet 18 Jahre altes Torwarttalent aus China

Der FC Bayern München hat Torwarttalent Liu Shaoziyang aus China für seine Nachwuchsmannschaften verpflichtet. Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns, wie der deutsche Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Das Torwarttalent hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben. Liu Shaoziyang war bereits einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining. Bei der Nachwuchsabteilung wird er auch zunächst verbleiben. „Ich habe ihn noch nicht gesehen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag. Aus dem Profibereich kümmere sich Torwarttrainer Toni Tapalović mit um den chinesischen Neuzugang. „Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben“, äußerte Bayern-Chef Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung.

15.12. - Zeitung - Barça betrachtet Haaland-Verpflichtung als „möglich“

Der FC Barcelona will nach Medienberichten trotz enormer Schulden alles versuchen, um Stürmerstar Erling Haaland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zu verpflichten. Clubpräsident Joan Laporta habe sich am Montag mit Haalands Agenten Mino Raiola getroffen und über einen Wechsel des 21 Jahre alten Norwegers verhandelt, berichtete am Mittwoch das katalanische Fachblatt „Mundo Deportivo“, das sich beim FC Barcelona gut auskennt. Danach habe Laporta den Schluss gezogen, dass der Deal „möglich“ sei. Um den Transfer verwirklichen zu können, suche Barça bereits nach Sponsoren, hieß es. Außerdem werde der Verkauf namhafter Spieler erwogen. Nach früheren Medienberichten will sich Barcelona nach Möglichkeit schon in der Wintertransferperiode von Profis wie Philippe Coutinho, Luuk de Jong, Samuel Umtiti, Sergiño Dest und Òscar Mingueza trennen. Aber auch ein Transfer von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen oder von Spielmacher Frenkie de Jong, die beide zuletzt schwächelten, werde demnach nicht ausgeschlossen. „Mundo Deportivo“ und auch das Konkurrenzblatt „Sport“ schrieben, Haaland schließe einen Umzug nach Barcelona trotz der aktuellen finanziellen und sportlichen Probleme des Clubs nicht aus. Das Team von Trainer Xavi Hernández müsse sich dazu aber für die Champions League qualifizieren.

15.12. - Cuisane bei Bayern vor Leihe

Bayern-Profi Michael Cuisance kam in Stuttgart erstmals in dieser Bundesliga-Saison zum Einsatz. Der 22-Jährige habe es „gut gemacht“ und „drei herausragende Pässe gespielt“, lobte Nagelsmann, Cuisance dürfte im Winter aber verliehen werden.

„Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub“, sagte Nagelsmann, „er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist.“

14.12. - Nagelsmann wünscht sich Vertragsverlängerung von Gnabry bei Bayern

Trainer Julian Nagelsmann hofft auf eine Vertragsverlängerung von Nationalspieler Serge Gnabry beim FC Bayern. „Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert“, sagte der Coach nach dem 5:0 (1:0) der Münchner beim VfB Stuttgart am Dienstagabend. „Aber ich renne jetzt auch nicht jede Woche da hin.“ Gnabry habe „vertraute Personen, mit denen er darüber spricht, und auch wir im Club haben andere Menschen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, die sich darum kümmern, diese Gespräche zu führen. Ich versuche, ihn im Sportlichen zu begleiten auf seinem Weg, dass er immer besser wird, und so Argumente zu sammeln.“

Gnabrys Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister läuft noch bis 30. Juni 2023. Er schätze ihn „als Mensch unglaublich und als Spieler sowieso“, sagte Nagelsmann über den 26-Jährigen. Kurz zuvor hatte der Offensivmann die Bayern mit drei Treffern und zwei Torvorlagen zu ihrer vorzeitigen 25. Herbstmeisterschaft in der Bundesliga geführt.

14.12. - BVB mit Interesse an Stuttgarts Mavropanos

Borussia Dortmund soll Interesse an einer Verpflichtung von Konstantinos Mavropanos im Sommer haben. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Innenverteidiger spielt derzeit auf Leihbasis beim VfB Stuttgart und hat in dieser Saison bereits vier Tore erzielt. Der Stammverein des Griechen ist der FC Arsenal, bei einem Klassenerhalt des VfB greift jedoch eine Kaufverpflichtung für drei Millionen Euro - ein Schnäppchen. Sollte der VfB absteigen, hätte Stuttgart noch immer eine Kaufoption.

Doch auch wenn es dann zu einer festen Verpflichtung kommt, ist wohl mittlerweile unklar, ob Mavropanos auch wirklich in der kommenden Saison noch für den VfB spielt. Denn der wuchtige Abwehrmann könnte jede Menge Geld in die Kassen der Schwaben spülen. Zuletzt wurde dem BVB auch ein Interesse an Freiburg-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nachgesagt.

13.12 -Ferencvaros Budapest trennt sich von Trainer Stöger

Nach weniger als einem halben Jahr muss Peter Stöger den ungarischen Traditionsclub Ferencvaros Budpest wieder verlassen. Der ehemalige Bundesliga-Trainer sowie seine beiden Assistenten Gerhard Fellner und Alexander Bade werden das Team nicht weiter betreuen, teilte der Club am Montag mit. Der 55 Jahre alte Österreicher, der in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund betreut hatte, war erst zu Beginn der laufenden Saison von Ferencvaros verpflichtet worden. Zwar habe Stöger den im Volksmund „Fradi“ genannten Club in die Gruppenphase der Europa League geführt, jedoch habe Ferencvaros dort keine Glanzleistung gebracht - ebenso wenig wie in der ungarischen Liga, kommentierte die ungarische Boulevardzeitung „Blikk“. Vorerst werde Co-Trainer Csaba Mate die Mannschaft trainieren, ein neuer Cheftrainer werde gesucht.

13.12 - TuS Bövinghausen holt drei Offensiv-Spieler für die Rückserie

Für die anstehende Rückrunde wurden vom Westfalenligisten TuS Bövinghausen, der in die Oberliga Westfalen aufsteigen will, drei weitere Hochkaräter für die Offensive verpflichtet: Ervin Catic kehrt vom Oberligisten RW Erfurt zurück, Ilias Anan kommt vom Regionalligisten RW Ahlen und Elmin Heric, der zuletzt in Holland für die Zweitvertretung der Go Ahead Eagles aktiv war und schon für die U19-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina aufgelaufen ist, sollen allesamt den Durchmarsch der Mannschaft von Kevin Großkreutz und Co. vorantreiben.

12.12 - Oehlers in die Kreisliga B

Ab dem 1. Januar 2022 geht es für den 26-jährigen Domink Oehlers, einst in der Regionalliga aktiv, dann noch einmal drei Klassen tiefer bis in die Kreisliga B zum Tabellenführer SV Thomasstadt 09/24 aus Krefeld-Kempen. Hier finden Sie alle Infos zum Transfer.

11.12. - Adeyemi über BVB-Wechselgerüchte

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi hat Gerüchte zurückgewiesen, dass ein Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund bereits feststehe. Nach dem 5:0-Erfolg mit RB Salzburg über die WSG Tirol am Samstagabend sagte der Angreifer dem TV-Sender Sky: „Es ist - wie schon so oft - noch nichts fix. Und ich bin wie gesagt nächstes Jahr auch noch bei Salzburg, und da ist absolut mein Fokus drauf.“ Der 19-Jährige besitzt beim österreichischen Serienmeister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Zuletzt hatte er mit Salzburg das Achtelfinale der Champions League erreicht, der VfL Wolfsburg schied in derselben Gruppe aus.

11.12. - Nouri übernimmt griechischen Zweitligisten AO Kavala

Der frühere Bundesliga-Trainer Alexander Nouri hat einen neuen Job. Der 42-Jährige übernimmt das Amt als Chefcoach und Technischer Direktor beim griechischen Fußball-Zweitligisten AO Kavala. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt. Nouri, der zuvor Werder Bremen und Hertha BSC betreute, soll helfen, den Kader im kommenden Transferfenster neu aufzustellen. Kavala ist nach drei Spielen in der Super League 2 (Nord) punktlos und mit einem Torverhältnis von 0:20 Tabellenletzter.

10.12 - Mölders wird mit Türkgücü München in Verbindung gebracht

Das wäre ein Ding! Sascha Mölders wird mit einem Wechsel zu 1860-München-Stadtrivale Türkgücü München in Verbindung gebracht. Hier gibt es alle Infos zu diesem wilden Gerücht.

10.12. - SV Straelen mit dem ersten Winterzugang

Regionalligist SV Straelen hat ab dem 1. Januar 2022 Musashi Fujiyoshi unter Vertrag genommen. Der Stürmer erzielte in der laufenden Saison in 17 Einsätzen zwölf Tore für Mittelrheinligist Viktoria Arnoldsweiler.

9.12. - SC Paderborn verlängert Verträge mit zwei Leistungsträgern

Der SC Paderborn hat die Verträge von Julian Justvan und Marco Schuster langfristig verlängert. Beide Mittelfeldspieler haben nun einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. „Beide Spieler sind ganz wichtige Bausteine in unserem Kader“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth über den 23-jährigen Justvan und den 26 Jahre alten Schuster.

9.12. - BVB vor Verpflichtung von Nationalspieler Adeyemi

Karem Adeyemi steht angeblich vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich auf eigene Informationen. Der Stürmer und der BVB sollen sich bereits einig sein. Adeyemi soll einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben.

Problem soll allerdings die Ablöse sein. Sein Klub RB Salzburg soll 40 Millionen Euro fordern, der BVB aber nur zu maximal 35 Millionen Euro bereit sein zu zahlen. An ihm sollen auch der FC Bayern, Liverpool, Barcelona und RB Leipzig interessiert gewesen sein

9.12. - Ex-BVB-II-Coach offenbar mit neuem Job in der Türkei

Daniel Farke ist bei der Suche nach einem neuen Job offenbar fündig geworden. Der frühere U23-Trainer von Borussia Dortmund steht nach Sport1-Informationen vor einem Wechsel in die Türkei. Offenbar hat Besiktas Istanbul, am Dienstag dem BVB mit 0:5 unterlegen, Interesse an den Diensten des ehemaligen Trainers von Norwich City. Bis zum Wochenende soll der Deal unter Dach und Fach gebracht werden.

9.12. - Domenico Tedesco wird neuer Trainer von RB Leipzig

Domenico Tedesco ist neuer Trainer von RB Leipzig. Der 36-Jährige folgt auf den am Sonntag freigestellten Jesse Marsch und erhält einen Vertrag bis Sommer 2023, wie der sächsische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte.

8.12. - Zweitligist Ingolstadt verpflichtet Rehm als Schubert-Nachfolger

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat wenige Stunden nach der Entlassung von Trainer Andre Schubert die Verpflichtung von Rüdiger Rehm als Nachfolger bekannt gegeben. Die derzeit durch mehrere Coronafälle dezimierte Mannschaft wird der 43 Jahre alte Rehm „ab Donnerstag auf das wichtige Heimspiel gegen Hannover 96 vorbereiten“, teilten die Schanzer am Abend mit. Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. Der FCI hatte sich nach nur zweieinhalb Monaten von Schubert getrennt. Der 50-Jährige blieb in neun Pflichtspielen mit den Schanzern sieglos.

8.12 - Turgul Erat spielt bei RWO keine Rolle mehr

Turgul Erat darf Rot-Weiß Oberhausen im Winter verlassen. Das bestätigte Sportchef Patrick Bauder gegenüber RevierSport. Erat wird nach RS-Infos bereits mit Wegberg-Beeck und dem 1. FC Bocholt in Verbindung gebracht.

8.12. - Leiht Schalke ein Gladbach-Talent aus?

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der FC Schalke Interesse an Angreifer Conor Noß von Borussia Mönchengladbach haben. Eine Winter-Leihe bis Sommer 2023 steht demnach im Rau. Der 20-Jährige lief bisher für die U23 der Gladbacher in der Regionalliga West auf. In Gladbach besitzt Noß noch einen Vertrag bis 2024. Dem Bericht zufolge sind beide Klubs im Austausch über die Formalitäten.

8.12. - Domenico Tedesco soll neuer Trainer bei RB Leipzig werden

RB Leipzig sucht einen Nachfolger für Jesse Marsch. Drei Tage nach dessen Freistellung steht der Klub kurz vor einer Lösung. Domenico Tedesco soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neuer Trainer von RB Leipzig werden und das vor allem in der Bundesliga kriselnde Team wieder auf Champions-League-Kurs bringen. Zuvor hatten der TV-Sender Sky Sport News HD und die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtet, dass der 36-Jährige kurz vor der Unterschrift bei dem sächsischen Fußball-Bundesligisten stehe. Zuletzt hatte der Deutsch-Italiener bis zum Mai Spartak Moskau trainiert. Als Cheftrainer war Tedesco, der auf den am Sonntag beurlaubten Jesse Marsch folgen soll, bereits beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und beim damaligen Bundesligisten FC Schalke 04 tätig gewesen.

8.12. - Zweitligist Ingolstadt trennt sich von Trainer Schubert

Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt hat sich nach nur zweieinhalb Monaten von Trainer Andre Schubert getrennt. Das gab der Aufsteiger am Mittwoch bekannt. Der 50-Jährige blieb in neun Pflichtspielen mit den Schanzern sieglos. Bis auf Weiteres übernehmen Co-Trainer Thomas Karg und Athletik-Coach Luca Schuster die derzeit durch mehrere Coronafälle dezimierte Mannschaft. Schubert war in Ingolstadt auf Roberto Pätzold gefolgt, der nach acht Spielen und nur vier Punkten entlassen worden war. Mit nur sieben Zählern aus 16 Partien liegen die Oberbayern bereits weit hinter Erzgebirge Aue (14) auf dem Relegationsrang zurück.

8.12. - Mainzer Bobzien erhält Profivertrag

U19-Nationalspieler Ben Bobzien hat beim FSV Mainz 05 einen Profivertrag bis 2025 unterschrieben. Der 18-Jährige spielt aktuell bei der U19 der Rheinhessen und schaffte es in dieser Saison erstmals auch in den Bundesliga-Kader. Der Offensivspieler trägt bereits seit sieben Jahren das Trikot der 05er.