BL: Drei Siege bis zum Fest: BVB plant Advents-Endspurt

Borussia Dortmund verabschiedet sich wehmütig aus der Champions League und plant einen Neun-Punkte-Endspurt.

In Badeschlappen und schwarz-gelber Wolldecke fand Marco Reus seinen Kampfgeist wieder. Hinfort mit dem Gipfel-Frust: Der Kapitän von Borussia Dortmund schwor seine Mannschaft auf einen Neun-Punkte-Endspurt zum Jahresausklang ein. „Wir wollen weiter Druck auf die Bayern machen. Dafür sind die nächsten drei Spiele unheimlich wichtig“, forderte Reus, sagte aber: „Am besten nicht so viel quatschen, sondern das auf dem Platz zeigen.“

Beim 5:0 (2:0) über Besiktas Istanbul zum wehmütigen Abschied aus der Champions League war dies gut gelungen - allerdings gegen einen hoffnungslos schwachen Gegner. Der frühe Rauswurf aus dem Thronsaal des europäischen Fußballs „tut immer noch weh“, sagte Reus. „Diese Mannschaft hat die Klasse und das Zeug, Champions League zu spielen.“

Weiter geht's jedoch eine Klasse tiefer: mit weit weniger Geld, viel geringerer Aufmerksamkeit, kleineren Gegnern. Trainer Marco Rose bemühte sich, Stars wie Reus oder Erling Haaland die Europa League schmackhaft zu machen. „Auch dort geht“s um den Titel, auch dort ist es lohnenswert, auch dort sind große Namen dabei„, sagte er: “Je weiter man Richtung Titel schnuppert, desto mehr wird es Spaß machen.„

Der Weg aus der Play-off-Runde, die am 13. Dezember ausgelost wird, bis zum Finale in Sevilla ist allerdings weit. „Wir müssen den Wettbewerb annehmen“, forderte Rose, Reus sprach leicht gequält von „vielen Möglichkeiten“.

Vor Weihnachten warten Bundesliga-Spiele: Das „Ersatzderby“ beim VfL Bochum, das Heimspiel gegen die nicht konkurrenzfähige SpVgg Greuther Fürth, das Duell bei Hertha BSC. Sie sind allesamt zu gewinnen, entstammen jedoch auch der Kategorie Stolperfalle, in die der BVB in den vergangenen Jahren allzu gerne tappte.

Reus nahm daher doch noch einmal Bezug auf Bayern München. „Die eine Mannschaft in Deutschland hat immer Konstanz, das muss man neidlos anerkennen“, sagte er: „Wir haben diese Konstanz nicht immer. Das wollen wir ändern.“ Seine Mannschaft sei „ein bisschen schwankend dieses Jahr“. Drei Siege sollen Abhilfe schaffen.

Damit wären wohl auch die letzten Nachwirkungen der bitteren 2:3-Pleite gegen die Bayern überstanden. Derzeit rumort es noch hier und da: Jude Bellingham bekam 40.000 Euro Strafe aufgebrummt, der BVB sah sich via Bild-Zeitung mit einem Gesprächsangebot von Schiedsrichter Felix Zwayer konfrontiert.

Hans-Joachim Watzke hatte aber überhaupt keine Lust auf einen Versöhnungskaffee mit Boulevard am Nebentisch. Ein Brief an ihn und Sportdirektor Michael Zorc, das sei als Weg schon okay, sagte er bei Amazon Prime. Wenn „eine Stunde später“ allerdings gleich alles wieder in der Zeitung stehe, „dann sehe ich keine große Chance. So geht das nicht.“

Rose hatte längst andere Sorgen. Das leidige Thema Verletzungen wird er nicht los: Innenverteidiger Manuel Akanji hat einen Eingriff im Knie vornehmen lassen. „Es war unumgänglich und der richtige Moment. Bevor er sich durchschleppt, wollen wir ihn im Januar so schnell wie möglich wiederhaben“, sagte der Trainer.