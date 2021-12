BVB: "Schiedsrichter, der vorher ein Spiel verschoben hat"

Großer Frust bei Borussia Dortmund nach der 2:3-Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München. Jude Bellingham attackierte in einem Interview Schiedsrichter Felix Zwayer.

Ein umstrittener Elfmeter, ein vermeintliches Handspiel von Mats Hummels, sorgte im Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München für die Entscheidung. Robert Lewandowski (77.) besorgte mit dem verwandelten Elfer das 3:2 für den Tabellenführer.

Der Frust bei den BVB-Profis war nach der Niederlage sehr groß. "Es ist schade, dass ein Elfmeter dieses Spiel entscheidet. Mats sieht den Ball gar nicht. So ein Scheiß-Elfmeter entscheidet dieses Spiel. Warum geht der Schiedsrichter dann bei unserer Situation nicht raus? Es passierte in der Vergangenheit leider oft bei Spielen von Bayern. Das muss sich ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt", polterte Emre Can bei "Sky".

Sein 18-jähriger Mitspieler Jude Bellingham ging im Interview mit "Viaplay" noch einen Schritt weiter und verwies auf die unrühmliche Vergangenheit von Schiedsrichter Felix Zwayer im Zusammenhang mit Robert Hoyzer.

"Das war für mich kein Elfmeter. Hummels guckt noch nicht einmal zum Ball. Der Ball trifft ihn und ich glaube, dass er das gar nicht mitgekriegt hat. Sie können sich viele andere Entscheidungen in diesem Spiel anschauen. Du gibst einem Schiedsrichter, der vorher schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du dann?", sagte Bellingham.





Manuel Gräfe, der mittlerweile aufgrund der Altersgrenze kein Bundesliga-Schiedsrichter mehr ist, hatte im Sommer 2021 in einem Interview mit der "Zeit" auch klare Stellung gegen seinen Kollegen Zwayer bezogen. Gräfe sagte: "Wer einmal Geld angenommen und Hoyzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte keinen Profifußball pfeifen."

Zwayer wurde seinerzeit im Zuge der Hoyzer-Affäre für sechs Monate aus dem Verkehr gezogen und gesperrt. Er soll als einer von Hoyzers Schiedsrichter-Assistenten 300 Euro angenommen haben, um in einem Spiel zwischen der U23 des SV Werder Bremen und dem Wuppertaler SV pro Wuppertal zu entscheiden. Die Annahme des Geldes gilt als sicher, eine Manipulation konnte Zwayer nicht nachgewiesen werden. Diese Geschichte scheint auch Dortmunds Jungprofi Jude Bellingham erzählt oder mitbekommen haben...