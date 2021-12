Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verlor gegen den FC Bayern München mit 2:3. Der Frust beim BVB war groß – vor allem auf Felix Zwayer.

Es war ein hochklassiges Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Eine Partie, die das Prädikat Top-Duell mehr als verdient hatte. Beide Mannschaften spielten voll auf Sieg, aber das bessere Ende hatte – wie so oft– der deutsche Rekordmeister auf seiner Seite. Nach intensiven 100 (!) Minuten siegte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann mit 3:2 (2:1) und hat nun vier Punkte Vorsprung vor dem BVB.

Robert Lewandowski (9.,77.) avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Kingsley Coman (44.) erzielte das zwischenzeitliche 2:1 für die Bayern. Für den BVB trafen Julian Brandt (5.), der später mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden musste, mittlerweile aber laut Coach Marco Rose auf dem Weg der Besserung ist, und Torgarant Erling Haaland (48.).

Nach dem Spiel wurde aber vor allem über zwei strittige Szenen geredet. In der 53. Minute kam Dortmunds Kapitän Marco Reus nach einem Zweikampf mit Lucas Hernandez im Strafraum zu Fall - doch der Pfiff von Schiedsrichter Felix Zwayer blieb aus. 15 Zeigerumdrehungen vor dem Ende der regulären Spielzeit gab es dann Strafstoß für die Gäste. Mats Hummels hatte den Ball nach einer Ecke mit dem Ellenbogen berührt. Der VAR meldete sich und Zwayer entschied auf Elfmeter. Lewandowski traf und erzielte den entscheidenden Treffer im deutschen Klassiker.

Der Frust war groß bei den geschlagenen Dortmundern. Reus ärgerte sich im Sky-Interview vor allem über den nicht gegebenen Elfmeter in der 53. Minute: "Oh mein Gott. Wenn ich es so sehe, dann muss er sich meine Elfmeterszene anschauen. In der Zeitlupe sieht es noch heftiger aus. Dass er sich das nicht anschaut, ist schade. Es ist doppelt bitter, dass wir so bestraft wurden."

Mittelfeldspieler Emre Can wurde noch deutlicher: "Es ist schade, dass ein Elfmeter dieses Spiel entscheidet. Mats sieht den Ball gar nicht. So ein Scheiß-Elfmeter entscheidet dieses Spiel. Warum geht der Schiedsrichter dann bei unserer Situation nicht raus? Es passierte in der Vergangenheit leider oft bei Spielen von Bayern. Das muss sich ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt."