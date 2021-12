Der VfL Bochum hat beim FC Augsburg einen wichtigen 3:2 (3:0)-Sieg geholt. Trainer Thomas Reis freute sich über den Dreier und sah im Nachgang auch mal "über das ein oder andere hinweg."

Für Thomas Reis hätte es ein ganz entspannter Nachmittag werden können. Mit 3:0 führte der VfL Bochum zur Pause beim FC Augsburg, spielte eine seiner besten Halbzeiten der laufenden Saison. Auch Reis hatte den ersten Durchgang als "sehr gut empfunden", wie er im Nachgang erklärte. Sebastian Polter (23., 45.+2) und Gerrit Holtmann (40.) hatten die Weichen früh auf Auswärtssieg gestellt.

Besonders freute sich Reis dabei für seinen Co Markus Gellhaus. Wieso? "Ich bin froh, dass die von ihm trainierten Standards belohnt wurde. Es ist schön, wenn manche Trainingsinhalte im Spiel den Erfolg bringen. Das war der Fall." Dem zwischenzeitlichen 2:0 und 3:0 war jeweils ein Eckball von Eduard Löwen vorausgegangen. "Die Führung war auch in der Höhe verdient. In der Halbzeit habe ich den Jungs auch gesagt, dass wir weiter stabil bleiben müssen."

Wir sind bei dem Gegentor nicht schnell genug in die Ordnung gekommen. Dann geht natürlich das große Zittern los. Thomas Reis

Doch mitten in die Bochumer Partystimmung kamen nach der Pause dann sich aufbäumende Augsburger. Michael Gregoritsch besorgte den Anschluss (57.), Jan Moravek hätte nur eine Minute später auf 2:3 stellen müssen. Er schoss aber über das leere Tor (58.). "Wir sind bei dem Gegentor nicht schnell genug in die Ordnung gekommen. Dann geht natürlich das große Zittern los", analysierte Reis weiter.





Seine Mannschaft war eigentlich gut aus Kabine gekommen, musste dann aber doch noch um den fast schon sicher geglaubten Dreier fürchten. Milos Pantovic verpasste frei vor FCA-Keeper Rafal Gikiewicz die Vorentscheidung (70.), sodass es nach Daniel Caligiuris Elfmetertor (88.) doch noch einmal spannend wurde. "Am Ende war es kein unverdienter, aufgrund der zweiten Halbzeit aber etwas glücklicher Sieg", konstatierte Reis.

VfL Bochum schiebt sich auf Rang zehn

Zum Schluss zählen ohnehin nur die drei Punkte gegen den Abstieg. "Die Jungs haben gefightet und ein Auswärtsspiel gewonnen. Da kann ich auch mal über das ein oder andere hinwegsehen. In der Analyse wird es aber definitiv nochmal besprochen werden." So vergab etwa Milos Pantovic nach 70 Minuten eine Großchance, mit der er das Spiel hätte entscheiden können. Der VfL Bochum schiebt sich durch den Dreier auf Rang zehn, Augsburg bleibt Sechzehnter. tica mit gp