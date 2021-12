Bochum in Augsburg: Die Erinnerungen sind noch frisch

Bochums Trainer Thomas Reis hat Respekt vor dem kommenden Gegner Augsburg. Das letzte Aufeinandertreffen ist gerade einmal etwas mehr als einen Monat her.

Die Erinnerungen an den FC Augsburg sind frisch. Am 27. Oktober haben sich beide Klubs bereits im DFB-Pokal getroffen. Der VfL setzte sich mit 5:4 im Elfmeterschießen durch, nach regulärer Spielzeit hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Doch seitdem hat sich in Augsburg viel getan. Das weiß auch Trainer Thomas Reis.

„Wir wissen, dass Augsburg eine tolle Mannschaft hat. Sie haben nach unserem Spiel die Kurve bekommen und ihre Grundordnung gefunden“, sagt der Fußballlehrer. Nur eines der vier Spiele hat Augsburg seitdem verloren (0:1 beim VfL Wolfsburg, danach nicht nur Stuttgart, sondern auch den FC Bayern besiegen können). Reis: „Sie sind drei Punkte hinter uns, das sollte Warnung genug sein.“

Sollten wir ohne Punkte nachhause fahren, sind wir trotzdem punktgleich. Auch das sollte Selbstbewusstsein geben, um dort euphorisch und mit voller Lust aufzutreten Thomas Reis

In Augsburg will Reis mit seiner Mannschaft wieder versuchen, aktiv zu sein und häufiger zum Abschluss kommen. „Im Vorfeld zu sagen, dass es ein Kampfspiel wird, ist schwer zu beurteilen. Wir wollen unseren Aufwärtstrend in der Art und Weise fortsetzen, aber die Punkte-Ausbeute verbessern“, sagt Reis. Bisher hat der VfL schließlich nur in Fürth gewonnen und in sieben Auswärtsspielen drei Tore geschossen, allerdings hat der VfL sich beim 0:1 in Leverkusen teuer verkauft. „Wir befinden uns in der Entwicklung und die Entwicklung ist positiv“, sagt Reis.

Die Augsburger sind nach dem Last-Minute-Unentschieden bei der Hertha zwar auf einen Abstiegsrang gerutscht, liegen aber nur drei Punkte hinter dem VfL. Ein Sieg für die Reis-Elf würde bedeuten, dass man den direkten Konkurrenten deutlich auf Distanz hält. Reis: „Je mehr Punkte wir sammeln, desto schneller kannst du diesen Namen ,Abstiegskandidat’ loswerden. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird. Sollten wir aber ohne Punkte nachhause fahren, sind wir trotzdem punktgleich. Auch das sollte Selbstbewusstsein geben, um dort euphorisch und mit voller Lust aufzutreten.“