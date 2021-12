Riemann fehlt im Training: So ist die Personalsituation beim VfL Bochum

Vor dem Auswärtsspiel des VfL Bochum beim FC Augsburg hat Trainer Thomas Reis einige schwere Personalentscheidungen zu treffen. Ein Einsatz von Manuel Riemann ist fraglich.

Es war wahrlich kein angenehmer Mittwochvormittag, an dem Thomas Reis seine Mannschaft auf den Trainingsplatz bat. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, Nieselregen – und dennoch hängten sich die Spieler des VfL Bochum voll rein. „Sie haben sich ein paarmal auf die Socken gehauen. Solange es keine Verletzungen gibt mag man das als Trainer, weil es einem zeigt, dass jeder in die Mannschaft hinein will“, konstatierte Reis.

Tesche und Blum sind wieder Kader-Kandidaten

In der Tat wird er auch im Vorfeld des wichtigen Auswärtsspieles beim FC Augsburg am Samstag (4. Dezember, 15:30 Uhr) wieder einige schwierige Personalentscheidungen treffen müssen. Robert Tesche sei etwa wieder ein Kader-Kandidat, Maxim Leitsch ist das nach seinem Comeback gegen Freiburg sowieso. Er dürfte aber erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen, da sich das Duo Erhan Masovic/Vasileios Lampropoulos aktuell einmal mehr bewährt. In der Zeit nach der 0:7-Klatsche beim FC Bayern München stellt der VfL die beste Abwehr der Liga.

Auch Gerrit Holtmann ist nach seiner Verletzung wieder da und meldete sich am Wochenende gleich mit einem Assist zurück. Für Danny Blum dürfte die Partie beim FCA allerdings noch zu früh kommen. Das ließ Reis durchblicken. „Ich kenne seine Qualitäten und finde, dass bei ihm noch ein bisschen was fehlt.“ Dennoch bestehe die Möglichkeit „Tesche und Blum mitzunehmen“. Es bleibt also spannend.

Riemann-Entscheidung steht noch aus

Auf dem Trainingsplatz fehlte an diesem Mittwoch Stammtorhüter Manuel Riemann. Bereits im Vorfeld des Freiburg-Spiels hatte er sich mit Querelen herumgeplagt, dann aber doch gespielt. Nun ist er erneut angeschlagen. Auch hier läuft alles auf eine Last-Minute-Entscheidung hinaus. Im Zweifel stünde Ersatzmann Michael Esser bereit.

Am Ende geht es Reis darum, den bestmöglichen Kader mit ins bayrische Schwabenland zu nehmen. Die Partie gegen den Tabellen-Sechzehnten ist für den VfL eminent wichtig. Drei Punkte trennen beide Teams aktuell. „Wir kennen die Situation. Wenn wir verlieren, sind sie vor uns, wenn wir gewinnen, ist die Lage noch besser“, sagte der Trainer mit Blick auf das Schlüsselspiel.

Die Augsburger präsentierten sich zuletzt verbessert, kassierten in den vergangenen vier Ligaspielen nur eine Niederlage. Darüber hinaus schlugen sie in dieser Zeit den Ligaprimus FC Bayern München mit 2:1. Es wird also einmal mehr volle Konzentration gefordert sein, wenn für den VfL Bochum auch beim FCA etwas Zählbares herausspringen soll.