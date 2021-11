VfL Bochum: Bei aller Leidenschaft - jetzt muss Effizienz her

Nach Leverkusen wartet das nächste Spiel gegen ein Topteam der Liga. Am Samstag kommt der SC Freiburg um 15:30 Uhr ins Ruhrstadion.

Die Niederlage bei Bayer Leverkusen hat Spieler und Verantwortliche des VfL Bochum etwas länger beschäftigt. Nicht nur, weil der VAR und das Schiedsrichter-Team wichtige Entscheidungen gegen die Bochumer traf.

Auch die Stimmung der eigenen Fans, die vielen vergebenen Möglichkeiten im wohl besten Bochumer Auswärtsspiel der Saison mussten erstmal verdaut werden. Doch nun geht der Blick nach vorne, wie auch Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj bestätigt "Wir müssen nach vorne schauen und bereiten uns gut auf Freiburg vor. Und Freiburg weiß, wie es in Bochum ist." Eine kleine Kampfansage nach den letzten starken Heimspielen, die jedem Bochumer Mut gemacht haben.

Das war ein Heimspiel in Leverkusen, man hat nur die Bochumer gehört, außer natürlich bei dem Tor. Wahnsinn, was die Fans abliefern Elvis Rexhbecaj

Rexhbecaj betont: "Wir müssen das auf den Platz bringen, was uns zuletzt stark gemacht hat. Freiburg dürfen wir nicht ins Spiel kommen lassen."

Und wenn der VfL seine Tugenden in die Waagschale wirft, kann sich die Mannschaft sicher sein, auch wieder alle Fans hinter sich zu haben. Rexhbecaj schwärmt immer noch, wenn er an den Support aus Leverkusen denkt: "Das war ein Heimspiel in Leverkusen, man hat nur die Bochumer gehört, außer natürlich bei dem Tor. Wahnsinn, was die Fans abliefern. Wir versuchen weiter für sie zu kämpfen und Punkte einzufahren."

Doch dazu muss der VfL bei aller Leidenschaft effektiver im Abschluss werden, das sieht auch Bochums Angreifer Sebastian Polter so, denn wer nicht trifft, der kann sich für eine gute Leistung "nichts kaufen." Daher: "Wer sich in Leverkusen 20 Möglichkeiten rausspielt, der muss mindestens ein oder zwei Tore erzielen. Daran arbeiten wir akribisch. Aber ich sehe das positive, wir haben die Chancen, jetzt müssen wir die besser nutzen."

Dann hat es auch der SC Freiburg schwer, etwas aus dem Ruhrstadion mitzunehmen. Polter in Richtung der Breisgauer: "Egal wer zu uns kommt, der muss eine Menge aufwenden, um hier zu punkten. Wir haben immer mit viel Leidenschaft und Emotionen gespielt." gp / cb