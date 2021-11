1:1 in Mainz und Modeste verloren: Nächster Dämpfer für Köln

Einen Punkt gerettet, aber die Lebensversicherung verloren: Beim 1. FC Köln ist die Anfangseuphorie in der Fußball-Bundesliga allmählich verflogen.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart kam beim FSV Mainz 05 nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, wartet seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg - und muss zudem den Ausfall von Torjäger Anthony Modeste verdauen.

Salih Özcan (47.) traf für den FC, der einen guten Eindruck hinterließ, insgesamt aber deutlich zu viele Chancen vergab. Die Mainzer dagegen blieben zwar im fünften Pflichtspiel nacheinander ungeschlagen, verpassten aber trotz eines Treffers des erneut auffälligen U21-Europameisters Jonathan Burkardt (41.) den Sprung auf einen Europacup-Platz.

Aufgrund der offensiven Spielweise beider Mannschaften war FSV-Coach Bo Svensson mit hohen Erwartungen in die Partie gegangen. „Es wird einiges geboten für die Zuschauer, das kann ich fast schon versprechen“, hatte der Däne angekündigt.

Sein Versprechen wurde bereits früh eingelöst. Vor 25.500 Fans entwickelte sich von Beginn an das erwartet intensive Spiel ohne Verschnaufpausen. Beide Teams attackierten, suchten blitzschnell den Weg nach vorne und kamen schon zu Beginn immer wieder zu gefährlichen Situationen. Je länger der erste Durchgang dauerte, desto stärker wurde der FC: Ondrej Duda (20.), FSV-Leihgabe Luca Kilian (30.) und der unauffällige Modeste (35.) scheiterten aber.

Baumgart, bei einstelligen Temperaturen diesmal mit einer ärmellosen Weste über dem Poloshirt, konnte durchaus zufrieden sein, die Kölner ließen aber zu viel liegen - und wurden dafür eiskalt von den Mainzern bestraft. Der seit Wochen starke Burkardt nutzte seine Schnelligkeit und schob den Ball abgefälscht von Kilian ins Tor.

Zu allem Überfluss für die Kölner humpelte Modeste nur kurz darauf nach einem Zweikampf mit Stefan Bell verletzt in die Kabine. Baumgart und Co. forderten für das Foulspiel an ihrem Angreifer die Rote Karte wegen einer Notbremse, Schiedsrichter Deniz Aytekin beließ es aber bei Gelb für den Mainzer Abwehrchef.

Baumgart fand in der Halbzeit jedoch offenbar die richtigen Worte. Die Kölner knüpften da an, wo sie nach dem Rückstand aufgehört hatten - mit Erfolg. Özcan sorgte für die schnelle Antwort und köpfte nach einem Freistoß von Mark Uth ein. Der Ausgleich verlieh den Kölner weiteren Schwung. Mainz fand dagegen kaum noch den Weg vor das Tor.

In der Schlussphase blieb die Partie intensiv mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld - und Emotionen an der Seitenlinie. Nach einem Duell im Mainzer Strafraum geriet Svensson mit dem Kölner Co-Trainer Kevin McKenna aneinander, auch Baumgart war in das Wortgefecht involviert.