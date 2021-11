Fußball-Bundesligist VfL Bochum verlor mit 0:1 (0:1) bei Bayer 04 Leverkusen. Die Unterstützung der mitgereisten Fans war trotzdem grandios.

Der VfL Bochum kassierte beim Champions League-Aspiranten Bayer 04 Leverkusen eine 0:1-Niederlage.

Leverkusens Amine Adli erzielte bereits in der vierten Minute das Tor des Tages für die Werkself. Bochum zeigte eine mutige Leistung und investierte viel, allerdings blieben die Bemühungen ohne Ertrag. Die Folge: Es setzte die sechste Auswärtsniederlage im siebten Spiel. Weil der VfL aber im heimischen Ruhrstadion kontinuierlich punktet, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz – auf dem der VfB Stuttgart steht – noch drei Punkte.

Die Unterstützung ist immer wieder schön. Es war gefühlt wie ein Heimspiel. Wir können auf jeden Fall auf unsere Fans bauen und das pusht uns nach vorne. Christopher Antwi-Adjei lobte die Fans.

Trotz der Niederlage wurde der Bundesliga-Aufsteiger nach dem Abpfiff von den über 3000 mitgereisten Gäste-Fans gefeiert. Flügelflitzer Christopher Antwi-Adjei zeigte sich im Sky-Interview begeistert: "Die Unterstützung ist immer wieder schön. Es war gefühlt wie ein Heimspiel. Wir können auf jeden Fall auf unsere Fans bauen und das pusht uns nach vorne."

Ich finde, dass man diesen Elfmeter geben kann. Das war kein harter Kontakt, aber ausreichend, um auf Strafstoß zu entscheiden. Frust beim VfL.

Der 27-jährige Antwi-Adjei war auch Protagonist einer umstrittenen Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager und Videoassistent Günter Perl. In der 43. Minute eroberte der gebürtige Hagener den Ball und wurde von Bayer-Verteidiger Jonathan Tah am Fuß getroffen.

Eine elfmeterwürdige Szene, aber es wurde weitergespielt. "Es war keine Absicht von Jonathan Tah, aber er trifft mich hinten an der Hacke. Ich finde, dass man diesen Elfmeter geben kann. Das war kein harter Kontakt, aber ausreichend, um auf Strafstoß zu entscheiden", erklärte Antwi-Adjei.

Auch Tah sah es ähnlich und zeigte sich nach dem Schlusspfiff fair: "Den kann man schon geben. Ich treffe ihn am Fuß. Da hätten wir uns nicht über einen Elfmeter beschweren können."

Am nächsten Samstag (15.30 Uhr) reist mit dem SC Freiburg der Tabellendritte der Bundesliga in den Ruhrpott, um sich mit der Elf von Trainer Thomas Reis zu duellieren. Der VfL möchte auch im vierten Heimspiel in Serie ungeschlagen und ohne Gegentor bleiben.