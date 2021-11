VfL Bochum: Teuer verkauft, aber wieder frühes Gegentor

Der VfL Bochum unterliegt im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel schon nach vier Minuten.

Der VfL Bochum hat sich beim Auswärtsspiel in Leverkusen teuer verkauft, aber dennoch keine Punkte einfahren können. Ohne die Verletzten Simon Decarli (Schulter), Maxim Leitsch, Luis Hartwig (beide noch Trainingsrückstand), Danny Blum (Oberschenkel), Gerrit Holtmann (Leisten-OP), Robert Tesche (muskuläre Probleme) und Simon Zoller (Kreuzbandriss) unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Reis vor 22.500 Zuschauern in der Leverkusener BayArena mit 0:1 (0:1).

Wieder einmal lief es für den VfL Bochum in der Anfangsphase denkbar schlecht. Nach vier Minuten flankte Isaac Frimpong den Ball von der rechten Seite in die Mitte, dort stand Amine Adli völlig frei und köpfte aufs Tor. Bochums Schlussmann Manuel Riemann war zwar noch dran, die Torlinientechnik zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager jedoch an, dass der Ball drin war. Somit lag der VfL wieder einmal auswärts frühzeitig zurück.





Dabei hatte zwei Minuten zuvor Elvis Rexbecaj nach einem Schuss aus der zweiten Reihe den Pfosten getroffen. Leverkusens Torwart Lukas Hradecky hätte keine Chance zur Abwehr mehr gehabt.

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tabsoba, Sinkgraven (76. Hincapie) - Andrich, Demirbay (66. Palacios), Diaby, Amiri (76. Paulinho) - Adli, Wirtz (90. Kossounou) Hradecky - Frimpong, Tah, Tabsoba, Sinkgraven (76. Hincapie) - Andrich, Demirbay (66. Palacios), Diaby, Amiri (76. Paulinho) - Adli, Wirtz (90. Kossounou) Bochum: Riemann - Stafylidis, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla, Löwen (82. Novothny) - Rexhbecaj (70. Pantovic), Asano, Antwi-Adjei (70. Bockhorn) - Polter (82. Ganvoula). Tore: 1:0 Adli (4.). Gelbe Karten: Frimpong, Diaby, Adli - Masovic, Danilo Soares Zuschauer: 22.500.

In der Folge zeigten sich die Bochumer immer wieder bemüht, Möglichkeiten zu Toren hatte aber eher der Gastgeber. Florian Wirtz (16., 39.) und Daley Sinkgraven (42.) ließen jedoch die Chancen auf eine mögliche Vorentscheidung liegen. Die beste Möglichkeit der Bochumer hatte Asano, doch sein Schuss aus acht Metern wurde im letzten Moment von Tah geblockt (26.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Bochum mehr vom Spiel, ohne dabei gegen sehr passive Leverkusener große Gefahr auszustrahlen. Ein insgesamt enttäuschendes Bayer konterte gegen weit aufgerückte Gäste im eigenen Stadion. Die Riesenchance zur Vorentscheidung vergab Wirtz nach einem langen Sololauf (56.). Hradecky wurde auf der Gegenseite von Christopher Antwi-Adjei (58.) und Asano (62./67.) geprüft.

Am kommenden Samstag geht es für den VfL Bochum zuhause gegen den SC Freiburg. Dann könnte auch Holtmann, Tesche und Blum wieder dabei sein.