Bochums Pantovic: „Wir brauchen die Fans“

Bochums Offensivspieler Milos Pantovic geht mit Selbstvertrauen ins Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen und hofft auf die zahlreiche Unterstützung der Fans.

Das Tor von Milos Pantovic beim 2:0-Sieg über Hoffenheim war das weiteste Tor in der bisherigen Saison. Auch dadurch steht der VfL Bochum aktuell in sicheren Gefilden und hat 13 Punkte auf dem Konto. Die freien Tage jetzt vor dem Leverkusen-Spiel hat auch der ehemalige Jugendspieler des FC Bayern München genossen: „Die haben sehr gut getan, die letzten Wochen waren doch sehr anstrengend. Sowohl für den Körper als auch für den Kopf“, sagt er. „Wir haben die Zeit im Training genutzt, um uns bestmöglich vorzubereiten. Ich glaube, dass wir in den letzten Wochen ganz ordentlich performt haben und Selbstvertrauen tanken konnten.“

Mit Leverkusen, das weiß auch Pantovic, geht es nun zu einem der stärksten Bundesliga-Teams, auch wenn die Rheinländer seit vier Liga-Spielen nicht mehr gewonnen haben: „Wir wissen, wie schwer die Aufgabe wird. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es möglich ist, da etwas mitzunehmen.“ Die danach anstehenden Aufgaben gegen Freiburg und in Augsburg sind für ihn noch kein Thema: „Darauf schauen wir erst nach Leverkusen.“

Die Fans sind für die Aufgabe beim Europa-League-Teilnehmer bereits in Vorleistung gegangen. Das Kontingent von 1856 Karten war schnell vergriffen, 570 weitere Karten wurden bereits geordert. „Die Fans sind ein enormer Rückhalt für uns“, sagt Pantovic. „Wir wissen, was die Fans für uns bedeuten. Wir brauchen sie einfach und versuchen, in jedem Spiel für sie da zu sein. Ich hoffe, dass so viele Bochumer wie möglich nach Leverkusen kommen und wir auch nach dem Spiel gemeinsam was zu feiern haben.“