Leverkusen vs. Bochum: Diese Spieler wechselten zwischen beiden Klubs

Am Samstag, 20. November (15:30 Uhr), gastiert der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen. Beide Klubs verbindet eine langjährige Transferhistorie.

Das Bayer-Kreuz und die Castroper Straße sind für viele ehemalige Fußball-Profis zwei äußerst bekannte Adressen. Insgesamt 16 Akteure (nur Profi-Mannschaft) wechselten in der Vergangenheit zwischen beiden Klubs sowohl hin als auch her. Einer, der aktuell noch die Schuhe schnürt, ist Christoph Kramer. Der Weltmeister von 2014 trägt derzeit das Trikot von Bundesligist Borussia Mönchengladbach, lief zuvor aber auch in den Bochumer sowie den Leverkusener Farben auf. Der 30-Jährige spielte zwischen 2011 und 2013 auf Leihbasis für den VfL und absolvierte insgesamt 67 Pflichtspiele für die Blau-Weißen, für Bayer 04 kam er in 44 Pflichtpartien zum Einsatz.

Die Transferhistorie zwischen Leverkusen und Bochum geht jedoch weit über den Fall Kramer hinaus. Paul Freier, Theofanis Gekas und Yildiray Bastürk sind nur wenige von vielen Namen. RevierSport gibt eine Übersicht. Diese Spieler wechselten zwischen Bayer 04 und dem VfL:

Spieler; Spiele für Bochum (Tore/Vorlagen); Spiele für Leverkusen (Tore/Vorlagen)

Christoph Kramer; 67 (4/3); 44 (0/3)

Tomasz Zdebel; 175 (8/10); 13 (0/0)

Paul Freier; 289 (28/44); 148 (18/30)

Theofanis Gekas; 35 (22/4); 66 (17/5)

Christoph Preuß; 34 (2/2); 14 (1/0)

Yildiray Bastürk; 115 (20/9); 114 (9/22)

Zoran Mamic; 78 (5/1); 22 (0/0)

Markus von Ahlen; 31 (3/0); 29 (1/0)

Uwe Stöver; 66 (2/1); 10 (1/0)

Josef Nehl; 161 (26/10); 70 (5/5)

Martin Kree; 182 (30/0); 188 (27/9)

Minas Hantzidis; 4 (2/0); 28 (1/0)

Frank Saborowski; 5 (0/0); 44 (0/0)

Christian Schreier; 107 (39/1); 244 (83/7)

Dieter Bast; 218 (31/2); 79 (2/0)

Wolfgang Patzke; 67 (22/0); 70 (7/0)

Ulrich Bittorf; 42 (4/0); 37 (3/0)