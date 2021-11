VfL Bochum: Duo außer Gefecht - zwei andere Spieler feiern Comeback

Fußball-Bundesligist VfL Bochum nutzt die Länderspielpause, um am Mittwoch (14 Uhr) ein Testspiel gegen Viktoria Köln zu absolvieren. Wir haben mit dem VfL-Coach gesprochen.

VfL Bochum gegen Viktoria Köln: So heißt das Duell am Mittwoch (14 Uhr). Der Bundesligist und Drittligisten nutzen die Spielpause, um noch einmal zu testen und ihrer zweiten Reihe Spielpraxis zu gewähren.

RevierSport hat vor dem Test mit VfL-Trainer Thomas Reis gesprochen.

Thomas Reis über...

... das Ziel des Testspiels: "Wir wollen gewisse Dinge umsetzen und Spielern die nötige Spielpraxis geben, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind. Auch gilt es Spieler, wie Herbert Bockhorn, wieder an die Mannschaft heranzuführen. Ich möchte ein gutes Engagement sehen und das positive Gefühl für die nächsten Tage mitnehmen."

...die Personallage vor dem Viktoria-Test: "Der Kader ist mehr als überschaubar. Christian Gamboa konnte aufgrund von Hüft-Problemen die Länderspielreise nicht antreten. Er wird aber auch im Testspiel nicht dabei sein. Silvere Ganvoula hatte auch Kontakt mit dem kongolesischen Verband und nach Rücksprache entschieden, dass er auch in Bochum bleibt. Zuletzt waren auch mit Gerrit Holtmann und Danny Blum zwei Spieler angeschlagen, die erst einmal ausfallen. Nichtsdestotrotz haben wir noch genügend Spieler zur Verfügung, dass wir im Testspiel gegen Viktoria Köln eine sehr gute Mannschaft aufstellen können."

... den Gesundheitszustand von Danny Blum und Gerrit Holtmann: "Danny hat eine Muskelverletzung. Ich hoffe, dass sich die Ausfallzeit in Grenzen hält. Er ist nicht im Training. Für ihn wird es auch für das Leverkusen-Spiel nach der Länderspielpause sehr, sehr eng. Bei Gerrit ist es so, dass er sich erst am Montag einem operativen Eingriff unterzogen hat. Das war aber lange geplant. Durch die Länderspielpause gewinnen wir ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich wird er nur das Leverkusen-Spiel verpassen. Aber da müssen wir den Heilungsverlauf abwarten."

... die Comebacks von Maxim Leitsch und Luis Hartwig: "Maxim und Luis sind wieder zurück im Training. Aber das Viktoria-Köln-Spiel kommt für beide zu früh. Sie müssen sich Stück für Stück voran arbeiten. Jede Einheit wird die Jungs näher an die Mannschaft bringen."

wozi mit gp