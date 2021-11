BVB: Reus kritisiert das System - Rose wehrt sich

Borussia Dortmund unterlag bei RB Leipzig im Samstagabend-Spiel der Fußball-Bundesliga mit 1:2. Nach der Partie wurde über das Dortmunder Spielsystem diksutiert.

Klar: Auf Seiten der Leipziger waren die Verantwortlichen nach dem hoch verdienten 2:1-Erfolg über Borussia Dortmund zufrieden.

"Es war wichtig für uns, einen großen Sieg und mehr Belohnung für unsere Arbeit zu holen. Wir müssen für alles kämpfen. Eine Mannschaft braucht viele individuell gute Leistungen, um eine gute Gruppenleistung abzurufen. Wir haben das gefunden. Wir haben es uns wieder selber schwer gemacht. Wir haben viele Chancen und können vier oder fünf Tore machen", erklärte RB-Coach Jesse Marsch gegenüber "Sky".

Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Die haben teilweise Bälle einfach so ins Aus gespielt. Yussuf Poulsen

"Wir waren gefühlt aggressiver und besser in den Zweikämpfen. Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht haben. Die haben teilweise Bälle einfach so ins Aus gespielt. Wir müssen die Mannschaft loben, bei uns haben alle mitgemacht", ergänzte Stürmer Yussuf Poulsen, der das 2:1-Siegtor erzielte.





Anders natürlich die Gemütslage beim BVB. Trainer Marco Rose versuchte die Niederlage noch sachlich zu analysieren. "Wir wollten unbedingt gewinnen und haben verloren. Deswegen sind wir natürlich enttäuscht. In der ersten Halbzeit hat eine ganze Menge gefehlt. Struktur, Genauigkeit, Sauberkeit und Zug nach vorne. In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel. Eine wilde Situation haben wir nicht gut verteidigt und deswegen auch nicht unverdient verloren."

Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen. Marco Reus

Derweil reagierte Kapitän Marco Reus emotionaler als sein Trainer, und kritisierte das Spielsystem. "Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", fand der Nationalspieler deutlich Worte. Er ergänzte: "Es war eine verdiente Niederlage und es ist bitter, dass sie so zustande gekommen ist. Wir haben weniger Zweikämpfe gewonnen, und wir haben weniger Torchancen erzwungen. Für mich ist ernüchternd, dass wir zu wenig investiert haben für so ein Spiel."

Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich. Marco Rose

Trainer Rose wehrte sich gegen die System-Kritik seines Kapitäns und konterte: "Es gibt ja immer unterschiedliche Gründe wonach man aufstellt. Wir haben heute danach aufgestellt, wie wir unsere Jungs am besten in ihre Positionen bringen. Die Grundordnung ist immer das eine, die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt. Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich."

Doch klar dürfte sein, dass in der kommenden Länderspiel-Pause bei Borussia Dortmund wohl weiter diskutiert wird.