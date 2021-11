Nach 5:2 gegen Lissabon: Bayern im Champions-League-Achtelfinale

Wieder mit Trainer Julian Nagelsmann an der Seitenlinie hat sich der FC Bayern München vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert.

Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga überzeugte am Dienstagabend gegen Benfica Lissabon mit 5:2 (2:1) und machte mit der makellosen Bilanz von vier Siegen (17:2 Tore) in vier Gruppenspielen den Einzug in die erste K.o.-Runde perfekt.

Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski in seinem 100. Königsklassen-Spiel (26./62./84.) Minute), Serge Gnabry (32.) und Leroy Sané (49.) trafen in der Allianz Arena für den deutschen Rekordmeister. Morato (38.) und Darwin Nunez (74.) waren für die Portugiesen erfolgreich. Jubilar Lewandowski scheiterte kurz vor der Pause mit einem Handelfmeter (45.+1).