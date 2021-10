Gladbach: Nach Bayern-Gala muss Dreier gegen Bochum folgen

Trotz der Bayern-Gala im DFB-Pokal. Gegen den VfL Bochum steht Gladbach am Sonntag (17:30 Uhr) unter Druck, denn in der Bundesliga läuft es nicht für die Borussia.

In der Saison 2010/2011 trafen der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach in der Relegation um Auf- und Abstieg aufeinander. Am Ende stand in Gladbach ein 1:0 für die Borussia, im Rückspiel in Bochum egalisierte Marco Reus das 1:0 für den VfL zum 1:1-Endstand.

Bochum stieg nicht auf, Gladbach blieb in Liga eins. Und seit diesem Tag geht es für die Borussia fast nur noch nach oben. Rund um den Borussia-Park wurden etliche gute Entscheidungen getroffen, auch von Max Eberl, Manager der Gladbacher.

Der betont vor dem Duell am Sonntag: "Das Relegationsspiel war damals der Startschuss zu einer sehr erfolgreichen Dekade. Daher war es rückwirkend natürlich ein sehr wichtiges Spiel in der Historie von Borussia Mönchengladbach. Zehn Jahre nach dem Relegationsspiel ist es schön, wieder auf den VfL Bochum zu treffen. Nach dem Fußballfest gegen die Bayern müssen wir uns jetzt wieder auf den Liga-Alltag konzentrieren und unsere Leistung auch gegen die vermeintlich kleinen Gegner abrufen."

Schließlich läuft es - trotz des bärenstarken 5:0 unter der Woche im DFB-Pokal gegen den Rekordmeister Bayern München - in der Bundesliga noch nicht rund. Nach neun Spielen steht Gladbach nur auf Rang elf, zu wenig für die eigenen Ansprüche, daher erklärt Trainer Adi Hütter vor dem Anpfiff: "Wir müssen in der Liga nach vorne kommen. Daher sind wir mehr oder weniger in der Pflicht, ein Heimspiel gegen den VfL Bochum für uns zu entscheiden."

Obwohl der Coach Respekt vor der Entwicklung der Bochumer hat: "Der VfL Bochum ist auf einem guten Weg. Sie spielen dynamischen und athletischen Fußball und sich sicher nicht nur hinten reinstellen. Es ist ein unangenehmer Gegner, aber wir sollten genug Selbstvertrauen haben, um das Spiel erfolgreich zu absolvieren."

Bei einer Niederlage würde Gladbach den VfL an sich vorbeiziehen lassen müssen. Ein Szenario, das die "Fohlen" zwingend vermeiden wollen. Hütter: "Wir sind uns alle im Klaren, dass wir in der Liga noch punkten müssen. Wir wollen den Schwung und den Elan aus dem Pokalspiel mitnehmen, wissen aber auch, dass es eine ganz andere Partie gegen einen völlig anderen Gegner wird."

Verzichten muss Gladbach nach der Pokal-Gala gegen die Bayern auf Jordan Beyer, der sich verletzt hat und einige Wochen aussetzen muss.