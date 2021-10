BVB: Ohne zehn Mann gegen den 1. FC Köln

Am Samstag trifft Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Köln (15.30 Uhr). Dabei fällt fast eine ganze Mannschaft aus.

Aus dem Vollen schöpfen kann BVB-Trainer Marco Rose vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln nun wirklich nicht. Immerhin: Donyell Malen und Youssoufa Moukoko kehren in den Kader von Borussia Dortmund zurück. Dafür muss Emre Can passen.

Rose betont vor dem Duell gegen den FC: "Mahmoud Dahoud ist keine Option, Youssoufa Moukoko kommt aber zurück. Donyell Malen hat gut trainiert, das müssen wir aber abwarten. Ausfallen wird Emre Can mit einer Muskelverletzung."

So könnte der BVB gegen den 1. FC Köln spielen: BVB: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Wolf - Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, Hazard - Malen

Damit fallen den Dortmundern mit Soumaïla Coulibaly, Mahmoud Dahoud, Raphaël Guerreiro, Erling Haaland, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Marcel Schmelzer, Nico Schulz, Dan-Axel Zagadou und Emre Can satte zehn Spieler aus.

Wir bereiten uns auf einen guten Gegner vor, der aggressiv verteidigt und sehr mutig spielt. Wir wissen, was auf uns zukommt Marco Rose

Daher wird auch der zuletzt nach Köln verliehene Marius Wolf wieder eine Chance bekommen. Rose erklärt: "Er hat die Chance wahrgenommen, das Trainerteam vertraut ihm. Er ist mutig, dynamisch und dazu ein guter Typ. Er zahlt das Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Aber wir sind Borussia Dortmund, da sind wir also auch weiterhin gefordert."

Am besten schon gegen Köln. Ein Gegner, der unter der Woche im DFB-Pokal mit 2:0 beim VfB Stuttgart gewann und mit Selbstvertrauen anreist. Der BVB-Coach mit Blick auf den Gegner. "Wir bereiten uns auf einen guten Gegner vor, der aggressiv verteidigt und sehr mutig spielt. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir haben die Spiele zu Hause gewonnen und wollen da vor unseren eigenen Fans weitermachen."