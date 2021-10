BVB-Schreck fehlt: 1. FC Köln will Dortmund erneut ärgern

Am Samstag trifft Borussia Dortmund auf den 1. FC Köln (15.30 Uhr). Die Kölner kommen mit sehr viel Selbstvertrauen.

3500 Fans werden den 1. FC Köln am Samstag zum Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund begleiten. Mit im Gepäck: Viel Selbstvertrauen - das trifft auch auf die Mannschaft der Kölner zu.

Die ist zwar in der Liga noch ohne Auswärtssieg, dafür gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart am Mittwoch in der 2. Runde im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart.

In Stuttgart rotierte der FC-Trainer ordentlich durch, auch gegen den BVB sind wieder einige Wechsel wahrscheinlich. Klar ist, dass Torwart Timo Horn wieder für Marvin Schwäbe aufläuft. Ansonsten wollte sich Baumgart nicht in die Karten schauen lassen. Er betonte zum Personal vor dem Spiel: "Rafael Czichos und Florian Kainz steigen am Freitag wieder ins Mannschaftstraining ein. Da schauen wir mal. Ellyes Skhiri fehlt, Jannes Horn wird nächste Woche endgültig mit voller Belastung ins Training einsteigen. Er ist gut dabei und arbeitet gut."

Mit Skhiri fehlt den Kölnern nicht nur der laufstärkste Spieler, sondern auch der Akteur, der dem BVB letztes Jahr eine der wenigen Heimpleiten gegen Köln bescherte. Beim 2:1 traf der Mittelfeldmann doppelt. Es war fast schon ein historischer Dreier der Kölner in Dortmund. Denn zuvor gab es 20 Versuche beim BVB zu gewinnen, alle vergebens.

Am Samstag ist die Ausgangslage auch nicht so eindeutig, wie oft zuvor in den letzten Jahren. Dennoch ist der BVB der Favorit, auch wenn einige Spieler ausfallen.

Baumgart mit Blick auf den Gegner: "Dortmund hat zwar ein paar personelle Probleme, ist aber trotzdem eine der besten Mannschaften in Deutschland. Ob Haaland spielt oder nicht, hat Dortmund trotzdem spielerisch und individuell einen sehr guten Kader. Auch ein Marco Reus oder Malen haben große Qualität. Es geht für uns trotzdem darum, das Spiel zu gewinnen und eine gute Leistung zu zeigen. Da bin ich guter Dinge."