Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat viele talentierte Spieler in den eigenen Reihen. Jude Bellingham ist einer davon: Der 18-Jährige wird heiß umworben.

Jude Bellingham ist einer der besten Spieler bei Borussia Dortmund im bisherigen Saisonverlauf. Der 18-Jährige stand in jeder Pflichtspielpartie in der Startelf und war in der Bundesliga bereits an fünf Treffern direkt beteiligt. Auch in den ersten drei Champions League-Spielen steuerte der Youngster ein Tor und zwei Vorlagen bei. Kein Wunder, dass diese Leistungen Begehrlichkeiten wecken.

Laut Informationen der "Bild" hat der englische Top-Klub FC Liverpool bereits die Fühler nach Bellingham, der mittlerweile laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 70 Millionen Euro hat, ausgestreckt. Der Senkrechtstarter der Bundesliga konnte mit seinem Traumtor am Samstag zum 3:0 beim Sieg in Bielefeld (3:1) erneut Eigenwerbung betreiben. Allerdings ist das Preisschild hoch: Liverpool müsste wohl eine Ablöse von über 120 Millionen Euro anbieten, damit die Dortmunder Chef-Etage schwach wird. Außerdem besitzt das BVB-Juwel noch einen gültigen Vertrag bis 2025.

Wechselt der kleine Bruder zum BVB?

Der Bundesliga-Zweite unternimmt derweil alles, um den englischen Nationalspieler auch tatsächlich so lange zu halten. Der beste Beweis: Die "Bild" berichtet, dass Dortmund intensiv an seinem jüngeren Bruder Jobe baggert. Der 16-Jährige spielt aktuell für die U18 von Birmingham City und erzielte dort in fünf Liga-Spielen drei Treffer. Außerdem ist Jobe U17-Nationalspieler von England. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, der im zentralen Mittelfeld spielt, ist der 16-Jährige Rechtsaußen. Ein Wechsel von Bellingham Junior wäre ein schlagkräftiges Argument, um das umworbene Mittelfeld-Juwel langfristig zu halten.

Jude Bellingham wechselte im Sommer 2020 für eine Ablöse von 23 Millionen Euro von Birmingham zum BVB und absolvierte bislang 60 Pflichtspiele (sieben Tore, elf Vorlagen). Er entwickelte sich zu einem absoluten Leistungsträger beim achtfachen Deutschen Meister. Gut möglich, dass Jobe auch in diese Fußstapfen treten möchte.