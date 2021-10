BVB: Haaland und Schulz fallen wochenlang aus

Am Samstag (15:30 Uhr) spielt Borussia Dortmund bei Arminia Bielefeld. Mit im Gepäck: Große Personalprobleme.

Nach der Pleite in der Champions League bei Ajax Amsterdam will Borussia Dortmund bei Arminia Bielefeld eine Reaktion zeigen. Doch die 90 Minuten am Samstag werden alles andere als ein Selbstläufer.

Vor allem wegen der Hiobsbotschaft, die Trainer Marco Rose am Freitag verkündete. Starangreifer Erling Haaland fällt erneut aus. Rose erklärte: "Er wird nicht spielen und mit einer Hüftbeugerverletzung sogar ein paar Wochen fehlen.“

Zwei weitere Ausfälle gab Rose zudem bekannt: "Thomas Meunier wird nicht spielen können, Nico Schulz hat einen Muskelfaserriss." Neben dem Trio werden auch Raphael Guerreiro und Youssoufa Moukoko ausfallen.

Der Coach weiß, dass es nun nicht leichter wird. "Die Herangehensweise wird aufgrund der Personalien nicht einfacher, aber das ist die Chance für die Jungs hintendran, sich zu zeigen. Wir sehen trotzdem noch die Chance, in Bielefeld ein Bundesliga-Spiel zu gewinnen. Da gehen wir durch und jammern nicht rum."

Was auch nicht hilft, schließlich trifft man auf einen Gegner, der noch keines seiner acht Bundesligaspiele gewinnen konnte. Daher muss auch der zweite Anzug des BVB in der Lage sein, dort zu bestehen. Mit Blick auf den Gegner verrät Rose: "Arminia ist ein unangenehmer Kontrahent, in dem Stadion wird eine heiße Atmosphäre herrschen. Wir wissen, was da auf uns zukommt und brauchen einen guten Tag, aber das ist nichts Neues für uns."

Noch keine Option für das Bielefeld-Spiel ist Dan-Axel Zagadou, der nach seiner langen Auszeit langsam herangeführt wird. Rose verrät den Plan mit dem Abwehrspieler: "Er wird im Laufe der nächsten 14 Tage Spielpraxis in der U23 sammeln. Nach so einer langen Ausfallzeit sollten wir nicht überpacen. Aber er macht weiterhin sehr gute Fortschritte, wir freuen uns."