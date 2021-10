BVB: Knackt Haaland Uraltrekorde von Revierlegenden?

Mit 49 Toren in 49 Spielen hat Dortmunds Sturm-Juwel Erling Haaland bereits eine unfassbare Torquote vorzuweisen. Am Wochenende kann er zwei Rekorde knacken.

Erling Haaland ist zweifelsfrei eine Tormaschine. Wo der junge Norweger bisher aufgelaufen ist, hat er Tore erzielt, wie am Fließband. Sei es für RB Salzburg, wo er ganz Europa auf sich aufmerksam machen konnte, bei der norwegischen Nationalmannschaft oder nun seit mittlerweile anderthalb Jahren beim BVB. Es kommt nicht von ungefähr, dass keine Woche vergeht, in der nicht mindestens ein internationaler Spitzenklub Interesse an dem in Leeds geborenen Mittelstürmer bekundet oder wenigstens nachgesagt wird.

Am Wochenende beim Bundesliga-Spiel bei Arminia Bielefeld kann Haaland die nächsten zwei Rekorde für sich eintüten. Zum einen könnte er der jüngste Spieler werden, der 50 Bundesliga-Tore erzielt hat, zum anderen auch der Spieler, der die kürzeste Zeit benötigte um 50 Bundesliga-Tore zu erzielen. Beide Rekorde haben aktuell zwei Revierlegenden inne.

Bisher ist nämlich Schalke-Legende Klaus Fischer der jüngste Spieler aller Zeiten, dem 50 Bundesliga-Tore gelungen sind. Bei Tor Nummer 50, bei dem er auch schon das Trikot der Königsblauen trug, war er 21 Jahre und 293 Tage alt. Für diesen Rekord hat Haaland allerdings auch noch einiges an Zeit. Am kommenden Samstag ist der Norweger 21 Jahre und 94 Tage alt, hätte also noch 199 Tage, um Tor Nummer 50 zu erzielen. Dass er diesen Rekord nicht mehr knackt ist angesichts seiner bisherigen Leistungen eher unwahrscheinlich.

Ähnlich sieht es bei dem anderen Rekord aus, den aktuell noch Timo Konietzka inne hat. Der gebürtige Lüner hatte für sein 50. Bundesliga-Tor 63 Spiele gebraucht. Haaland steht aktuell bei 49.