Rexhbecaj schwärmt: Fans des VfL Bochum "richtig, richtig geil"

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntag um 19:30 will der VfL Bochum zuhause gegen Eintracht Frankfurt den Dreier von Fürth vergolden.

Die Erleichterung beim VfL Bochum war groß. Kurz vor dem Ende traf Anthony Losilla mit seinem ersten Bundesliga-Treffer zum entscheidenden 1:0.

Nun will der VfL Bochum zuhause nachlegen. Am Sonntag (19:30 Uhr) kommt Eintracht Frankfurt ins Ruhrstadion. Und das mit einem Sieg beim letzten Auswärtsspiel bei Bayern München im Gepäck. Allerdings auch mit jeder Menge Sorgen. Denn der Bayern-Sieg war das einzige Highlight der jungen Spielzeit.

Mit Blick auf die Tabelle wird klar: Mit einem Sieg kann der VfL an der Eintracht vorbei, die sich vor der Spielzeit weiter oben in der Tabelle gesehen hat. In der letzten Woche gab es ein 1:2 gegen Hertha BSC, nun soll auch an der Castroper Straße nichts zu holen sein.

Bochums Elvis Rexhbecaj, der in Fürth eine starke Begegnung ablieferte, blickt kurz auf den ersten Auswärtssieg zurück: "Das Spiel in Fürth wurde vorher etwas aufgebauscht, dass wir gewinnen müssen. Das haben wir geschafft, auch wenn es nicht ganz so schön anzusehen war."

Im Abstiegskampf zählen aber nicht nur schöne Siege, es kommt vor allem auf den Kampf an, den will der ehemalige Kölner nun auch im Heimspiel an den Tag legen, um den Anhängern, die er so lobt, wieder etwas zurückzugeben: "Man hat in den Heimspielen gesehen, dass das Stadion gebrannt hat. Auswärts war das fast auch so, gefühlt waren das auch Heimspiele. Da haben die Anhänger alles auf sich genommen, obwohl die Ergebnisse zu Beginn nicht gestimmt haben. Das ist richtig, richtig geil. Sonntag werden wir vor voller Hütte alles geben, um auch die Punkte bei uns zu halten."

Schließlich haben die Bochumer, aber auch Rexhbecaj, beim Mitaufsteiger vor einer Woche gezeigt, wie es geht. Und genau so muss es weitergehen, fordert der 23-Jährige, der durch seine vielen gewonnenen Zweikämpfe in Fürth auffiel, die er aber nicht in den Vordergrund stellt: "Wichtig ist nur die Mannschaft, mir ist nicht so wichtig, was ich gemacht habe. Hauptsache wir kämpfen als Gemeinschaft auf dem Platz und belohnen uns. Das müssen wir die ganze Saison über beibehalten." cb / gp