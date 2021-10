FC Bayern München: „Muss Hernandez wirklich ins Gefängnis?“

Die Haft-Anordnung eines spanischen Gerichts gegen Weltmeister Lucas Hernandez kommt für Bayern München zur Unzeit. Viele Fragen sind offen.

Lucas Hernandez hatte am Donnerstag genügend Zeit, um sich mit seinen Anwälten und Beratern zu besprechen. Denn Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann gab seinem Team vor dem Spitzenspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Bayer Leverkusen trainingsfrei. Nach zwei anstrengenden Länderspielwochen sollten seine Stars noch einmal durchschnaufen.

Weltmeister Hernandez dürfte allerdings kaum zur Ruhe kommen, nachdem das 32. Madrider Strafgericht gegen ihn am Mittwoch eine sechsmonatige Haft angeordnet hatte. Die große Frage, die sich nicht nur Frankreichs größte Sportzeitung L'Equipe nun stellt, lautet: „Muss Lucas Hernandez wirklich ins Gefängnis?“

Alles scheint möglich zu sein. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung versuchen die Anwälte von Hernandez verzweifelt, eine Aussetzung der Haftstrafe und ihre Umwandlung in eine Geldstrafe zu erreichen. Ein erster Antrag beim Gericht in Madrid sei jedoch abgewiesen worden, nachdem sich auch die Staatsanwaltschaft dafür ausgesprochen hatte, dass Hernandez ins Gefängnis gehen soll, sagte ein Justizsprecher der SZ. Hernandez sei kein „Ersttäter“, hieß es.

Sicher ist derzeit nur, dass Hernandez am kommenden Dienstag um 11.00 Uhr persönlich vor der 32. Strafkammer in Madrid erscheinen muss. Danach muss der französische Nationalspieler laut Gerichtsspruch innerhalb von zehn Tagen seine 2019 verhängte sechsmonatige Haftstrafe in einem Gefängnis seiner Wahl antreten.

Sehr wahrscheinlich sei, berichten verschiedene Medien, dass die Anwälte von Hernandez am Dienstag erneut Einspruch einlegen werden, um die drohende Haft wegen eines Verstoßes gegen ein Annäherungs- und Kontaktverbot so lange wie möglich aufzuschieben. Das letzte Wort hätte dann das Landgericht Madrid, die nächsthöhere Instanz.

Ein echtes Problem ergäbe sich, sollte der frühere Atletico-Profi Hernandez am Dienstag (19.10.) nicht in Madrid erscheinen. Dann würde er international zur Fahndung ausgeschrieben werden, sagte der Justizsprecher der SZ.

Ob der Verteidiger, teuerster Einkauf der Bundesliga-Geschichte, dem deutschen Rekordmeister am 20. Oktober im Champions-League-Gruppenspiel bei Benfica Lissabon zur Verfügung steht, ist unklar. Die Bayern wurden auf jeden Fall überrascht. Stellung bezog zunächst niemand, da es sich um ein laufendes Verfahren handele.

Für Unruhe dürfte der schlagzeilenträchtige Justiz-Fall beim Rekordmeister aber allemal sorgen. Inwieweit Hernandez selbst die Geschehnisse verdrängen kann, ist fraglich. In den vergangenen Wochen gehörte der Weltmeister von 2018 zum Stammpersonal von Nagelsmann. Ob der Bayern-Coach angesichts der ganzen Aufregung auch im Topduell gegen die Werkself auf den Franzosen setzen wird?

Nagelsmann dürfte die Entwicklung nicht gefallen, zumal es zuletzt auch sportlich einen Rückschlag gegeben hatte: Vor der Länderspielpause setzte es beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison. Zudem waren seine Stars bei diversen Länderspielen belastet. Auch Hernandez war im Einsatz und gewann mit Frankreich die Nations League.

Am Dienstag war Hernandez nach München zurückgekehrt, am Mittwoch holte ihn dann die Vergangenheit ein. Der Fall ist zumindest kurios: 2017 war der Profi wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner heutigen Ehefrau mit dem Kontaktverbot belegt worden. Laut Gericht hat das Paar dagegen verstoßen, indem es wenige Monate später gemeinsam in die Flitterwochen flog.