Mit der SpVgg Greuther Fürth begegnet dem VfL Bochum am Samstag (16. Oktober, 15:30 Uhr) ein Gegner auf absoluter Augenhöhe. Thomas Reis weiß, woran der VfL arbeiten muss.

Thomas Reis über...

...die Trainingswoche: "Wir haben an diesem Mittwoch mal mit dem Ball gearbeitet. In den vergangenen zwei Tagen ging es gegen den Ball. Am Ende sollte jeder wissen, was er zu tun hat. Am Donnerstag werden wir, auch mit den Nationalspielern, die Inhalte nochmal im Elf gegen Elf umsetzen. Am Freitag wird dann das normale Abschlusstraining stattfinden."

...Rückkehrer Paul Grave: "Er ist wieder im nahezu kompletten Mannschaftstraining. Wir sind froh, dass er nach langem Warten wieder dabei ist."

...Manuel Riemann, den Reis nach einem Interview, in dem Riemann Kritik an Elvis Rexhbecaj geübt hatte, zum Gespräch gebeten hat: "Ich habe meine Meinung dazu, ob man einen Spieler vor der Kamera namentlich nennen muss. Wir haben das ganz normal angesprochen. Es gab keine Schelte oder ähnliches. Er stand auch nicht am Pranger. Wir haben gesagt, dass wir in der Bundesliga eben noch genauer beäugt werden. Das müssen die Jungs eben auch erst lernen."

...Danny Blum: "Er ist auf jeden Fall näher an der Startelf dran, als vor ein paar Wochen. Er macht es besser und hat es auch im Test gegen Nijmegen gut gemacht. Generell hat mir die Mannschaft in diesem Spiel gefallen. Deshalb gab es danach auch zwei freie Tage. Die hätte es sonst nicht gegeben."

...die Strafraumbesetzung: "In Leipzig fand ich unsere Besetzung schon viel besser als zuvor. Jetzt müssen wir noch zum Abschluss kommen. Das ist unser Manko. Der letzte Ball muss kommen. Gegen Leipzig hatten wir in der ersten Halbzeit beispielsweise eine große Chance. Wenn der Querpass gekommen wäre, hätte Takuma Asano vielleicht frei vor dem Torhüter gestanden. In der ersten Liga bekommen wir nicht mehr so viele Gelegenheiten wie in der zweiten Liga. Und wenn du die dann nicht verwertest..."

...Startelfchancen für die Nationalspieler, die am Donnerstag zur Mannschaft stoßen: Alle haben im zweiten Länderspiel weniger gespielt. Asano hat ein Tor vorbereitet, das sollte ihm Selbstvertrauen geben. Vielleicht reicht es bei ihm aber noch nicht für 90 Minuten. Silvere Ganvoula hat nur eine Halbzeit, Konstantinos Stafylidis gar nicht gespielt. Auch Armel Bella-Kotchap stand nur eine Viertelstunde lang auf dem Platz. Von der Belastung her ist es also nicht so, dass sie mit 90 Minuten in den Knochen zurückkehren. Ich werde es mir am Donnerstag anschauen."