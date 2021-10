VfL Bochum: Das sind die Verlierer des Saisonstarts

Im Kampf um den Klassenerhalt läuft es beim VfL Bochum noch nicht rund. Wir haben uns die Verlierer des Saisonstarts angeschaut.

Vasilios Lampropoulos: Zunächst sah es so aus, als wäre der Grieche ein Kandidat für die Gewinner der Saisonstarts. Nachdem der im Aufstiegsjahr so überragende Armel Bella-Kotchap in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Wuppertaler SV eine schwache Leistung abgerufen hatte, war Lampropoulos zunächst an ihm vorbeigezogen. Durch die Verletzung von Maxim Leitsch, der seit dem zweiten Spieltag ausfällt, wurde der erfahrene Grieche noch wichtiger.

Doch die Leistungen passten nach einem soliden Saisonstart nicht mehr. Den Tiefpunkt bildete die 0:7-Klatsche beim FC Bayern München, als Lampropoulos zu allem Überfluss auch noch ein Eigentor unterlief. Thomas Reis setzte ihn also auf die Bank und brachte in der darauffolgenden Woche Erhan Masovic von Beginn an. Der Serbe zeigte gerade beim 0:0 gegen den VfB Stuttgart eine gute Leistung und dürfte im anstehenden Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 16. Oktober 15:30 Uhr) wieder in der Startelf stehen. Für Lampropoulos würde das hingegen wieder einen Bankplatz bedeuten.

Takuma Asano: Der Japaner kam im Sommer als offensive Allzweckwaffe zum VfL Bochum. Nach guter Vorbereitung und ansprechendem Auftritt im DFB-Pokal erhielt er auf der rechten Außenbahn prompt das Vertrauen und verwies Christopher Antwi-Adjei auf die Bank. Dann aber zeigte er in Wolfsburg eine schwache erste Hälfte und musste zur Pause für Milos Pantovic weichen. Am zweiten Spieltag stand er schon gar nicht mehr in der Startelf sondern kam nur noch für die letzten neun Minuten in die Partie.

Zu allem Überfluss stoppte ihn dann auch noch ein Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Asano musste drei Spieltage aussetzen, kam beim jüngsten 0:3 gegen RB Leipzig aber wieder von Beginn an zum Einsatz. Insgesamt wäre für den Japaner aber, abseits seiner Verletzung, deutlich mehr drin gewesen. Auf der rechten Außenbahn hat er mit Milos Pantovic und Antwi-Adjei harte Konkurrenten. Dazu steht der wieder fitte Danny Blum in den Startlöchern. Im Sturmzentrum dürfte über kurz oder lang wieder Sebastian Polter auflaufen, da er als großer, bulliger Abnehmer eigentlich unverzichtbar ist.

Silvère Ganvoula: Der Kongolese hat weiterhin einen ganz schweren Stand. Auch in der Bundesliga kam er bisher noch nicht zum Zug. Als der VfL Bochum in Wolfsburg etwa mit 0:1 zurücklag, wurde der Mittelstürmer erst in der 88. Minute eingewechselt. Gegen den FC Bayern bekam er immerhin 32 Minuten. Das Spiel war beim Stand von 4:0 zwar schon entschieden, aber Ganvoula zeigte, dass er trotz seiner undankbaren Situation nicht aufgibt. Bitter: Ihm gelang sogar ein Tor, welches aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte.

Weiterhin: Ähnlich wie Ganvoula spielt auch Soma Novothny in dieser Saison noch keine Rolle. Der Ungar durfte bisher noch gar nicht ran. Durch den Kreuzbandriss von Simon Zoller gehen Reis neben Polter die Alternativen im Mittelsturm aus. Gegen Leipzig entschied er sich für Asano. Ob sich Novothny und Ganvoula langfristig ebenfalls empfehlen können, bleibt abzuwarten.