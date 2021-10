VfL Bochum: Mit Gamboa und zwei U19-Spielern gegen Nijmegen

Am Donnerstag testet der VfL Bochum um 14 Uhr gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen.

Der VfL Bochum nutzt die Länderspielpause am Donnerstag (14 Uhr) für einen Test gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Die Partie wird aus Sicherheitsgründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen.

Für die 90 Minuten steht Thomas Reis nicht das gesamte Personal zur Verfügung. Armel Bella-Kotchap, Takuma Asano, Silvere Ganvoula, Tjark Ernst und Kostas Stafylidis sind zum Beispiel mit ihren Nationalteams unterwegs. Wir sprachen vor dem Test mit ihm.

Thomas Reis, was sind die Trainingsinhalte vor dem richtungsweisenden Spiel in Fürth?

Wir haben uns schon mit Fürth beschäftigt. Unser Ziel ist es, dass wir in beide Richtungen kompakt stehen. Wir müssen immer wach sein, zudem haben wir Abschlüsse trainiert.

Die letzten Testspiele gegen holländische Teams waren enttäuschend, was erwarten Sie am Donnerstag?

Die Frage ist, was ist enttäuschend? Man hat an unsere Mannschaft eine große Erwartungshaltung, die haben wir aber auch. Im letzten Test haben mir ein paar Dinge nicht gefallen. Ich erwarte am Donnerstag eine gute Einstellung und dass wir uns bei den Dingen verbessern, an denen wir arbeiten. Wir haben extra einen spielstarken Gegner ausgesucht, um auf das Niveau zu kommen, das wir benötigen.

Was planen Sie personell?

Alle Spieler, die einsatzfähig sind, sollen auch zum Einsatz kommen. Cristian Gamboa wird dabei sein nach seiner Blessur. Mit Tim Oermann und Nico Petritt werden auch zwei U19-Spieler dabei sein. Milos Pantovic und Christopher Antwi-Adjei werden ausfallen, da wollen wir kein Risiko einer längerfristigen Verletzung eingehen. cb / gp