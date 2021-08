VfL Bochum: Mittelfeldmann aus Wolfsburg ist da

Der VfL Bochum hat mit Elvis Rexhbecaj einen weiteren Mittelfeldspieler für ein Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Das gab der abgebende Verein am Montagmittag bekannt.

Der VfL Bochum hat Elvis Rexhbecaj verpflichtet. Das gab der VfL Wolfsburg am Montagmittag bekannt. Wie der Bundesligist vermeldet, wird der 23-Jährige für ein Jahr an den VfL ausgeliehen. Bochums Trainer Thomas Reis hatte den Deutsch-Kosovaren bereits in der A-Jugend der Wölfe trainiert. In Wolfsburg besitzt Rexhbecaj noch einen Vertrag bis Juni 2023.

In seiner Karriere kommt der vielseitige zentrale Mittelfeldspieler auf 71 Bundesliga-Spiele, in denen er sieben Tore selbst erzielen und acht weitere vorbereiten konnte. In den vergangenen anderthalb Jahre war er bereits an den 1. FC Köln verliehen. Für die Domstädter stand er 46 Mal in Pflichtspielen auf dem Feld (sieben Tore, sieben Vorlagen).

Ein Wiedersehen zwischen Rexhbecaj und dem VfL Wolfsburg kommt es bereits am ersten Spieltag der neuen Saison. Dann tritt der VfL Bochum in sein erstes Bundesliga-Spiel nach dem Wiederaufstieg in der Volkswagen-Arena an.

„Elvis Rexhbecaj kann im Mittelfeld auf vielen Positionen eingesetzt werden“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum. „Laufstärke und Einsatzwillen prägen sein Spiel, zudem verfügt er über die nötige Robustheit, sich in der Bundesliga behaupten zu können.“

Der Spieler freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen: „Ich bin neugierig auf die Mannschaft und hoffe, dass ich ihr mit meinen Fähigkeiten helfen kann“, sagt Elvis Rexhbecaj. „Ich habe schon miterlebt, wie man im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt erfolgreich sein kann. Dass ich in Bochum die gleiche Rückennummer habe wie in Köln, sehe ich daher als gutes Omen.“