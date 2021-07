BVB: Dahoud verlängert seinen Vertrag

Borussia Dortmund und Mahmoud Dahoud wollen länger zusammenarbeiten. Der Mittelfeldspieler hat seinen Vertrag bis zum Jahr 2023 verlängert.

Die letzten Details sind geklärt, der Vertrag unterschrieben. Der BVB verlängert mit Mahmoud Dahoud um ein Jahr bis 2023, das berichten Sport 1 und der Kicker. Damit bindet Borussia Dortmund den Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Rückrunde zu den wichtigsten Dortmunder Profis zählte.

Deswegen einigten sich beide Seiten nun, noch länger zusammenzuarbeiten. Dahoud verzichtet dafür sogar aufgrund der Corona-Krise auf Gehalt.

Der 25-Jährige wechselte 2017 von Borussia Mönchengladbach zum BVB. Die meisten Jahre verliefen kompliziert, Mahmoud Dahoud musste seinen Kollegen häufig von der Bank aus zusehen. Doch in der vergangenen Spielzeit präsentierte er sich endlich in der Verfassung, die ihm die Verantwortlichen immer zugetraut haben.