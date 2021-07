VfL Bochum: Löwen über sein Traumtor und Olympia-Erfahrungen

Die deutschen Fußballer haben den Einzug ins Viertelfinale bei den Olympischen Spielen verpasst. Trotz eines Traumtores des Bochumers Eduard Löwen.

In der 73. Minute traf Löwen per Freistoß aus 20 Metern traumhaft in den linken Winkel - doch das 1:1 gegen die Elfenbeinküste reichte nicht. Deutschland muss 52 Tage nach dem Triumph bei der U21-EM die Koffer packen. Vor fünf Jahren hatte Deutschland bei den Sommerspielen in Rio noch Silber geholt.

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer per Leihe von der Berliner Hertha zum VfL Bochum wechselte, war nach dem Aus traurig. Gegenüber RS bilanzierte der Torschütze gegen die Elfenbeinküste: "Es ist sehr bitter, dass wir in der Vorrunde bereits ausgeschieden sind. Wir haben uns viel mehr vorgenommen, gerade die Partie gegen die Elfenbeinküste hätten wir gewinnen müssen. Die Bedingungen waren schwierig, wir hatten einen kleinen Kader. Die beiden Roten Karten haben dazu beigetragen, dass es noch schwieriger wurde. Teilweise haben wir uns das Leben auch selber schwer gemacht, wir haben leichte Tore kassiert."

Alles in allem stand das Turnier für die Fußballer unter keinem guten Stern, das fing schon im Vorfeld an, viele Spieler sagten für Olympia ab. Doch trotz der bitteren Ergebnisse will Löwen die Erfahrung nicht missen: "Man kann uns keinen Vorwurf machen, das Engagement hat gestimmt. Jeder wollte alles rausholen für den Erfolg. Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es war ein wunderbares Erlebnis für jeden Sportler, das nehme ich gerne mit. Ich bin auch über mein Tor glücklich, es wäre die Krönung gewesen, wenn wir das 2:1 erzielt hätten und das Viertelfinale erreicht hätten."

Statt Japan heißt es nun in den kommenden Tagen wieder Castroper Straße. Löwen betont: "Jetzt geht es in Bochum weiter, darauf freue ich mich auch sehr." mit gp