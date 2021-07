Borussia Dortmund hat Donyell Malen von der PSV Eindhoven verpflichtet. Dies gab der DFB-Pokalsieger offiziell bekannt.

Nachdem der Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United vor wenigen Tagen offiziell auch seitens des englischen Erstligisten bestätigt wurde, hat Borussia Dortmund nun den Nachfolger des 21-Jährigen präsentieren können. Der niederländische Nationalspieler Donyell Malen wechselt von der PSV Eindhoven zum schwarzgelben Pottverein. Der 22-Jährige unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2026. Schon am Vormittag hatte er das erste Mal mittrainiert.

Donyell Malen wechselt zu Borussia Dortmund

Malen wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet und wagte noch vor dem Durchbruch im Seniorenbereich den Schritt nach England zum FC Arsenal. Von dort aus ging es zurück in die Niederlande nach Eindhoven. In der Rückrunde der Saison 2017/18 durfte er erste Erfahrung in der Eredivisie schnuppern. Seitdem entwickelte sich der Offensivspieler sukzessive zu einem Leistungsträger des Topklubs. In der heimischen Liga erzielte er in 81 Spielen 40 Tore und bereitete weitere 18 Treffer vor. In der Europa League und der Champions League durfte er ebenfalls schon beweisen, dass er über internationales Niveau verfügt. Dementsprechend wurde er auch zum Nationalspieler und war Teil des EM-Aufgebots der Elftal.

Nun folgt in Dortmund der nächste Karriereschritt. Der BVB muss rund 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überweisen, erfolgsabhängige Bonuszahlungen könnten noch hinzukommen. Auf dem Papier stellt Malen zwar den Nachfolger Jadon Sanchos dar, bringt allerdings andere spielerische Anlagen mit. Während der junge Engländer ein dribbelstarker Filigrantechniker ist, glänzt der Niederländer mit Geradlinigkeit. Sein explosiver Antritt und guter Abschluss machen ihn zu einer gefährlichen Option im Sturmzentrum. In Dortmund dürfte er zusammen mit Erling Haaland ein Duo bilden. Er kann zwar auch als Flügelspieler eingesetzt werden, sollte aber vielmehr als Stürmer wahrgenommen werden.