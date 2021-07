Der VfL Bochum hat sich in Südtirol auf die kommende Bundesliga-Saison vorbereitet. Für Kapitän Anthony Losilla war es ein erfolgreiches Trainingslager.

Am Samstag hätte der VfL Bochum eigentlich sein nächstes Testspiel absolvieren sollen, aber nachdem Allrounder Herbert Bockhorn positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sagte Gegner FC Turin die Partie ab. Ein Ärgernis zum Abschluss des Aufenthalts in Südtirol, da es von Seiten der Gesundheitsbehörden grünes Licht für den Anpfiff gab. Davon lässt sich der Aufsteiger dennoch nicht die Stimmung vermiesen. "Trotz dieser Situation war es ein erfolgreiches Trainingslager", teilt Kapitän Anthony Losilla mit.

Losilla: Offensive im Fokus

Der 35-Jährige zog ein positives Fazit und zeigte sich von den Gegebenheiten vor Ort begeistert. "Wir hatten optimale Voraussetzungen und wurden gut aufgenommen", erklärt Losilla weiter. Der Zusammenhalt in der Mannschaft sei gut und der Aufenthalt habe "gute Momente" beinhaltet. "Wir konnten spielerisch an vielen Punkten arbeiten. In dieser Woche lag der Fokus vor allem auf der Offensive. Da haben wir einiges getan", lässt der VfL-Kapitän wissen. Um gut auf die Anstrengungen in der Bundesliga vorbereitet zu sein, ließ Cheftrainer Thomas Reis seine Spieler ein strammes Programm abspulen. "Es war eine anstrengende, intensive, aber auch sehr erfolgreiche Woche", sagt Losilla dazu.

Der Mittelfeldspieler lässt auch einen Blick in das Innenleben der Mannschaft zu. Die Neuzugänge konnten sich bereits gut einfinden, wie er verrät: "Das Trainingslager war sehr gut für die Neuen. Jeder Einzelne hat sich richtig gut integriert." Der Kapitän spricht von "super Typen", die nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich voll zu überzeugen wissen. "Natürlich gibt es auch Typen, die schüchtern sind, wie zum Beispiel Taku (Anm. d. Red.: Takuma Asano)", fügt Losilla an. Asano sei ein "lieber Kerl".

Bochum von Löwen überzeugt

Die Integration der Neuzugänge sei allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen, vielmehr sei es ein fortlaufender Prozess. Dass mit Eduard Löwen (von Hertha BSC ausgeliehen) ein wichtiger Akteur nicht dabei ist, ist für Bochum ärgerlich. Zurzeit verweilt er mit der deutschen Olympia-Auswahl in Tokio. "Es ist schon bitter, dass er diese Zeit nicht mit uns verbringen kann, aber wir haben noch genügend Zeit, um das nachzuholen", erklärt der 35-Jährige. Intern seien alle davon überzeugt, "dass er ein wichtiger Spieler für uns sein wird". In den ersten zwei Wochen habe Löwen einen guten Eindruck hinterlassen, bevor er abgereist ist.

Die Stimmung scheint beim VfL Bochum kurz vor dem Saisonstart, trotz der Enttäuschung über den ausgefallenen Test, blendend zu sein.

do/gp