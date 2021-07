Nach Corona-Infektion: VfL Bochum: Testspiel gegen FC Turin abgesagt

Das für Samstag angesetzte Testspiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Turin wurde laut einer Meldung der Italiener abgesagt.

Am Freitagabend hatte Bundesligist VfL Bochum bekanntgegeben, dass Allrounder Herbert Bockhorn nach seiner Abreise aus dem Trainingslager in Südtirol positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Für den Rest der Mannschaft und den Staff habe dies jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen, wie der Klub per Mitteilung bekanntgegeben hatte.

"Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen sowie der engmaschigen Testung der Mannschaft vor Ort in Südtirol, die keine Auffälligkeiten aufwiesen, sehen die zuständigen Behörden keine Veranlassung, den Trainings- und Spielbetrieb des VfL zu unterbrechen", hatte der VfL vermeldet.

So gingen die Bochumer wohl am Freitag auch noch davon aus, das für Samstag angesetzte zweite Testspiel innerhalb des Trainingslagers gegen den italienischen Erstligisten FC Turin plangemäß bestreiten zu können. Dies wurde nun aber abgesagt, wie der Gegner in der Nacht auf seiner Website mitteilte.





"Das für morgen um 17 Uhr in Brixen geplante Testspiel gegen Bochum wurde wegen eines positiven Covid-19-Falls, der in der deutschen Mannschaft aufgetreten ist, abgesagt", schrieb der FC Turin. Aktuell steht in den Sternen, inwieweit der VfL kurzfristig einen Ersatzgegner finden kann. Bis Sonntag befindet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis, der das Trainingslager am Donnerstag aus privaten Gründen verlassen musste, noch in Südtirol.

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wuppertaler SV am 7. August testet der Aufsteiger noch gegen Vitesse Arnhem (29. Juli) und als Generalprobe gegen den FC Utrecht (31. Juli).

Update: Mittlerweile hat auch der VfL die Absage des Spiels bestätigt. Das Spiel sei "von italienischer Seite aus" abgesagt worden. Der FC Turin habe die Absage mit einem positiven Corona-Fall im VfL-Trainingslager begründet. Diese Darstellung sei falsch, Bockhorn war schon vor dem Feststehen seiner Infektion abgereist. Der VfL schreibt weiter, dass sämtliche Tests von Mannschaft und Staff im Trainingslager negativ ausgefallen seien. Von Seiten der Gesundheitsbehörden habe es nach einer "umfangreichen und transparenten" Aufarbeitung keine Anordnung gegeben, den Trainings- oder Spielbetrieb zu unterbrechen. Weiterhin werde Bochum nun anstatt des für 17 Uhr angesetzten Spiels um 16:30 eine Trainingseinheit absolvieren. Nach RevierSport-Informationen wird Trainer Reis bei dieser wieder an der Seitenlinie stehen.