VfL Bochum: Pantovic über sein Spiel der Saison und die Flexibilität

Miloš Pantović bereitet sich derzeit mit dem VfL Bochum auf die kommende Bundesliga-Saison vor. Im Trainingslager hat RevierSport ihn zum Interview getroffen.

Mit seinem Führungstreffer am 34. Spieltag der vergangenen Saison gegen den SV Sandhausen, stieß Milos Pantović das Tor für den VfL Bochum in Richtung Bundesliga ganz weit auf. Nun will der 25-Jährige auch in der Bundesliga angreifen.

Milos Pantović, es sind noch rund zwei Wochen bis zum Saisonstart im Pokal beim Wuppertaler SV. Wie fühlen Sie sich?

Milos Pantovic: Gut und gleichzeitig auch müde, das ist aber auch relativ normal in der Vorbereitung. Gut insofern, weil wir uns alle auf die neue Saison freuen. Wir arbeiten hart und schauen voller Vorfreude auf das Wuppertal-Spiel.

Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf mehreren Positionen spielen können. Ist das eigentlich mehr Fluch oder mehr Segen?

Das ist mehr Segen, denke ich. Dadurch bereitet man dem Trainer mehr Kopfschmerzen, wenn er sich Gedanken macht, wie er die Mannschaft aufstellt. Ich bin in der Offensive im Zentrum und außen einsetzbar.

Sie gehen bereits ins vierte Jahr beim VfL. War der Wechsel damals eine kluge Entscheidung?

Wenn man einen Vertrag unterschreibt, weiß man das ja nie. Grundsätzlich trifft man die Entscheidung aber, weil man überzeugt davon ist. Ich habe sie damals getroffen und hätte sie auch nicht bereut, wenn wir nicht in die Bundesliga aufgestiegen wären, auch wenn das natürlich damals das große Ziel war.

Hermann Gerland, ihr Jugendtrainer beim FC Bayern, hat damals gesagt, dass sie noch härter und bissiger werden müssen. Hat das mittlerweile geklappt?

Herr Gerland kannte mich damals ja nur als Jugendspieler, da ist es immer schwer zu sagen, wie sich ein Spieler im Profifußball entwickelt. Ich denke schon, dass ich mich dort etablieren und die wichtigsten Sachen aufgreifen konnte.

Wann ist denn in der vergangenen Saison zum ersten Mal der Gedanke gereift, dass es mit dem Aufstieg klappen kann?

Natürlich spielt man auch während der Saison mal mit dem Gedanken, dass man hochgehen könnte. So richtig dran geglaubt, habe ich wahrscheinlich nach dem Heimspiel gegen Kiel. Da haben wir den Härtetest 2:1 gewonnen. Das war schon so ein Turning Point, wo wir gesagt haben, das können wir wirklich schaffen.

Was war für dich das Spiel der Saison?

Ich würde fast Sandhausen sagen. Die Wochen vorher habe ich nur wenige Minuten gespielt, dann bekam ich im Finale das Vertrauen des Trainers und konnte die Mannschaft mit dem 1:0 in die richtige Richtung schubsen. Für mich dürfte das das größte Spiel der Saison gewesen sein, das sieht der Rest der Mannschaft vermutlich auch so.

In der kommenden Spielzeit werdet ihr sicherlich nicht mehr so viele Spiele gewinnen. Die Kollegen sprechen gerne von Platz 15 als Ziel. Was muss noch draufgelegt werden, das auch zu erreichen?

Noch einiges, aber das wissen auch alle. Das muss man auch offen und ehrlich ansprechen. Wir sind nicht hier und werden sagen, dass wir Europa attackieren wollen. Wir wissen, dass es die ganze Saison nur um den Klassenerhalt gehen wird. Wir müssen erstmal die ersten ein, zwei, drei Spiele abwarten, um wirklich zu sehen, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen. Aber dass man als Aufsteiger immer mehr machen muss und sicherlich noch einiges fehlt zu den etablierten Bundesligisten, das ist uns allen bewusst.

Die Mannschaft macht den Eindruck, ein verschworener Haufen zu sein. Sind die Nerven groß genug, auch mal zwei, drei Niederlagen in Folge zu verkraften?

Auch im letzten Jahr, wo es eigentlich gut lief, hat es natürlich zwischenzeitlich mal geknistert, wenn man im Aufstiegskampf ein Spiel verliert. Das ist normal. In solchen Situationen sieht man dann, ob eine Mannschaft diese Situationen wegstecken kann. Das haben wir bewiesen, deshalb sehe ich keinen Grund, warum das dieses Jahr nicht wieder so sein sollte. hnie/gp